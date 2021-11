Biden soutient Bruxelles contre le Brexit en Grande-Bretagne sur le protocole NI – « S’en tenir au protocole » | Politique | Nouvelles

Ursula von der Leyen, 63 ans, a rejoint Joe Biden, 78 ans, à la Maison Blanche hier alors que le couple discutait d’un éventail de questions, y compris le protocole d’Irlande du Nord. Le président de la Commission européenne, qui a succédé à Jean-Claude Juncker fin 2019, a déclaré à ses 666 000 abonnés sur Twitter que le 46e président des États-Unis était d’accord avec le bloc bruxellois Brexit La Grande-Bretagne devrait maintenir les termes actuels de son accord post-adhésion avec l’Union européenne.

Écrivant sur Twitter, l’ancien ministre allemand de la Défense a déclaré : « Le président Biden et moi avons convenu de la nécessité de préserver la paix et la stabilité sur l’île d’Island.

« Nous convenons que l’accord de retrait et le protocole doivent être mis en œuvre.

« Ils sont une réponse efficace aux difficultés créées par le Brexit.

« Désormais, l’Irlande du Nord a accès aux marchés uniques de l’UE et du Royaume-Uni.

« Nous pouvons être flexibles, mais nous devons nous y tenir. »

La Maison Blanche a publié une lecture suite aux entretiens entre le 46e président et son homologue de l’UE.

Il a déclaré: « Ils ont exprimé leur soutien continu à la stabilité politique et économique en Irlande du Nord. »

La déclaration a également souligné que M. Biden et Mme Von der Leyen « se félicitaient » de la revitalisation des relations américano-européennes, du COVID-19, des problèmes frontaliers de la Biélorussie à la frontière extérieure du bloc et de l’Ukraine.

Le président Biden, qui est fier d’informer les gens de son héritage irlandais, a longtemps mis en garde le Royaume-Uni contre le déchirement du protocole.

Lors du sommet du G7 à Cornwall plus tôt cette année, l’ancien sénateur du Delaware aurait eu une discussion franche avec Boris Johnson, 57 ans, au cours de laquelle il a encouragé le Premier ministre à « protéger l’accord du Vendredi saint et les progrès réalisés dans le cadre de celui-ci ».

LIRE LA SUITE: Ultimatum de l’UE: Von der Leyen et Biden se tournent vers l’allié de Poutine

Lord Frost, 56 ans, ministre britannique du Brexit, a été impliqué dans les négociations nord-irlandaises avec son homologue européen d’origine tchèque, Maros Sefcovic, 55 ans, ces dernières semaines.

Cependant, après que des rapports aient suggéré que le couple n’avait fait que des progrès « limités » au cours des pourparlers, il avait été affirmé que le Brexit Grande-Bretagne était prêt à déclencher l’article 16 et à abandonner les contrôles douaniers sur les marchandises voyageant à travers la mer d’Irlande à destination et en provenance de l’Ulster.

S’adressant à la Chambre des Lords aujourd’hui, Frost a déclaré : « J’ai rencontré le vice-président Sefcovic chaque semaine au cours des trois dernières semaines à Bruxelles et à Londres, et nous nous reverrons vendredi dans le cadre des discussions de cette semaine.

« L’objectif a été d’évaluer s’il est possible de combler l’écart substantiel entre nos positions et d’obtenir une résolution consensuelle et négociée.

«Jusqu’à présent, cela n’a pas été possible.

« C’est, au moins en partie, parce que les propositions de la Commission ne feraient pas assez pour rendre le protocole durable pour l’avenir ou même livrer ce qu’elles ont réclamé. »

Alors que l’ancien PDG de la Scotch Whisky Association a affirmé que l’article 16 n’était « pas inévitable », il a poursuivi en disant: « Si, cependant, nous atteignons en temps voulu ce point, les garanties de l’article 16 seront notre seule option. »

Il a ajouté: « Nous ne le ferions que si cela était nécessaire pour soutenir la stabilité en Irlande du Nord. »