Biden se retire à un moment critique de la réforme de la police ⋆ .

Près d’un an après l’assassinat par la police de George Floyd, la pression monte sur le président Joe Biden et les membres du Congrès pour montrer qu’ils sont déterminés à tenir les policiers responsables de l’inconduite, de la force excessive et de la négligence après une autre semaine angoissante qui a montré comment les Américains de la couleur continue de perdre la vie lors de rencontres de routine avec les forces de l’ordre.A ce moment charnière où la nation est à nouveau concentrée sur la nécessité de mettre fin à ces événements trop courants, Biden semble être dans une position unique pour jouer un rôle de premier plan dans le courtage d’un compromis avec le Congrès après sa vie de travail sur la législation sur la criminalité et la justice.Mais au lieu de cela, Biden a fait preuve de prudence cette semaine lorsqu’il a abordé la mort d’un autre homme noir et a renoncé à sa promesse de campagne de créer une commission de réforme de la police, convaincu par des défenseurs – selon Fonctionnaires de la Maison Blanche – qu’une commission serait contre-productive au passage du juge George Floyd à Policin La décision de Biden de se retirer était une évolution déconcertante étant donné que rien n’indique que la législation démocrate – qui créerait un registre national des fautes policières, interdirait les étranglements et les mandats de non-coupure, et réviserait les protections d’immunité qualifiées pour les policiers. – n’a aucune chance au Sénat 50-50 après son passage à la Chambre en mars sans le soutien du GOP.

Les pourparlers sur le projet de loi visant à réviser la police s’intensifient alors que la nouvelle urgence après la fusillade de Daunte Wright Le parrain du projet de loi, la représentante Karen Bass, démocrate de Californie, a déclaré à CNN cette semaine qu’elle était engagée dans des discussions informelles avec les législateurs des deux parties, y compris le sénateur républicain Tim Scott de La Caroline du Sud, ainsi que des responsables de la Maison Blanche, tentent de trouver une voie à suivre. Mais près d’un an de discussions sur Capitol Hill ont donné peu de résultats. Entre-temps, les hommes noirs et bruns meurent toujours insensés aux mains de la police.Les profondes fissures au sein du parti démocrate sur ce qu’il faut faire sur la question de la police ont mis les démocrates dans une situation difficile. Au cours des élections de 2020, les républicains ont martelé leurs opposants démocrates au sujet d’appels radicaux à «dissoudre la police» – en essayant de présenter tous les démocrates comme sympathisants d’une opinion partagée par une petite minorité. L’attaque, même contre les démocrates qui se sont prononcés à plusieurs reprises contre le «démantèlement de la police» – refait déjà surface en tant que thème puissant pour la mi-mandat 2022 alors que les républicains cherchent à prendre le contrôle du Congrès.

C’est l’une des principales raisons pour lesquelles des dirigeants du Congrès comme le whip de la majorité à la Chambre Jim Clyburn, le démocrate n ° 3 de la chambre, ont rapidement réfuté l’argument de la représentante du Michigan Rashida Tlaib selon lequel il ne devrait plus y avoir de «maintien de l’ordre», car, à son avis, il ne peut pas être réformé. “Nous devons avoir la police”, a déclaré Clyburn dans une interview cette semaine avec Don Lemon de CNN. Dans un pays à la pointe, les derniers incidents de violence policière ont suscité l’indignation du public parce qu’ils se sont déroulés au milieu du procès de Derek. Chauvin, l’ancien policier blanc de Minneapolis qui est jugé pour le meurtre de Floyd. Des manifestations ont éclaté cette semaine après la mort de Daunte Wright, un homme noir de 20 ans qui a été abattu par le policier vétéran du Minnesota Kimberly Potter dans la banlieue de Minneapolis du Brooklyn Center après avoir été initialement arrêté pour une étiquette expirée et la police a appris que Il avait un mandat en suspens pour une accusation de délit grave d’armes.Potter a tiré avec son arme de poing Glock 9 mm après avoir crié «Taser, Taser, Taser» lorsque Wright a tenté de retourner dans le siège du conducteur de la voiture alors qu’il était détenu par la police, selon un résumé de la plainte pénale. L’ancien chef de la police du Brooklyn Center a suggéré que la fusillade était accidentelle et Potter a fait sa première comparution devant le tribunal jeudi après avoir été accusé d’homicide involontaire coupable au deuxième degré.

