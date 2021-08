Biden se moque d’un sondage largement discuté montrant que la plupart ne pensent pas qu’il est compétent ⋆ 10z viral

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Le président Joe Biden a rejeté en riant une nouvelle enquête montrant que la grande majorité des Américains ne croient plus qu’il est compétent pour diriger après la débâcle toujours en cours avec le retrait d’Afghanistan.

Biden a été confronté dimanche au sondage de CBS News par l’un des journalistes du réseau lors d’une conférence de presse sur la situation en Afghanistan, en particulier à l’aéroport international de Kaboul où les forces américaines tentent frénétiquement de dégager des milliers d’Américains et d’alliés afghans toujours dans le pays.

“Un nouveau sondage publié aujourd’hui montre que les Américains voulaient se retirer d’Afghanistan, mais ils désapprouvent la façon dont vous l’avez géré”, a déclaré le correspondant de CBS Ed O’Keefe à Biden.

“Le sondage a également révélé que, sur la base en partie de ce qui s’est passé la semaine dernière, une majorité d’Américains, et pardonnez-moi, je ne suis que le messager, ne vous considère plus comme compétent, concentré ou efficace dans le travail.”

“Je n’ai pas vu ce sondage”, a immédiatement répondu Biden avec un petit rire.

“C’est là-bas”, a répondu O’Keefe.

L’enquête a révélé que si 63 pour cent des Américains approuvent le retrait des forces américaines d’Afghanistan, seulement 47 pour cent approuvent la façon dont le retrait s’est déroulé.

À ce sujet, 44% des personnes interrogées pensent que jusqu’à présent, cela s’est “très mal” avec 74% d’entre eux déclarant que cela s’est très ou assez mal passé.

L’échange intervient alors que les appels à la démission de Biden ont augmenté de façon exponentielle.

Au cours de son émission de Sunday Fox News, Dan Bongino a clairement indiqué qu’il pensait que Biden devait démissionner immédiatement ou faire face à une destitution sur la façon dont il avait géré le retrait de l’Afghanistan.

“J’ai quelques messages que je dois faire passer – ils sont importants, le temps pour BS est terminé”, a-t-il déclaré lors d’un segment de son émission “Non filtré avec Dan Bongino.

« Le premier message est pour Joe Biden, notre président de nom seulement : vous avez échoué. Vous êtes un échec apocalyptique total, épique et colossal », a déclaré Bongino. « Vous avez échoué au peuple américain, vous avez échoué à notre pays, vous avez échoué à notre armée, à notre armée, à nos Marines, à notre armée de l’air, à notre marine, vous avez échoué au peuple afghan, vous avez échoué à nos alliés.

« Toi, toi, tu as échoué à tout le monde. Parce que tu étais un lâche. Vous avez échoué », a ajouté le haut parleur et ancien agent des services secrets. « L’histoire s’en souviendra comme l’un des échecs politiques les plus colossaux et épiques de l’histoire de l’Amérique. Et tu as fait ça. Pas nos militaires. Vous l’avez fait.”

« Et non seulement vous avez échoué, lorsque vos échecs sont devenus évidents pour tout le monde, lorsque nous avons vu des Afghans tomber d’avions en essayant de sortir d’un pays envahi par les sauvages médiévaux, vous les avez renvoyés en disant aux gens : « Ne vous inquiétez pas, il c’était il y a quelques jours à peine », a ajouté Bongino.

« Y a-t-il un délai de prescription pour les personnes qui tombent d’un avion et essaient de prendre l’avion à l’extérieur pour échapper à votre échec ? » demanda-t-il rhétoriquement. « Biden devrait démissionner immédiatement. Biden aurait dû démissionner hier, en fait, il aurait dû démissionner la semaine dernière.

Bongino a conclu en notant qu’il savait bien qui attendrait dans les coulisses si Biden était contraint de démissionner.

« Écoutez, c’est un message sérieux. Je ne le prends pas à la légère. S’il ne démissionne pas, Joe Biden devrait être destitué. Je comprends ce que vous dites que nous céderions le pays à Kamala Harris. Mesdames et messieurs, ça ne peut pas être pire », a-t-il déclaré.