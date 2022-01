Biden s’en prend à Donald Trump avec une fouille électorale brutale « C’est un ancien président vaincu! » | Monde | Des nouvelles

Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris se sont réunis pour marquer l’anniversaire des émeutes de Capitol Hill l’année dernière, le président actuel refusant de se retenir dans sa condamnation de Donald Trump. M. Biden a déclaré que M. Trump avait rallié une « foule violente » pour protester contre les derniers résultats des élections et que les Américains devaient défendre la « fragilité de la démocratie ». Mais M. Biden est devenu furieux contre son prédécesseur pour son rôle dans les émeutes, affirmant qu’il avait créé un « réseau de mensonges » et apprécié le « pouvoir sur les principes » lors d’un discours passionné à la nation.

