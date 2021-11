Biden sur les gains des immigrants illégaux: peu importe

Des informations ont circulé le mois dernier selon lesquelles l’administration Biden prévoyait un programme de récompense selon lequel les frontaliers illégaux obtiendraient 450 000 $ chacun, soit 1 million de dollars par famille, des contribuables américains. Pour être juste, il s’agissait d’un règlement envisagé d’un procès frivole de l’ACLU qui rejetterait implicitement (ou plutôt explicitement) la politique de « tolérance zéro » du président Trump envers l’immigration illégale. Pourtant, l’essentiel est que les illégaux seraient grotesquement récompensés par les contribuables américains pour avoir enfreint nos lois, sans aucune défense contre le procès de l’ACLU monté par nos prétendus représentants au ministère de la Justice.

On ne peut qu’imaginer les retours que ceux qui dirigent l’« administration Biden » ont reçu à cette proposition. Cela a dû être si sombre que Joe Biden a maintenant fait marche arrière: Joe Biden renonce aux paiements de 450 000 $ aux frontaliers: «Ça ne va pas se produire».

Mercredi, alors qu’il faisait la promotion de vaccins contre le coronavirus chinois, Biden a affirmé que les informations sur les paiements de 450 000 $ étaient des « ordures » et les a qualifiées de « fausses ».

Plus probablement, les gestionnaires de Biden n’ont tout simplement pas aimé les retombées politiques lorsque le plan absurde a été exposé.

« Cela n’arrivera pas », a déclaré Biden, bien que l’aile ouest de la Maison Blanche ait peu ou pas de rôle dans la négociation et le règlement des poursuites judiciaires pour diverses agences fédérales.

Bon point! La stratégie de collusion « poursuivre et régler » a été l’un des outils les plus puissants et les plus corrompus de la gauche. Sans aucun doute, les démocrates espèrent qu’une fois que personne n’y prêtera attention, ils pourront débourser un milliard de dollars – « Le coût total des paiements atteindrait 1 milliard de dollars » – sans payer de prix politique. Et Merrick Garland est juste l’homme pour le faire.

Il faudra un certain temps avant que nous sachions comment ce problème évolue. Les démocrates s’en tireront-ils en payant un milliard de dollars de l’argent des contribuables américains aux immigrants illégaux ? Et si oui, seront-ils tenus responsables lors du prochain cycle électoral ? Le temps nous le dira.