Biden s’engage à défendre Taïwan si la Chine attaque

Le président Joe Biden a promis de protéger Taïwan de toute incursion chinoise lors d’une assemblée publique de CNN jeudi soir.

« Êtes-vous en train de dire que les États-Unis prendraient la défense de Taïwan si la Chine attaquait ? Anderson Cooper de CNN a demandé à Biden, ce à quoi le président a répondu: « Oui, nous nous sommes engagés à le faire. »

Dans cette image tirée d’une vidéo de l’EBC de Taiwan, le Premier ministre Su Tseng-chang, en masque violet, tente de faire un discours politique au milieu d’une bagarre entre le parti nationaliste d’opposition et les législateurs du Parti démocrate progressiste au pouvoir lors d’une session parlementaire à Taipei, Taiwan, le mardi, septembre 28 février 2021. La législature taïwanaise s’est plongée mardi dans une bagarre tapageuse, après que les législateurs de l’opposition aient interrompu un important discours politique et se soient précipités sur le podium. (EBC via AP)

Biden avait été interrogé par un membre de l’auditoire sur les récents tests de missiles hypersoniques par la Chine et l’avait interrogé sur la question de savoir si les États-Unis résisteraient ou non à la Chine.

« Ne vous inquiétez pas de savoir s’ils seront plus puissants », a déclaré Biden après avoir réaffirmé que le reste du monde « savait » que les États-Unis avaient l’armée la plus puissante au monde.

Sur cette photo publiée par l’agence de presse Xinhua, le président chinois Xi Jinping prononce un discours liminaire par vidéo pour la cérémonie d’ouverture de la conférence annuelle du Forum de Boao pour l’Asie (BFA), à Pékin le mardi 20 avril 2021. Xi a appelé mardi à plus gestion équitable des affaires mondiales et, dans un rejet implicite de la domination américaine, a déclaré que les gouvernements ne devraient pas être autorisés à imposer des règles aux autres. (Ju Peng/Xinhua via AP)

Biden a également rejeté l’idée qu’il veuille déclencher une autre guerre froide avec la Chine.

« Je ne veux pas d’une guerre froide avec la Chine », a déclaré Biden. « Je veux juste que la Chine comprenne que nous n’allons pas reculer et que nous n’allons changer aucun de nos points de vue. »

La loi sur les relations avec Taïwan, à laquelle les États-Unis sont actuellement parties, ne garantit pas que les États-Unis s’engageront militairement si la Chine attaque Taïwan, qu’elle prétend depuis des décennies être un territoire chinois souverain, mais déclare que les États-Unis « mettront à la disposition de Taïwan une telle défense. articles et services de défense en quantité nécessaire pour permettre à Taïwan de maintenir des capacités de défense autosuffisantes. »

Les présidents américains ont poursuivi une politique d' »ambiguïté stratégique » afin que la Chine ne sache pas exactement quelle serait la réponse américaine à une attaque.

L’agression récente contre Taiwan par le régime communiste chinois a suggéré que Pékin cherche à tester la détermination de l’administration Biden, en particulier à la suite du retrait américain d’Afghanistan, ont déclaré des experts à Fox News.

Pékin a envoyé des dizaines d’avions de combat au cours du mois dernier vers la zone de défense aérienne du territoire, dans le cadre d’une approche musclée de la région qui s’intensifie depuis des mois. Le président Xi Jinping a également renouvelé ses appels à son introduction en Chine, appelant à une « réunification pacifique ».

WASHINGTON, DC – 21 OCTOBRE: Le président américain Joe Biden marche avec la première dame Jill Biden avant un départ de Marine One pour Baltimore, Maryland, le 21 octobre 2021 à la Maison Blanche à Washington, DC. Le président Biden devrait participer à une mairie à Baltimore où il discutera de l’accord bipartite sur les infrastructures et du programme Build Back Better avec les Américains. (Photo par Alex Wong/.)

Pékin considère Taïwan comme une province séparatiste et prétend qu’elle fait partie de son propre territoire. Les deux pays se sont séparés en 1949 et la Chine a augmenté la pression sur la nation autonome, tout en s’opposant à son implication dans des organisations internationales telles que les Nations Unies. Les États-Unis ne reconnaissent pas formellement Taïwan, mais entretiennent une relation non officielle et soutiennent son gouvernement démocratique.

Les experts disent que, bien qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la Chine a récemment intensifié ses manœuvres agressives envers l’allié américain, y compris les luttes de pouvoir nationales, le retrait chaotique des États-Unis d’Afghanistan est l’un de ces facteurs contributifs.

« Ils augmentent périodiquement la pression pour faire pression sur Taïwan, pour faire pression sur les États-Unis et pour sonder les faiblesses, pour tester notre détermination », a déclaré à Fox James Anderson, président de l’Institute of World Politics et ancien haut responsable de la défense dans l’administration Trump. Nouvelles. « Et probablement la cause immédiate de l’escalade et de l’enquête les plus récentes est liée à notre désastre bâclé et malheureux concernant le retrait d’Afghanistan. »

Le retrait fin août est considéré comme ayant nui à la position et à l’engagement des États-Unis à l’étranger, et les médias d’État chinois ont profité de ce départ chaotique pour se moquer des États-Unis.

« Les États-Unis viennent de montrer au monde qu’ils sont incapables ou peu disposés à affronter un petit adversaire en Afghanistan avec des armes très basiques », a tweeté le Global Times, contrôlé par l’État. « Donc, à l’avenir, quand il exhortera ses alliés à défier les grandes puissances comme la Chine et la Russie, très peu suivront. »

Adam Shaw de Fox News a contribué à ce rapport