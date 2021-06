Biden Stimulus Handicaps États ⋆ .

Le président Joe Biden prononce une allocution sur l’économie lors d’une visite au Cuyahoga Community College de Cleveland, Ohio, le 27 mai 2021. (Evelyn Hockstein/.)

Comment une disposition partisane du stimulus Biden handicape les États.

La loi américaine sur le plan de sauvetage récemment promulguée par le président Biden accorde aux États des milliards pour l’allégement du COVID-19, mais avec des conditions : les États qui le prennent sont effectivement interdits de réduire les impôts jusqu’en 2024. La politique a non seulement des répercussions extraordinaires sur la nature du pouvoir des États cela ralentirait également la reprise des États.

La loi stipule que les États ne peuvent pas utiliser leurs fonds fédéraux pour « compenser directement ou indirectement » la perte de revenus résultant d’une réduction d’impôt. S’ils le font, le secrétaire au Trésor peut récupérer l’argent de leur subvention. Les défenseurs de ce “mandat fiscal” affirment qu’il garantit que les États utilisent leurs subventions fédérales pour l’allégement COVID, et non pour “payer” des réductions d’impôts. Mais cela n’a aucun sens, étant donné que la loi donne par ailleurs une grande latitude aux États. Le véritable objectif du mandat est évident : pousser tous les États à adopter des politiques privilégiées par les États à fiscalité élevée qui perdent des résidents au profit d’États à fiscalité plus faible.

Le mandat fiscal n’est pas nécessaire pour s’assurer que les États utilisent l’argent de leurs subventions pour l’allégement COVID. Ailleurs, la loi oblige les États à dire au département du Trésor à quoi ils ont utilisé leur argent de secours. Si un État reçoit, disons, 5 milliards de dollars, il doit prouver qu’il a effectivement dépensé 5 milliards de dollars aux fins autorisées par la loi. Un État doit rembourser toute partie de l’argent qu’il dépense pour autre chose. Cette règle garantit que les États utilisent leurs subventions fédérales pour le soulagement de COVID. Le mandat fiscal ne le fait pas : un État pourrait s’y heurter même s’il dépense le montant total de sa subvention à des fins approuvées par le gouvernement fédéral.

Certains pourraient faire valoir que si un État peut se permettre de réduire les impôts, il devrait payer pour son propre allégement COVID et ne pas obtenir d’argent fédéral. Cela pourrait avoir du sens – si la loi était conçue pour garantir que les États ne reçoivent une aide fédérale que s’ils ne peuvent pas se permettre de payer leur propre allégement COVID. Mais la loi n’est pas conçue de cette façon : elle permet aux États de dépenser autant de recettes fiscales qu’ils le souhaitent pour ce qu’ils veulent, tant qu’ils utilisent l’argent fédéral pour l’allégement de COVID.

Ainsi, la loi et son mandat fiscal ne sont pas conçus pour protéger les États contre l’utilisation « indirecte » des fonds fédéraux à des fins non approuvées. Le mandat ne sert qu’à empêcher les États de réduire les impôts.

Pourquoi une telle condition serait-elle ajoutée au plan fédéral de secours COVID? Le mandat fiscal a été ajouté à la loi à la dernière minute à la demande du sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin, qui a déclaré que « les États ne devraient pas réduire les impôts » et aurait insisté sur le mandat visant à contrecarrer un plan du gouverneur de Virginie-Occidentale ( un bureau que Manchin occupait auparavant) pour éliminer progressivement l’impôt sur le revenu de l’État. D’autres au Congrès qui ont voté pour le mandat avaient sans aucun doute un motif qui n’a rien à voir avec l’allégement de COVID : supprimer la concurrence fiscale entre les États.

Pendant des années, les contribuables ont fui des États à fiscalité élevée mal gérés, comme la Californie et l’Illinois, pour des États à fiscalité plus faible. La pandémie a accéléré cette tendance. Sans surprise, les sénateurs des États qui perdent le plus de résidents ont voté pour le mandat, dans une tentative apparente d’endiguer l’exode des résidents et des entreprises vers les États à faible fiscalité, c’est-à-dire pour supprimer la concurrence entre les États que notre système fédéraliste était conçu pour encourager. Et, bien sûr, la durée du mandat jusqu’au cycle électoral de 2024 soulève d’autres soupçons.

Une autre raison pour laquelle le mandat n’a rien à voir avec l’allégement COVID est que l’allégement fiscal peut lui-même être un allégement COVID. Le Congrès le sait : la loi prévoit des milliards d’allégements par le biais de crédits d’impôt fédéraux. Et il est logique que, dans le cadre d’un plan de relance global, un État veuille utiliser les fonds fédéraux comme le prescrit la loi tout en adoptant des réformes fiscales pour encourager la croissance des entreprises et de l’emploi. Tout comme un État pourrait compléter l’allégement COVID de la loi par des dépenses supplémentaires de l’État pour l’allégement COVID – ce que la loi autorise – il pourrait également le faire avec un allégement fiscal.

Il n’y a aucune bonne raison pour que la loi oblige les États qui souhaitent offrir un allégement COVID supplémentaire à choisir les dépenses plutôt que les allégements fiscaux. Il n’y a qu’une raison illégitime évidente : forcer les États qui ont bien géré leurs finances à adopter les politiques de taxation et de dépenses des États qui ont mal géré leurs finances.

De nombreux procureurs généraux des États ont intenté des poursuites en faisant valoir que le mandat fiscal dépasse le pouvoir du Congrès en vertu de la clause de dépenses de la Constitution. Dans le procès de l’Ohio, le juge du tribunal de district américain Douglas R. Cole a déclaré dans une décision préliminaire que le mandat est probablement inconstitutionnel parce qu’il est ambigu — on ne sait pas exactement comment un État peut déterminer ce qui constitue une diminution des « recettes fiscales nettes » qui pourrait déclencher une obligation de rembourser l’argent de la subvention fédérale. Comme le Goldwater Institute l’a fait valoir dans un mémoire dans cette affaire, l’absence totale de relation entre le mandat fiscal et l’objectif supposé de la loi de fournir un allégement COVID – et l’arrière-pensée évidente du Congrès – est une autre raison pour laquelle les États contestant le mandat devraient prévaloir. .