«Il n’y aura jamais de justice pour nous», a déclaré jeudi la mère de Wright, Katie Wright. «La justice ramènerait notre fils à la maison, frapper à la porte avec un grand sourire, entrer dans la maison, s’asseoir en train de dîner avec nous, sortir déjeuner, jouer avec son enfant d’un an – presque deux ans – fils, lui donnant un baiser avant qu’il ne passe la porte. »« Nous allons toujours enterrer notre fils », dit-elle. «Alors quand les gens disent justice, je secoue simplement la tête.» Alors que la nation recevait une éducation sur l’utilisation de la force par la police pendant le procès Chauvin, des images ont également émergé plus tôt ce mois-ci sur le traitement choquant d’un officier de l’armée américaine noir et latino qui a été aspergé de poivre, jeté au sol et menacé par des policiers de Windsor, en Virginie, en décembre dernier, lors d’un arrêt lié à ce que la police croyait être une plaque d’immatriculation manquante (qui était en fait collée sur sa vitre arrière). Les armes à feu tirées, l’un des officiers, qui a depuis été congédié, a dit au 2e lieutenant Caron Nazario qu’il était «résolu à chevaucher la foudre», ce que le procès de Nazario demandant des dommages-intérêts compensatoires décrit comme une «expression familière pour une exécution», en particulier Dans un autre cas difficile, le Bureau civil de Chicago pour la responsabilité de la police a publié jeudi des images de caméras portées sur le corps montrant un policier tirant sur Adam Toledo, 13 ans, le mois dernier. La police a déclaré que le garçon avait été abattu après que l’officier eut vu une arme à feu dans sa main droite lors d’une poursuite dans une ruelle sombre alors que la police répondait à un appel de coups de feu.

Un avocat de la famille de Toledo, Adeena Weiss-Ortiz, a contesté le récit de la police, déclarant que le garçon n’avait pas d’arme à la main au moment où il a été abattu. Weiss-Ortiz a reconnu qu’il aurait pu avoir une arme à la main pendant la rencontre, mais a dit qu’il avait lâché tout ce qu’il avait dans sa main quand il s’est tourné pour faire face à l’officier. »L’officier lui a crié:« Montre-moi tes mains, “Adam a obéi, s’est retourné, ses mains étaient vides quand il a reçu une balle dans la poitrine des mains de l’officier”, a déclaré jeudi Weiss-Ortiz aux journalistes. «Si vous tirez sur un enfant non armé avec les mains en l’air, c’est un assassinat.» La mairesse de Chicago, Lori Lightfoot, a déclaré qu’elle n’avait vu aucune preuve dans la vidéo de la caméra corporelle que Toledo avait tenté de tirer sur des agents avant qu’il ne soit tué et qu’elle a appelé le commissaire de police de Chicago à changer les politiques de poursuite à pied pour mieux protéger les policiers, les suspects et les passants. “En tant que maman, ce n’est pas quelque chose que vous voulez que les enfants voient”, a déclaré Lightfoot lors d’une conférence de presse jeudi où elle a déclaré que sa ville avait été «Traumatisés par une longue histoire de violence et d’inconduite policière.» «Nous devons faire mieux», a déclaré Lightfoot. «Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre plus de vies.»

Les démocrates ont du mal avec les messages sur la réforme de la police

La position prudente de Biden sur les questions de police depuis qu’il est devenu président reflète la distance de dépendance qu’il a maintenue avec la gauche progressiste sur un certain nombre de questions politiquement lourdes, y compris les appels de certains démocrates à élargir la taille de la Cour suprême, la suggestion qu’il devrait faire plus sur le contrôle des armes à feu suite à une récente vague de fusillades de masse et tenir sa propre promesse d’augmenter le plafond fixé pour les admissions de réfugiés.Avant de rencontrer les membres du Congrès à propos du plan d’emploi américain dans le bureau ovale plus tôt cette semaine, Biden semblait viser un terrain d’entente, qualifiant le tournage de Wright de «chose vraiment tragique», mais ajoutant que tout le monde devrait «attendre de voir ce que révèle l’enquête – toute l’enquête». Cherchant clairement à dissuader la violence qui a entaché certaines des manifestations de Floyd l’année dernière, il a centré ses remarques sur un appel à «la paix et au calme». »Je tiens à le préciser à nouveau: il n’y a absolument aucune justification – aucune – pour le pillage, aucune justification de la violence. Manifestation pacifique, compréhensible », a déclaré Biden lundi. «Nous savons que la colère, la douleur et les traumatismes qui existent dans la communauté noire dans cet environnement sont réels – c’est grave et cela en a pour conséquence. Mais cela ne justifiera pas la violence et / ou le pillage. »LES 100 PREMIERS JOURS DE BIDEN

