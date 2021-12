Biden s’entretiendra avec le président ukrainien Zelensky alors que les forces russes se rassemblent à la frontière

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président Biden devrait s’entretenir jeudi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky au sujet du rassemblement des forces russes à la frontière du pays.

L’appel avec Zelensky sera suivi d’un autre au cours duquel Biden informera les dirigeants des Neuf de Bucarest (B9) de son appel téléphonique de deux heures mardi avec le président russe Vladimir Poutine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’adresse aux législateurs à Kiev, en Ukraine, le mercredi 1er décembre 2021. L’Ukraine marque le 30e anniversaire du référendum sur l’indépendance. (Photo AP/Efrem Lukatsky)

Le B9 comprend le flanc oriental des alliés des États-Unis de l’OTAN, composé de la Bulgarie, de la République tchèque, de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie.

BIDEN DIT DE NOUS ENVOYER DES TROUPES EN UKRAINE « PAS SUR LA TABLE »

L’appel téléphonique de Biden avec Poutine serait devenu parfois tendu alors qu’ils parlaient des quelque 100 000 soldats massés le long de la frontière russo-ukrainienne.

« Il n’y a pas eu de mots mâchés. C’était poli, mais j’ai été très clair : si en fait, il envahit l’Ukraine, il y aura de graves conséquences », a déclaré Biden aux journalistes mercredi matin à propos de l’appel.

Le président Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine arrivent pour se rencontrer à la « Villa la Grange », le mercredi 16 juin 2021, à Genève, en Suisse. (Saul Loeb/Piscine via AP) (Saul Loeb/Piscine via AP)

Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a annoncé mardi le prochain appel entre Biden et Zelensky.

« Notre message à nos amis du gouvernement ukrainien, comme notre message l’a été aujourd’hui au président Poutine, est que les États-Unis soutiennent le processus de Minsk, veulent voir des progrès vers un cessez-le-feu, vers des mesures de confiance. Et c’est le meilleur. la voie à suivre », a déclaré Sullivan.

LES ÉTATS-UNIS ENTRENT EN GUERRE AVEC LA RUSSIE À propos de l’UKRAINE « COURRIRA LA DESTRUCTION DU MONDE CONNU » : MACGREGOR

Biden a rejeté mercredi la possibilité d’envoyer des troupes américaines en Ukraine au milieu du renforcement militaire russe à la frontière du pays.

Le président russe Vladimir Poutine s’exprime lors d’une conférence de presse après sa rencontre avec le président américain Joe Biden à la « Villa la Grange » à Genève, en Suisse, le mercredi 16 juin 2021. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool)

« Ce n’est pas sur la table », a déclaré Biden aux journalistes quant à savoir si les États-Unis enverraient des troupes en Ukraine. « Nous avons une obligation morale et une obligation légale envers nos alliés de l’OTAN s’ils devaient attaquer en vertu de l’article 5, c’est une obligation sacrée. Cette obligation ne s’étend pas à (…) l’Ukraine. »

Michael Lee de Fox News a contribué à ce rapport.