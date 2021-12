Biden « si faible », pas équipé pour affronter Vladimir Poutine : Laura Ingraham

Plus de guerre

Entrer dans un différend avec la Russie au sujet de l’Ukraine serait incroyablement débile

Laura Ingraham a déclaré que la Chine et la Russie semblaient développer une relation plus étroite sous le président Joe Biden et a fait valoir que les États-Unis devraient se méfier des combats avec la Russie au sujet de l’Ukraine lors de « Ingraham Angle » lundi.

Discutant d’un appel prévu mardi entre le président Biden et le président russe Vladimir Poutine, Ingraham a déclaré: « Le triste fait est que Biden est si faible que Poutine se sent parfaitement confiant pour commencer à émettre des demandes avant même le début des pourparlers ».

Le président russe Vladimir Poutine s’exprime lors d’une réunion avec des officiers de haut niveau et des chefs d’entreprises de l’industrie de la défense dans la résidence Bocharov Ruchei dans la station balnéaire de la mer Noire de Sotchi, en Russie, le lundi 1er novembre 2021. Le président russe Vladimir Poutine a souligné lundi la nécessité renforcer les défenses aériennes du pays face aux manœuvres de l’OTAN. (Evgeniy Paulin, Spoutnik, photo de la piscine du Kremlin via AP)

La Russie a intensifié sa présence militaire, en particulier ses troupes, à la frontière ukrainienne. Les experts en politique étrangère pensent que Poutine se prépare à une invasion potentiellement pour l’année prochaine.

L’administration Biden a averti que cela rendrait les rêves expansionnistes de Poutine en Ukraine « très difficiles ».

POUTINE MET LE MONDE À TERRE EN COLLANT DES TROUPES RUSSES LE LONG DE LA FRONTIÈRE UKRAINE

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que les États-Unis étaient prêts à imposer des « coûts élevés », tels que des sanctions. La Russie a annexé la péninsule de Crimée à l’Ukraine en 2014, et l’administration Obama a répondu par des sanctions économiques.

Ingraham s’est demandé si des « incompétents » tels que le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin feraient peur à Poutine après avoir été « humiliés en Afghanistan ».

(COMBO) Cette combinaison d’images créée le 06 décembre 2021 montre le président américain Joe Biden lors d’une cérémonie de signature à la Maison Blanche à Washington, DC le 18 novembre 2021 et le président russe Vladimir Poutine lors d’un congrès du parti Russie unie à Moscou , le 4 décembre 2021. – Le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine tiendront un appel vidéo le 7 décembre 2021 pour faire face aux tensions militaires concernant l’Ukraine. (Photo de MANDEL NGAN et Mikhail Metzel / diverses sources / .) (Photo de MANDEL NGAN,MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/. via .) ((Photo de MANDEL NGAN et Mikhail Metzel / diverses sources / .) (Photo de MANDEL NGAN ,MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/. via .))

Elle a ajouté que si Biden était vraiment inquiet pour Poutine, il aurait poussé plus fort contre le pipeline Nord Stream 2 (un gazoduc d’exportation qui relie la Russie à l’Europe via la mer Baltique) et aurait donné la priorité au maintien de l’indépendance énergétique des États-Unis.

L’IMAGERIE SATELLITE INDIQUE UNE ACTIVITE MILITAIRE RUSSE A LA FRONTIERE DE L’UKRAINE

« Si la Russie est une telle menace, pourquoi Biden a-t-il approuvé le pipeline Nord Stream 2 ? Pourquoi Biden a-t-il fouetté notre propre industrie pétrolière et gazière, augmenté le prix du carburant et rendu Poutine plus riche ? S’il était vraiment inquiet pour la Russie, il voudrions garder nos prix de l’énergie bas. [But] la vérité est que Biden a donné à Poutine une énorme influence et il est sur le point de l’utiliser pour embarrasser Biden sur la scène mondiale. »

16 novembre 2021, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Lubmin : Vue des systèmes de canalisations et des dispositifs d’arrêt à la station de réception de gaz du gazoduc Nord Stream 2 de la mer Baltique. Photo : Stefan Sauer/dpa (Photo par Stefan Sauer/alliance photo via .) (Photo par Stefan Sauer/alliance photo via .)

SÉN. ERNST DIT QUE LE SÉNAT PEUT DÉPASSER BIDEN POUR SANCTIONNER LE PIPELINE NORD STREAM 2 DE LA RUSSIE

Ingraham a poursuivi en disant que « entrer dans un différend avec la Russie » au sujet des escalades en Ukraine « serait incroyablement débile » car cela profiterait à la Chine. Même s’il existe une raison légitime d’entrer en conflit avec la Russie, « que nous ne [have], » Ingraham a déclaré que Biden et son équipe ne sont pas faits pour le travail.

« Biden et son équipe sont totalement dépassés et échoueraient certainement dans toute action militaire, tout comme ils ont échoué en Afghanistan… ou des ressources sur un conflit désespéré et inutile avec la Russie. Et tout républicain assez stupide pour soutenir un effort aussi imprudent se retrouvera exilé du parti. Demandez simplement à Liz Cheney ce qu’il ressent.

Le président Joe Biden, la première dame Jill Biden, et le secrétaire d’État Antony Blinken regardent comme une équipe de transport déplace une boîte de transfert avec le reste du Marine Corps Cpl. Humberto A. Sanchez, 22 ans, de Logansport, Ind., lors d’un retour à Dover Air Force Base, Del., dimanche 29 août 2021, pour les 13 militaires tués dans l’attentat suicide à Kaboul, Afghanistan, le 26 août. (AP Photo/Carolyn Kaster) (AP Photo/Carolyn Kaster)

LES ÉTATS-UNIS VOIENT DES SIGNES QUE LA RUSSIE PLANIFIE L’INVASION DE L’UKRAINE AU DÉBUT DE 2022

« Nous devons résister à tout effort visant à attiser les tensions entre la Russie et les États-Unis. Notre objectif militaire, économique et de sécurité nationale doit être mis sur le danger présenté par le PCC – nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de perdre du temps et des ressources dans une controverse sans espoir. sur l’Ukraine. Au contraire, nous devrions chercher des moyens de détacher la Russie du PCC. «

Ingraham a averti que le fait que « la Russie et la Chine semblent se rapprocher est « un scénario de cauchemar ».