Biden se serre lorsque le propriétaire de l’entreprise de Nantucket le met au défi de nommer sa chaudrée préférée

Alors que l’Amérique se régalait de Thanksgiving, le président Biden s’est rendu en Nouvelle-Angleterre pour les vacances et a été invité à choisir un côté pour la chaudrée de palourdes : la Nouvelle-Angleterre ou Manhattan.

« Préférez-vous Manhattan ou la soupe de palourdes de la Nouvelle-Angleterre ? » Sean Dew, co-fondateur du magasin TownPool de Nantucket, a demandé à Biden samedi.

« Je n’aime pas non plus », a répondu Biden.

BIDEN REPÉRÉ À NANTUCKET SHOPPING À L’INTÉRIEUR SANS MASQUE MALGRÉ UN PANNEAU DE MANDAT

« Oh mon Dieu », répond Dew avant de dire: « D’accord, bonne réponse. »

Biden dit alors: « Non, non, non, chaudrée de palourdes de la Nouvelle-Angleterre. »

La Nouvelle-Angleterre et Manhattan se sont longtemps disputés pour savoir qui est le roi de la chaudrée de palourdes, la version de la Nouvelle-Angleterre proposant une soupe crémeuse et celle de Manhattan une à base de tomate.

TownPool a déclaré dimanche à Fox News que Dew demandait souvent aux gens dans le magasin quelle était leur chaudrée préférée, la décrivant comme une « blague courante ». La page Instagram du magasin montre des célébrités et des personnalités publiques telles que James Carville, Amanda Knox, John Hope Bryant, John Kerry et d’autres répondant également à la même question de Dew.

Le magasin a également publié la vidéo de l’échange léger sur Instagram, accompagnée de divers produits qu’il vend au nom de Biden.

« Nous avons reçu beaucoup de haine pour avoir publié la vidéo et le produit que nous vendons », a déclaré TownPool à Fox News dans un e-mail. « Ironiquement, la majorité de notre personnel n’a PAS voté pour le président, mais a été honoré de sa visite. »

Le magasin a ajouté qu’il avait déjà fait face à une « double ironie » lorsqu’il a été « battu par la gauche pour avoir vendu nos chemises NanTexas ».

TownPool a également déclaré que Biden était « le premier président en exercice à passer la nuit à Nantucket depuis le président Grant en 1874 ».

BIDEN REMERCIE LES IMMIGRANTS ET LES TRAVAILLEURS DE PREMIÈRE LIGNE, SE RAPPELLE LES TROUPES DANS LA PROCLAMATION DU JOUR DE L’ACTION DE GRÂCE

Biden a célébré Thanksgiving dans la maison d’un milliardaire de capital-investissement à Nantucket cette année, ce qui a suscité l’indignation de certains républicains qui ont affirmé qu’il était déconnecté des difficultés auxquelles les Américains sont confrontés alors que l’inflation monte en flèche pendant cette saison des vacances.

Biden a été rejoint par la première dame Jill Biden pour Thanksgiving ainsi que Hunter, Melissa, Ashley, Naomi, Finnegan, Maisy, Natalie, Hunter Jr. et (bébé) Beau Biden, ainsi que Peter Neal, le fiancé de Naomi.

MENU DE THANKSGIVING BIDEN PUBLIÉ PAR WHITE HOUSE

Le menu de Thanksgiving de Biden comprenait de la dinde rôtie au thym, de la « farce savoureuse de grand-mère Jacobs », de la sauce à la dinde, des légumes du potager rôtis, des patates douces, du chou frisé, des champignons de Paris et de la relish aux canneberges pour Thanksgiving, selon le menu publié par la Maison Blanche.

Il s’est également rendu à la station de la Garde côtière de Brant Point à Nantucket pour rendre visite aux militaires qui y étaient stationnés jeudi, et a virtuellement appelé les troupes stationnées à travers le monde « pour les remercier de leur service et leur souhaiter un joyeux Thanksgiving ».

BIDEN DÉPENDANT L’ACTION DE GRÂCE À LA MAISON DU MILLIARDAIRE À NANTUCKET MONTRE QU’IL EST HORS DE CONTACT, DISENT LES RÉPUBLIQUES

Il a également fait des achats locaux samedi sur l’île, où il a été aperçu en train de faire du shopping à l’intérieur d’un magasin sans porter de masque malgré avoir exhorté les Américains à travers le pays à porter de tels couvre-visages.

Un panneau était visible à l’extérieur du Murray’s Toggery Shop invitant les clients à porter un masque et l’île a rétabli un mandat de masque d’intérieur plus tôt ce mois-ci. Biden, cependant, a été aperçu avec son masque tiré sous le menton alors qu’il se promenait dans le magasin.