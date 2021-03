Biden tend la main à la Corée du Nord. La Corée du Nord ne répond pas.

L’administration Biden a peut-être récemment rejoint le village mondial, mais les voisins nord-coréens habituellement tapageurs jusqu’à présent ont accueilli l’arrivée des Américains avec rien d’autre que le silence.

Pyongyang n’a pas encore reconnu que le président Joe Biden est, eh bien, le président des États-Unis. Et Reuters a rapporté samedi que les multiples efforts déployés par les États-Unis pour interagir avec la Corée du Nord depuis la mi-février, y compris via une chaîne des Nations Unies, n’avaient donné aucune réponse.

«À ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse de Pyongyang», m’a dit lundi un haut responsable de l’administration. « Cela fait suite à plus d’un an sans dialogue actif avec la Corée du Nord, malgré les multiples tentatives des États-Unis pour s’engager. »

Attaché de presse de la Maison Blanche Jen Psaki l’a confirmé plus tard dans la journée lors de sa conférence de presse quotidienne, ajoutant que «la diplomatie continue d’être notre première priorité».

Les experts ne savent pas vraiment ce qui motive le silence. Une raison potentielle est que le régime nord-coréen n’est pas un fan de Biden – par exemple, un commentaire de presse d’État de 2019 a qualifié le candidat à la présidentielle de «imbécile» et de «fou de faible QI».

Depuis, Biden a ouvertement qualifié le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un de «tyran» et saccagé sa diplomatie personnelle avec l’ancien président Donald Trump, ce qui a peut-être refroidi toute idée à Pyongyang d’interagir avec les États-Unis en ce moment.

Un autre est que le pays est dans un verrouillage sévère pour mettre fin à la pandémie de coronavirus, une décision qui a également précipité un ralentissement économique sévère. Si tel est le cas, Pyongyang préférera peut-être faire face à ses problèmes internes dès maintenant plutôt que de s’engager dans une diplomatie complexe avec Washington.

«Ils sont déterminés à traverser cette période difficile», a déclaré Joshua Pollack, un expert du programme nucléaire nord-coréen au Middlebury Institute of International Studies.

Mais le silence de la Corée du Nord va au-delà du simple rejet des supplications américaines.

Pyongyang répond généralement avec un langage explosif et parfois un test d’armes après que les États-Unis et la Corée du Sud aient mené des exercices militaires conjoints, car il considère ces exercices comme les deux pays s’entraînant pour une guerre totale avec le Nord. Mais la Corée du Nord n’a rien dit et n’a rien fait lorsque les deux alliés ont organisé une version réduite d’un exercice annuel ce mois-ci.

Plus que cela, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un n’a pas encore autorisé un missile balistique ou un essai nucléaire cette année afin d’accueillir sombrement la nouvelle administration, même si de nombreux experts soupçonnaient qu’il pourrait le faire au début du mandat de Biden. Il est encore temps pour cela, cependant, puisque Pyongyang attend parfois quelques mois avant de lancer ses armes par défi.

Il est possible que l’administration Biden ne se soucie pas du silence, du moins pour le moment. Après tout, ils font également face à la pandémie de coronavirus, ainsi qu’à un Iran intransigeant, à une décision imminente de garder les troupes américaines en Afghanistan et au défi de la Chine. Une provocation nord-coréenne dramatique ne ferait qu’ajouter à la boîte de réception grandissante du président.

Mais il est plus probable qu’improbable que Pyongyang finisse par répondre. Et quand c’est le cas, le message ne sera probablement pas accueillant.

L’équipe de Biden a déjà envoyé un signal fort que la Corée du Nord n’aimera pas

Puisque 1992, La politique américaine à l’égard de la Corée du Nord a été pour l’essentiel cohérente: elle viserait la «dénucléarisation de la péninsule coréenne». En termes simples, cela signifie que les États-Unis ne stationneront pas d’avions de combat à capacité nucléaire en Corée du Sud et que Séoul ne cherchera pas la bombe, tout cela pour que la Corée du Nord se sente suffisamment à l’aise pour démanteler de manière vérifiable son arsenal nucléaire.

Lorsque Kim et l’ancien président Donald Trump se sont rencontrés à Singapour en 2018, ils ont signé une déclaration dans laquelle la Corée du Nord a promis de travailler à un tel résultat.

