Biden signe un projet de loi sur les infrastructures qui nettoie la pollution. Voici comment.

Le président Joe Biden a promulgué lundi un projet de loi bipartite sur les infrastructures qui comprend 350 milliards de dollars pour faire face aux menaces environnementales longtemps ignorées. L’Infrastructure Investment and Jobs Act est la somme la plus importante de mémoire récente destinée à nettoyer la pollution, du remplacement des conduites de plomb au bouchage des puits de pétrole crachant du méthane.

Le financement pourrait réduire considérablement la pollution de l’air et de l’eau dans certaines communautés en empêchant le ruissellement des mines abandonnées et en nettoyant les anciens sites de fabrication toxiques. Les personnes qui vivent à proximité de routes très fréquentées, d’aéroports et de ports peuvent bénéficier de l’augmentation des bornes de recharge pour véhicules électriques, des autobus scolaires et des grues qui remplaceront les voitures et les équipements fonctionnant à l’essence et au diesel.

D’autres investissements amélioreront la santé publique de manière plus indirecte : l’une des principales dispositions de la loi comprend l’expansion du transport qui peut acheminer plus d’énergie propre sur le réseau. En augmentant le mélange d’énergies renouvelables, les États et les services publics qu’ils réglementent devraient en fin de compte brûler moins de combustibles fossiles pour alimenter l’économie.

La plus grande critique de la nouvelle loi est ce qu’elle laisse de côté : les défenseurs de l’environnement affirment que le financement ne répond qu’à une fraction des besoins du pays pour lutter contre la pollution de l’eau et de l’air, et est bien en deçà du changement transformateur promis par Biden lors de la campagne électorale.

Ce n’est pas non plus le projet de loi sur le changement climatique que les militants du climat avaient espéré. Et certains des investissements aggraveront les émissions de carbone – le financement de la construction d’autoroutes, par exemple, pourrait augmenter la pollution à court terme en raison de la machinerie lourde et de la fabrication impliquée. Défenseurs de la justice raciale disent à Vox qu’ils craignent également que la loi modifie leur outil clé, la National Environmental Policy Act, d’une manière qui rendra plus difficile les protestations contre les futurs oléoducs, autoroutes et sites pétrochimiques.

En raison de ce sac mélangé, une analyse de l’Université de Princeton révèle que la nouvelle loi sur les infrastructures ne réduit les émissions de carbone que de 1% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de pointe, une baisse infinitésimale par rapport aux réductions nécessaires au cours de la prochaine décennie. Les investissements beaucoup plus importants pour le changement climatique restent dans le projet de loi de réconciliation Build Back Better, qui fait toujours face à un sort incertain au Congrès.

Mais pendant que le pays attend et voit si les démocrates adopteront les investissements climatiques plus importants du Build Back Better Act, il vaut la peine d’examiner les manières sérieuses dont la loi sur les infrastructures peut améliorer la santé environnementale. dans certaines communautés. C’est un acompte qui peut aider, a expliqué Paul Billings, vice-président principal du plaidoyer de l’American Lung Association. « Le nettoyage de la pollution peut aider à réduire au moins une partie du fardeau auquel ces communautés sont confrontées », a déclaré Billings.

Voici les principales façons dont le projet de loi peut faire une différence.

Un air plus pur à côté de certaines routes très fréquentées, voies ferrées et ports

Avez-vous déjà été touché par un souffle d’échappement d’un tuyau d’échappement au passage d’un bus ? C’est le diesel, un cancérigène, selon l’Organisation mondiale de la santé. Il contient des polluants atmosphériques dangereux tels que des oxydes d’azote, des particules et du benzène, qui contribuent tous à un air malsain que plus de 41% des Américains respirent.

Les machines et équipements lourds, comme les gros camions, les ferries de transport de marchandises et les grues qui assurent le bon fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement, comptent parmi les éléments les plus polluants du secteur des transports. Les personnes qui vivent près des autoroutes, des trains de marchandises et des ports sont les plus exposées à des niveaux plus élevés de toutes sortes de polluants toxiques que le reste de la population parce qu’elles sont si proches de la source : le tuyau d’échappement.

