Biden subira une coloscopie de routine et transférera le pouvoir à Harris

Président Joe Biden transférera brièvement le pouvoir au vice-président Kamala Harris vendredi lorsqu’il subit une « coloscopie de routine » au Walter Reed National Military Medical Center, a annoncé la Maison Blanche.

Biden s’est rendu tôt vendredi au centre médical de la banlieue de Washington pour son premier examen physique de routine en tant que président. attaché de presse Jen Psaki a déclaré que Biden serait sous anesthésie pendant la procédure et transférerait le pouvoir à Harris.

« Comme ce fut le cas lorsque le président George W. Bush a eu la même procédure en 2002 et 2007, et suivant le processus défini dans la Constitution, le président Biden transférera le pouvoir au vice-président pour la brève période où il est sous anesthésie », a-t-elle déclaré. « La vice-présidente travaillera depuis son bureau dans l’aile ouest pendant cette période. »

Biden, 78 ans, a passé son dernier examen complet en décembre 2019, lorsque les médecins ont trouvé l’ancien vice-président « en bonne santé, vigoureux » et « apte à exécuter avec succès les fonctions de la présidence », selon le rapport d’un médecin à l’époque. Biden, qui aura 79 ans samedi, est la personne la plus âgée à occuper le poste de président, et l’intérêt pour sa santé est élevé depuis qu’il a déclaré sa candidature à la Maison Blanche en 2019.

Le président Joe Biden arrive au Walter Reed National Military Medical Center pour un examen physique, le vendredi 19 novembre 2021, à Bethesda, Maryland (AP Photo/Evan Vucci)

Dr Kevin O’Connor, qui est le médecin de soins primaires de Biden depuis 2009, a écrit dans une note de trois pages que le candidat à la présidence de l’époque était dans l’ensemble en bonne forme.

Dans ce rapport, O’Connor a déclaré que depuis 2003, Biden avait eu des épisodes de fibrillation auriculaire, un type de rythme cardiaque irrégulier potentiellement grave mais traitable. À l’époque, O’Connor a cité une liste de tests qui ont montré que le cœur de Biden fonctionnait normalement et que ses seuls soins nécessaires étaient un anticoagulant pour prévenir le risque le plus inquiétant, les caillots sanguins ou les accidents vasculaires cérébraux.

Biden a frôlé la mort en 1988, nécessitant une intervention chirurgicale pour réparer deux anévrismes cérébraux, des renflements faibles dans les artères, dont l’un fuyait. Biden n’a jamais eu de récidive, a déclaré son médecin, citant un test en 2014 qui a examiné ses artères.

Conformément au 25e amendement à la Constitution, Biden signera une lettre au président pro tempore du Sénat et au président de la Chambre des représentants disant qu’il est incapable de s’acquitter de ses fonctions sous anesthésie, faisant de Harris le président par intérim, et leur envoyer une autre lettre à l’issue de la procédure pour reprendre ses fonctions.

Harris, la première femme, personne de couleur et personne d’origine sud-asiatique et noire à être vice-présidente, entrera dans l’histoire pendant le peu de temps qu’elle occupera en tant que présidente par intérim. Elle doit se rendre dans l’Ohio plus tard vendredi une fois que Biden reprendra ses fonctions.

La vice-présidente Kamala Harris prend la parole au YMCA du nord-est du Bronx, dans le quartier du Bronx à New York, le vendredi 22 octobre 2021. (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Vendredi après-midi, Biden devrait participer au pardon annuel de la dinde nationale de Thanksgiving.

Lorsque Biden a pris ses fonctions, il a ramené O’Connor à la Maison Blanche pour continuer à être son médecin, et O’Connor devait diriger une équipe d’experts pour effectuer l’examen physique de Biden vendredi.

Une fois la pandémie de COVID-19 apparue au début de 2020, l’équipe de Biden a pris des mesures intenses pour maintenir le candidat de l’époque et maintenant président en bonne santé alors que le virus faisait rage et faisait des ravages disproportionnés parmi les populations plus âgées. Biden a reçu sa première dose de vaccins COVID-19 en décembre 2020 et sa deuxième dose deux semaines seulement avant de prendre ses fonctions. Il a reçu une dose de rappel, qui, selon les régulateurs, offre une protection plus durable, fin septembre.

La Maison Blanche a déclaré que Biden autoriserait la publication d’un rapport médical, comme il est d’usage pour les présidents et les candidats à la présidentielle. Ancien président Donald Trump, 75 ans, a été vivement critiqué pour n’avoir divulgué que des détails superficiels sur sa santé alors qu’il se présentait et servait à la Maison Blanche, notamment pour avoir dissimulé la gravité de sa maladie COVID-19 un mois avant l’élection présidentielle de 2020.

