Biden semble à nouveau utiliser la liste préparée de journalistes après le sommet du G20 à Rome

Biden semble utiliser une liste préparée de journalistes après le sommet du G20 à Rome: « On me dit que nous devrions commencer par AP »

Le président Joe Biden a de nouveau semblé faire appel à une liste pré-approuvée de journalistes après avoir rencontré la presse à la suite du sommet du G20 à Rome.

Dimanche, Biden a discuté d’une réunion avec d’autres dirigeants mondiaux à Rome pour mettre en œuvre des initiatives sur le changement climatique. Après son discours, il a ouvert la parole aux questions mais a admis qu’on lui avait dit de commencer par l’Associated Press.

« Et maintenant, je suis heureux de répondre à quelques questions. Et on me dit que je devrais commencer par AP, Zeke Miller », a déclaré Biden.

Biden a déjà fait allusion à l’idée qu’il avait une liste de journalistes pré-approuvés à appeler en juin après sa visite à Genève avec le président russe Vladimir Poutine.

« Je vais répondre à vos questions, et comme d’habitude, les amis, ils m’ont donné une liste des personnes que je vais appeler », a déclaré Biden à la presse.

La même interaction s’est poursuivie en août lorsque Biden a répondu à des questions pour la première fois à la suite des attentats terroristes de Kaboul qui ont tué plus d’une douzaine de militaires américains.

Ce schéma a été remarqué par les journalistes depuis la première conférence de presse officielle de Biden en janvier, où il semblait faire appel à une liste présélectionnée de journalistes de l’Associated Press, du Washington Post, de NBC News, de . et de Bloomberg News. CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE TOP STORY.

McAuliffe fait marche arrière quelques jours avant les élections, déclare que la course du gouverneur ne concerne « pas Trump »: « changement important »

Le candidat démocrate au poste de gouverneur de Virginie, Terry McAuliffe, a semblé changer d’avis sur le rôle que l’ancien président Trump a joué dans la course au gouverneur, déclarant à la presse ce week-end qu’il ne s’agissait « pas de Trump », malgré la mention du nom de Trump pendant des mois avant le jour des élections.

Le démocrate a fait le commentaire « pas à propos de Trump » lors d’un événement à Virginia Beach samedi.

McAuliffe, qui a été gouverneur de Virginie de 2014 à 2018, a mentionné Trump à plusieurs reprises en cours de route, comme l’ont souligné les observateurs des médias. Par exemple, il a régulièrement accusé l’opposant républicain Glenn Youngkin d’être un « aspirant Trump », le liant à 45 ans à la fois lors de la campagne électorale et dans les médias.

Les comparaisons de McAuliffe avec Trump ont également attiré l’attention de Dana Bash de CNN, qui dans une récente interview a dit en plaisantant au démocrate qu’elle prendrait une gorgée chaque fois qu’il mentionnait le nom de l’ancien président.

« Vous avez mentionné Donald Trump. Je suis content d’avoir deux tasses ici pour pouvoir continuer à boire quand vous mentionnez le nom de Donald Trump », a plaisanté Bash.

Christian Martinez, le directeur de la réponse rapide de Youngkin, a utilisé le clip pour réitérer le point de la campagne selon lequel McAuliffe « ne parle que d’une seule chose … Donald Trump ».

Un récent sondage de Fox News a montré que Youngkin surpassait McAuliffe avec 53% des voix contre 45% pour McAuliffe. CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS.

La Cour suprême entendra une affaire sur la loi sur les permis d’armes à feu à New York

La Cour suprême se prépare à entendre une affaire sur les droits des armes à feu qui pourrait conduire à davantage d’armes dans les rues de New York et de Los Angeles et menacer de restreindre les armes à feu dans les métros, les aéroports, les bars, les églises, les écoles et autres lieux de rassemblement.

L’affaire que les juges entendront mercredi intervient alors que la violence armée a augmenté, et cela pourrait augmenter considérablement le nombre de personnes éligibles pour porter des armes à feu dans leur vie quotidienne. L’affaire porte sur la loi restrictive de New York sur les permis d’armes à feu et sur la question de savoir si les agresseurs de la loi ont le droit de porter une arme à feu en public pour se défendre.

Les groupes de contrôle des armes à feu disent que si une décision de la haute cour oblige les États à abandonner les restrictions, le résultat sera plus de violence. Les groupes de défense des droits des armes à feu, quant à eux, affirment que le risque d’une confrontation est précisément la raison pour laquelle ils ont le droit d’être armés pour se défendre.

Les défenseurs des droits des armes à feu espèrent que le tribunal avec une majorité conservatrice de 6-3 est prêt à se ranger de leur côté. Ils veulent que le tribunal dise que la loi de New York est trop restrictive, tout comme les lois similaires dans d’autres États. Les défenseurs du contrôle des armes reconnaissent que la composition du tribunal les inquiète quant au résultat.

Le tribunal a rendu pour la dernière fois des décisions importantes sur les droits des armes à feu en 2008 et 2010. Ces décisions ont établi un droit national de garder une arme à feu à la maison pour se défendre. La question pour le tribunal est maintenant de savoir s’il existe un droit similaire au deuxième amendement de porter une arme à feu en public.

La New York State Rifle & Pistol Association et deux particuliers contestant la loi ont déclaré à la Cour suprême qu’elle « rend effectivement impossible pour un citoyen ordinaire respectueux des lois d’obtenir une licence pour porter une arme de poing pour se défendre ». CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS.

Mark Levin a discuté dimanche d’une idéologie qui s’est installée dans les salles de classe à travers le pays, dénonçant le programme comme un peu plus que « du racisme et du sectarisme ».

« Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les démocrates ne dénoncent pas la théorie critique de la race ? La théorie critique de la race est une théorie critique du racisme », a déclaré l’animateur sur « La vie, la liberté et Levin. » « Vous voyez comment cela s’est répandu comme un poison dans nos collèges et universités, à travers notre corps politique, et maintenant dans vos écoles primaires, collèges et lycées. »