La loi sur les infrastructures constitue le plus gros investissement fédéral à ce jour dans l’électrification du secteur des transports. En ajoutant davantage de machines électriques alimentées par un secteur de l’électricité de plus en plus propre, les collectivités situées à proximité des ports et des autoroutes seraient confrontées à moins de smog et de particules.

Les 7,5 milliards de dollars pour les chargeurs de véhicules électriques contribuent à un obstacle majeur à l’augmentation du nombre de voitures électriques sur la route. D’autres investissements modernisent certaines lignes de transport en commun et ajoutent des autobus et des trains à faibles émissions aux flottes. Et 17 milliards de dollars sont consacrés à la réduction de la pollution à proximité des ports en électrifiant davantage d’équipements fonctionnant au diesel, tels que des remorqueurs, des grues et des camions de fret.

Lutter contre l’exposition des enfants aux autobus scolaires polluants

Quatre-vingt-quinze pour cent des autobus scolaires du pays fonctionnent au diesel. Cela laisse plus de 20 millions d’enfants exposés aux polluants des gaz d’échappement des bus chaque jour d’école, qu’ils les conduisent, se tiennent à côté d’un bus au ralenti ou se rendent à l’école à pied. Les adultes vivant dans les communautés voisines ne sont pas non plus à l’abri des dommages pulmonaires et cérébraux causés par le diesel.

La loi consacre 2,5 milliards de dollars à l’électrification des autobus scolaires, une somme qui ne fera que commencer à transformer les parcs scolaires du pays. Bien que les experts n’aient pas de chiffre exact sur le nombre de bus que cette somme remplacerait, ce sera bien moins que les 20% que Biden espérait à l’origine électrifier avec 20 milliards de dollars. Il y a encore plus d’argent, 5 milliards de dollars, dans le projet de loi Build Back Better encore inachevé pour électrifier les camions et les autobus scolaires.

Un nouvel autobus scolaire EV d’une flotte tout électrique est garé à côté des bornes de recharge du lycée South El Monte le 18 août à El Monte, en Californie.Frederic J. Brown/. via .

Construire plus de lignes de transmission qui fourniront de l’énergie renouvelable

Les États-Unis doivent produire plus d’énergie propre et trouver de meilleurs moyens de stocker l’énergie solaire et éolienne, afin de répondre aux besoins énergétiques du pays tout en atteignant les objectifs climatiques. Il a également besoin de plus de lignes de transmission pour transporter l’énergie renouvelable vers les entreprises, les foyers et toutes ces stations de recharge alimentant ces voitures et bus nouvellement électrifiés sur la route. La loi sur les infrastructures consacre 65 milliards de dollars à la mise à jour du réseau électrique, y compris la construction de milliers de kilomètres de nouvelles lignes.

Étant donné qu’apporter plus d’énergies renouvelables sur le réseau électrique est essentiel pour réduire la demande et la dépendance vis-à-vis du charbon, du pétrole et du gaz, ce financement contribuera indirectement à assainir l’air. Moins de charbon brûlé, par exemple, signifie moins de déchets toxiques résiduels, moins de mercure et de soufre dans l’air et moins d’ozone.

Remplacement des tuyaux en plomb et traitement de la contamination par les PFAS

La loi nettoie l’eau potable de trois manières principales : en s’attaquant aux tuyaux en plomb, en commençant à lutter contre la contamination par les PFAS et en améliorant les systèmes d’égouts vieillissants qui déversent des contaminants dans les cours d’eau.

La loi prévoit 15 milliards de dollars pour le remplacement des canalisations en plomb utilisées pour l’eau potable (le Build Back Better Act prévoit encore près de 10 milliards de dollars). La crise de la pollution par le plomb à Flint, dans le Michigan, fait l’actualité nationale depuis 2014, et c’est loin d’être la seule ville à majorité noire à avoir de l’eau non potable. « Il y a une très longue liste d’États et de localités en attente de ce financement », a déclaré Liz Perera, directrice fédérale principale de la politique climatique du Sierra Club.

La loi prévoit également un investissement supplémentaire de 10 milliards de dollars dans le nettoyage des PFAS, une classe de « produits chimiques éternels » couramment présents dans l’eau potable. Il augmente les fonds de l’EPA pour les subventions de l’État pour tester et traiter les PFAS qui se retrouvent dans l’eau potable et pour empêcher le ruissellement de PFAS dans les eaux usées.