Plus tard cette semaine, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a refusé de dire si Biden pensait que Potter devrait faire face à des accusations pour la mort de Wright.La réticence de Biden reflète non seulement l’impasse du Congrès profondément divisé, mais aussi le fait que les démocrates ont encore du mal à affiner leur message. sur la réforme de la police – sachant que la question sera une vulnérabilité dans les urnes en 2022 et 2024.L’année dernière, l’ancien président Donald Trump et les républicains ont tenté de présenter les démocrates comme faibles en matière de criminalité en suggérant à tort que Biden – et le parti dans son ensemble – était d’accord avec les appels lancés par certains des militants démocrates les plus libéraux à «défund la police». Bien que Biden ait rejeté ces appels, une publicité de la campagne Trump a déformé sa position avec une représentation fictive d’une femme plus âgée atteignant un message automatisé en appelant le 911 alors que son domicile était cambriolé. n’a pas répondu aux attentes lors des concours au Congrès, Clyburn a déclaré sans ambages que le slogan «défund the police» était de «tuer notre parti et nous devons l’arrêter». La sensibilité des démocrates à ces attaques a été amplifiée cette semaine par la réponse rapide à Tlaib, une démocrate libérale, lorsqu’elle a tweeté lundi que la mort de Wright n’était pas un accident et que «le maintien de l’ordre dans notre pays est intrinsèquement et intentionnellement raciste». »Daunte Wright a été confrontée à l’agression et à la violence», a tweeté Tlaib. «J’en ai fini avec ceux qui tolèrent les meurtres financés par le gouvernement. Plus de maintien de l’ordre, d’incarcération et de militarisation.

Il ne peut pas être réformé. »Clyburn, un démocrate de Caroline du Sud qui a aidé Biden à décrocher l’investiture démocrate l’année dernière, et le sénateur du Vermont Bernie Sanders, qui s’est présenté en tant que progressiste à la gauche de Biden lorsqu’il a cherché la Maison Blanche en 2020, rapidement a écarté son argument. »Il ne s’agit pas de maintien de l’ordre. Il ne s’agit pas de formation. Il s’agit de recrutement. Qui recrutons-nous pour être policiers? Pour moi, c’est là que l’accent doit être mis. Nous devons avoir des policiers », a déclaré Clyburn à Lemon sur« CNN Tonight ». Sanders a déclaré à Wolf Blitzer de CNN qu’il n’était pas non plus d’accord avec les appels de Tlaib pour mettre fin à la police:« Ce que nous devons faire, c’est comprendre qu’il faut être une réforme majeure et majeure de la police dans tout le pays », a déclaré cette semaine l’indépendant du Vermont dans« The Situation Room ». «Nous sommes fatigués de voir la même chose, semaine après semaine et année après année, nous ne voulons pas voir d’innocents Afro-Américains, abattus de sang-froid. Donc, je pense que c’est un domaine qui nécessite une quantité de travail importante. »Alors que la Maison Blanche se tournait vers le Congrès pour prendre l’initiative de la législation sur la réforme de la police, Psaki était vague cette semaine sur les actions de l’exécutif que Biden pourrait être prêt à entreprendre sur la question. . Elle a suggéré que la Maison Blanche continue de placer ses espoirs sur la loi George Floyd Justice in Policing: «Je sais que cela ne résout pas tous les problèmes. Nous ne suggérons pas cela. Je dirais que c’est une question qui sera une cause du mandat du président Biden, et nous sommes dans moins de 100 jours. Il y a plus à venir. »Mais alors que les fusillades incompréhensibles de la police se multiplient avec des conséquences dévastatrices pour les familles, il y a une urgence féroce en ce moment, d’autant plus que la nation attend le verdict du procès Chauvin. La justice dans la police pourrait être «une cause» qu’il serait plus pratique pour Biden de s’attaquer plus tard dans sa présidence. Mais en se levant et en attendant que les autres agissent, il risque fort de manquer ce moment.

https://www.cnn.com/2021/04/16/politics/joe-biden-police-reform/index.html

