Biden Spox Karine Jean-Pierre déchire les restrictions de vote au Texas ⋆ 10z viral

Attaché de presse principal adjoint de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre les restrictions de vote arrachées actuellement tentées par la législature du Texas, les liant aux « mensonges de l’ancien président Donald Trump qui ont conduit à l’assaut contre le Capitole de notre pays le 6 janvier ».

Mme Jean-Pierre a informé les journalistes à bord d’Air Force One en route vers Tulsa, Oklahoma, mardi, où elle a été interrogée sur le projet de loi 7 du Sénat du Texas, un ensemble de restrictions de vote que les démocrates ont réussi à bloquer temporairement au cours du week-end en refusant à la majorité républicaine un quorum.

Jean-Pierre a dénoncé le projet de loi, ainsi que les efforts plus importants déployés par les États pour restreindre les droits de vote, déclarant aux journalistes que « Cela doit cesser » :

Q Juste un – juste un autre sujet, en ce qui concerne les restrictions de vote au Texas. Il y a maintenant des appels des démocrates pour que le président et le Congrès – pour que le Congrès américain et les démocrates du Congrès fassent plus pour aider à arrêter ce qui se passe là-bas. Quelle est la réaction de la Maison Blanche à cela?

MME. JEAN-PIERRE : Alors, juste pour – juste pour dire quelques choses ici. La législation du Texas fait partie d’une attaque concertée contre notre démocratie avancée dans les maisons d’État à travers le pays sur la base des mêmes mensonges réfutés à plusieurs reprises qui ont conduit à l’assaut contre le Capitole de notre pays le 6 janvier.

Cela doit cesser. Nous devons faire en sorte qu’il soit plus facile, et non plus difficile, pour tous les électeurs admissibles de s’inscrire et de voter. Nous devons avancer, pas reculer.

Le fait est que la législation Texas – Texas rendrait plus difficile le vote dans un État où il est déjà trop difficile pour beaucoup de voter. Entre autres dispositions restrictives, le projet de loi aurait restreint la capacité de demander et d’aider les autres à demander le vote par correspondance, y compris une disposition obligeant les personnes handicapées à s’identifier comme telles ; donné des autorisations d’expansion aux observateurs partisans d’une manière susceptible de conduire à des interférences avec les électeurs et les fonctionnaires ; a rendu plus difficile pour les responsables électoraux locaux d’ouvrir les bureaux de vote à des heures qui conviennent aux électeurs, y compris le dimanche matin et à des heures tardives qui conviennent aux travailleurs postés.

Le président a publié une jolie – une déclaration au cours du week-end à ce sujet, sur ses réflexions sur la façon – à quel point ce que nous voyons à travers le pays et au Texas, en particulier, est anti-américain et antidémocratique, parce que c’était le plus récent — la législation récente qui a été adoptée. Et donc, il aura plus à dire dans – dans peu de temps plus tard dans la journée.