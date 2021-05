Biden s’en prend aux diplômés de la Garde côtière pour le manque d’applaudissements et les qualifie de “ terne ” ⋆ .

Dans la dernière histoire des erreurs de Joe Biden autour des forces armées, le président américain est devenu verbalement abusif lorsque la classe de finissants de la Garde côtière a refusé d’applaudir en réponse à ce qui semble avoir été une insulte malmenée. Après s’être plaints du manque d’applaudissements, des rires ont éclaté et quelques diplômés ont applaudi tardivement.

«Je ne peux que supposer que vous aimerez éduquer votre famille sur la façon dont la Garde côtière est, citation, le noyau dur autour de la marine se forme en temps de guerre», a déclaré Biden, riant au début. On ne sait pas si Biden a insulté la réputation populaire de la Garde côtière en tant que partie sans importance des forces armées américaines, malgré le fait que – avec un budget restreint – la Garde côtière accomplit un travail dangereux dans les Caraïbes et est responsable d’appréhender plus illégalement. a fait passer de la cocaïne en contrebande que toute autre branche d’application des lois du pays.

«Wow, vous êtes une classe vraiment terne», a alors crié Biden. «Je veux dire allez mec, est-ce que le soleil t’arrive? Je pense que vous auriez une opportunité quand je dis cela à propos de la Marine d’applaudir, mais nous sommes venus ici ensemble. À ce stade, certains membres de la classe de finissants de la Garde côtière se sont mis à rire, puis ont suscité des applaudissements tardifs.

Joe Biden qualifie les diplômés de la Garde côtière de «ennuyeux» lorsqu’ils n’applaudissent pas pendant son discours pic.twitter.com/STnvJxMuLl – RNC Research (@RNCResearch) 19 mai 2021

Certains commentateurs ont fait des comparaisons avec un discours précédent devant l’armée, dans lequel il a qualifié les troupes de «bâtards stupides» lorsqu’ils ont négligé de l’applaudir en 2016. Comme le rapporte National File, «le vice-président de l’époque, Joe Biden, a ordonné aux militaires de« applaudir ». pour ça, espèce de salauds stupides »lors d’un discours du 7 mars 2016 à la base aérienne d’Al Dhafra aux Émirats arabes unis.»

Pour Joe Biden, si vous êtes dans l’armée et que vous ne vous moquez pas de ses blagues stupides, alors vous êtes ennuyeux ou stupidepic.twitter.com/j8VtTlrXUN https://t.co/2Ec9IyBrY6 – Zach Parkinson (@AZachParkinson) 19 mai 2021

L’insulte contre les diplômés de la Garde côtière survient moins de 24 heures après que Biden a plaisanté sur le fait de renverser un journaliste en réponse à une question sur le conflit en Israël et en Palestine, provoquant des rires hystériques de la part des médias.