Mais trois fois maintenant, l’administration Biden a proposé une position plus dure que cela, annulant potentiellement même ces progrès limités.

En février, le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré à la Conférence des Nations Unies sur le désarmement que les États-Unis «restaient concentrés sur la dénucléarisation de la Corée du Nord». En le formulant de cette façon – la dénucléarisation de la Corée du Nord au lieu de la péninsule coréenne – il semblait suggérer que seule la Corée du Nord doit abandonner ses armes nucléaires, tandis que les États-Unis peuvent toujours maintenir leur défense nucléaire de la Corée du Sud.

La semaine dernière, les États-Unis – avec leurs partenaires «Quad», le Japon, l’Inde et l’Australie – ont publié une déclaration disant: «Nous réaffirmons notre engagement en faveur de la dénucléarisation complète de la Corée du Nord.»

Et puis dimanche, un point de presse du Département d’État sur le voyage de Blinken et du secrétaire à la Défense Lloyd Austin au Japon cette semaine a indiqué qu’ils «redynamiseraient la coopération trilatérale sur un large éventail de questions mondiales, y compris la dénucléarisation de la Corée du Nord».

Même si l’équipe de Biden a déclaré que sa politique en Corée du Nord était encore à l’examen pendant quelques semaines, ces déclarations indiquent que l’administration a pris sa décision. Le but maintenant, semble-t-il, est de faire savoir à Pyongyang que seul doit accepter un avenir non nucléaire. Pour l’instant du moins, il semble que l’administration Biden adopte une ligne plus dure que l’équipe Trump.

Cela pourrait plaire à certains alliés américains comme le Japon, qui préfère une position plus dure contre la Corée du Nord. Mais Séoul, qui veut garder ouvertes les voies diplomatiques avec Pyongyang, ne l’aimera certainement pas, et Kim non plus.

En 2018, par exemple, l’agence de presse centrale coréenne dirigée par l’État a critiqué l’administration Trump pour avoir même suggéré que seule la Corée du Nord devait abandonner ses bombes. «Lorsque nous parlons de dénucléarisation de la péninsule coréenne, cela signifie donc éliminer tous les éléments de menaces nucléaires des régions du nord et du sud de la Corée, ainsi que des zones avoisinantes d’où la péninsule coréenne est ciblée». commentaire lu. «Cela doit être clairement compris.»

Ainsi, la position de l’administration Biden, si elle restait en place, pourrait aggraver encore plus les tensions avec la Corée du Nord.

Presque aucun expert ne pense que Pyongyang abandonnera jamais son arsenal nucléaire, d’autant plus qu’il considère ces armes comme sa meilleure défense contre une invasion improbable menée par les États-Unis. De plus, peu de pays abandonnent volontairement leurs armes nucléaires après avoir passé des décennies à les acquérir et à les construire.

La formulation centrée sur la Corée du Nord « n’aide personne, et on ne sait pas pourquoi ils ont choisi cette langue », a déclaré Pollack de Middlebury. «Il joue directement à [North Korea’s] plainte selon laquelle les États-Unis veulent simplement exiger leur désarmement unilatéral. »

L’administration Biden a promis de poursuivre les conversations avec ses alliés sur sa politique nord-coréenne jusqu’à ce qu’elle finalise ses plans. «Tout au long du processus d’examen, nous avons et continuerons de collaborer avec nos alliés japonais et sud-coréens pour solliciter des contributions et explorer de nouvelles approches. Nous avons écouté attentivement leurs idées, y compris dans le cadre de consultations trilatérales », m’a dit le haut responsable de l’administration.

Même ainsi, la position américaine répétée inquiète les experts sur le fait qu’une décision a peut-être déjà été prise par défaut – avec des résultats potentiellement désastreux.

«Si c’est la nouvelle formulation, je ne m’attendrais pas à ce que les Nord-Coréens rendent la pareille à aucune ouverture», a déclaré Ankit Panda, un expert du programme nucléaire nord-coréen au Carnegie Endowment for International Peace. «Il y a très peu d’incitations à faire un premier pas jusqu’à ce qu’ils voient un signe positif des États-Unis.»