Enfin, la loi dépense 30 milliards de dollars pour commencer à réorganiser les systèmes d’égouts de la ville et la gestion des eaux usées. De graves inondations, aggravées par le changement climatique, maintiennent une écrasante partie du pays avec des systèmes d’égouts non équipés pour gérer le déluge. Par exemple, les autorités de la Louisiane ont déversé en septembre des eaux usées brutes dans les cours d’eau pendant les ouragans pour éviter d’inonder les maisons. Il s’agit de l’un des investissements les plus importants de la loi sur les infrastructures pour préparer les communautés à l’aggravation du changement climatique.

Comme mon collègue Li Zhou l’a signalé, l’efficacité de ces programmes dépendra de la façon dont l’EPA distribue le financement aux États pour la mise en œuvre.

S’attaquer aux mines abandonnées et injecter de l’argent dans le nettoyage du Superfund

Il y a tellement de mines abandonnées et de vieux puits de pétrole et de gaz dans le pays qui ont été ignorés pendant si longtemps qu’il n’y a qu’une estimation approximative de leur nombre. Le vrai nombre est probablement quelque part plus de 3 millions pour un siècle de production généralisée de combustibles fossiles.

Sur certains de ces sites, vous pouvez littéralement voir les vérins de pompage rouillés et les réservoirs qui fuient abandonnés par les foreurs aujourd’hui disparus. La menace la plus invisible est celle des émissions qui s’échappent d’un puits non bouché. Ces sites ouverts libèrent le polluant climatique et le méthane contribuant au smog, ainsi qu’une foule d’autres produits chimiques, dans les eaux souterraines et l’atmosphère. Ainsi, 16 milliards de dollars dans le projet de loi sur les infrastructures constituent un coup de pouce majeur pour le programme Abandoned Mine Land, qui ne fonctionne qu’avec un financement de 8 milliards de dollars étalé sur quatre décennies.

Le Congrès a également négligé le fonds d’affectation spéciale de l’EPA qui nettoie d’anciens sites industriels et de déchets toxiques, et les communautés de couleur portent la majeure partie du fardeau de cette négligence : comme l’a tweeté Brian Deese, directeur du National Economic Council à la Maison Blanche, 26 % des Les Noirs américains et 29 % des Hispano-américains vivent à moins de cinq kilomètres d’un site Superfund. Biden a hérité d’une liste de 34 de ces sites Superfund et d’une liste de plus de 1 000 projets en attente.

Le Congrès injectera 3,5 milliards de dollars dans le fonds de nettoyage Superfund de l’EPA en faillite et 1,5 milliard de dollars dans le nettoyage des friches industrielles de l’EPA via la nouvelle loi sur les infrastructures. Plus important encore, une taxe expirée sur les fabricants de produits chimiques que le Congrès a laissée tomber il y a 25 ans sera rétablie.

En fin de compte, le véritable impact de la loi sur les infrastructures dépendra de la manière dont elle est mise en œuvre par l’administration Biden et les futures administrations. L’application des lois environnementales comptera dans de nombreux cas autant que la loi elle-même. Bien que la loi sur les infrastructures ne distingue pas les communautés les plus nécessiteuses, les agences fédérales devront probablement se conformer au décret du président Biden selon lequel au moins 40 % de l’argent irait aux communautés qui ont été confrontées au racisme et à la pollution systémiques.

Les militants écologistes communautaires sont impatients de voir ce que la nouvelle loi signifie enfin pour leur combat visant à nettoyer les sites de déchets toxiques longtemps ignorés et les sources dangereuses d’air sale. Par exemple, Teri Blanton, une organisatrice de longue date des Kentuckians for the Commonwealth et de l’Alliance for Appalachia, attend avec impatience l’investissement de la loi dans les infrastructures d’eau potable et de traitement des eaux usées. Les mines de charbon abandonnées et actives qui traversent l’est du Kentucky en font l’une des régions qui en bénéficieront. Mais, a-t-elle dit à Vox, « J’espère que cela reviendra aux habitants des Appalaches. »