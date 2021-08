Biden signe un projet de loi honorant les officiers qui ont répondu à l’émeute du 6 janvier et qualifie la foule de «terroristes» .

Le président Joe Biden a signé jeudi un projet de loi qui décerne la médaille d’or du Congrès aux agents des forces de l’ordre qui ont répondu à la violation du Capitole le 6 janvier.

Le Sénat a voté à l’unanimité mardi pour adopter la législation. La Chambre avait déjà adopté le projet de loi.

“Une foule d’extrémistes et de terroristes a lancé un assaut violent et meurtrier contre la Maison du peuple et le rituel sacré pour certifier une élection libre et équitable”, a déclaré Biden jeudi lors de la cérémonie de signature avec la vice-présidente Kamala Harris à la Maison Blanche Rose Garden. « C’était l’insurrection. C’était l’émeute et le chaos. C’était radical et chaotique et c’était inconstitutionnel. Peut-être plus important encore, c’était fondamentalement anti-américain.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, son mari Paul Pelosi, la sénatrice démocrate du Minnesota Amy Klobuchar, le sénateur du Missouri Roy Blunt et le maire de Washington, DC Muriel Bowser étaient présents.

Le projet de loi délivre quatre médailles d’or du Congrès au total. Les médailles seront exposées au siège de la police du Capitole des États-Unis, au Capitole des États-Unis, au siège de la police métropolitaine et au Smithsonian.

« Notre démocratie a survécu. Ça faisait. La vérité a vaincu les mensonges. Nous avons surmonté. C’est grâce aux femmes et aux hommes de la police du Capitole des États-Unis, du département de la police métropolitaine de Washington DC et d’autres agents des forces de l’ordre que nous honorons aujourd’hui », a déclaré Biden.

La Chambre dirigée par les démocrates a formé un comité restreint pour enquêter sur l’émeute du 6 janvier. La réunion a tenu une audience jusqu’à présent.

