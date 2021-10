Biden semble utiliser une liste préparée de journalistes après le sommet du G20 à Rome: « On me dit que nous devrions commencer par AP »

Le président Joe Biden a de nouveau semblé faire appel à une liste pré-approuvée de journalistes après avoir rencontré la presse à la suite du sommet du G20 à Rome.

Dimanche, Biden a discuté d’une réunion avec d’autres dirigeants mondiaux à Rome pour mettre en œuvre des initiatives sur le changement climatique. Après son discours, il a ouvert la parole aux questions mais a admis qu’on lui avait dit de commencer par l’Associated Press.

« Et maintenant, je suis heureux de répondre à quelques questions. Et on me dit que je devrais commencer par AP, Zeke Miller », a déclaré Biden.

Biden a déjà fait allusion à l’idée qu’il avait une liste de journalistes pré-approuvés à appeler en juin après sa visite à Genève avec le président russe Vladimir Poutine.

« Je vais répondre à vos questions, et comme d’habitude, les amis, ils m’ont donné une liste des personnes que je vais appeler », a déclaré Biden à la presse.

Le président américain Joe Biden s’exprime lors d’une conférence de presse lors du sommet des dirigeants du G20 à Rome, en Italie, le 31 octobre 2021. REUTERS/Kevin Lamarque (.)

La même interaction s’est poursuivie en août lorsque Biden a répondu à des questions pour la première fois à la suite des attentats terroristes de Kaboul qui ont tué plus d’une douzaine de militaires américains.

« Mesdames et messieurs, ils m’ont donné une liste ici. La première personne à qui j’ai demandé d’appeler était Kelly O’Donnell de NBC », a déclaré Biden.

Le président américain Joe Biden lève les yeux lors d’une conférence de presse lors du sommet des dirigeants du G20 à Rome, en Italie, le 31 octobre 2021. REUTERS/Kevin Lamarque (.)

Ce schéma a été remarqué par les journalistes depuis la première conférence de presse officielle de Biden en janvier, où il semblait faire appel à une liste présélectionnée de journalistes de l’Associated Press, du Washington Post, de NBC News, de . et de Bloomberg News.

Lorsque Fox News a initialement posé des questions sur ce modèle en janvier, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a répondu : « Dans un effort pour nous assurer que nous faisons tourner les journalistes dans le pool, le président a répondu aux questions des journalistes du fil, d’un imprimerie et de quelques réseaux. correspondants aujourd’hui et j’espère pouvoir répondre à d’autres questions bientôt. »

Le président Joe Biden s’exprime lors de la première conférence de presse officielle de sa présidence dans la salle Est de la Maison Blanche à Washington, DC, le jeudi 25 mars 2021. (Photo d’Oliver Contreras/Sipa USA) (.)

Cela a commencé ce que beaucoup de gens considéraient comme une preuve que Biden n’est pas réellement responsable du moment et de l’endroit où il peut répondre aux questions de la presse. Il a souvent été critiqué par les journalistes des deux partis politiques pour avoir ignoré les questions et refusé de répondre aux problèmes en cours.

Biden a également montré une habitude d’éviter les conférences de presse dans le passé ou de s’en prendre aux journalistes qui posent des questions défavorables.

