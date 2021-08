Biden tient tête à ses détracteurs républicains dans un discours historique à la Maison Blanche .

Mardi après-midi, le président Biden a prononcé un discours historique de la Maison Blanche dans lequel il a riposté de manière décisive aux lamentations et aux gémissements incessants de ses critiques républicains à bas prix et à la politique étrangère néoconservatrice concernant le retrait américain d’Afghanistan et la fin de la plus rentable. conflit dans l’histoire des entrepreneurs de la défense.

“Je n’allais pas prolonger cette guerre pour toujours, et je n’allais pas prolonger une sortie pour toujours”, a déclaré le président, qui a ensuite célébré le succès de l’énorme évacuation qui a transporté par avion plus de 123 000 personnes au cours des dernières semaines. “Aucune nation n’a jamais rien fait de tel dans toute l’histoire. Seuls les États-Unis avaient la capacité, la volonté et la capacité de le faire, et nous l’avons fait aujourd’hui. »

N’importe qui peut voir qu’il aurait été littéralement impossible d’organiser un pont aérien de cette ampleur et de cette vitesse sans qu’il y ait une sorte de chaos, mais les bellicistes et les lèche-bottes divers à travers la sphère des médias politiques américains ont l’intention de s’en saisir comme d’un capot pour leur intention réelle, qui est de réprimander Biden pour avoir mis fin à la guerre.

“Pour les démocrates, la douleur politique de la sortie ratée de Biden d’Afghanistan pourrait ne faire que commencer”, a remué le pom-pom girl de la guerre en Irak, Max Boot, dans les pages du Washington Post, où il a été rejoint par le rédacteur de discours de George W. Bush, Michael Gerson, qui s’est plaint que ” il est difficile de prétendre que la sortie de panique, bâclée et humiliante de l’administration Biden d’Afghanistan… est vraiment le mieux que nous puissions faire.

Le correspondant de NBC, Richard Engel, a déclaré que le retrait américain était «la pire capitulation des valeurs occidentales de notre vivant». Le présentateur de CNN et chien de garde de la sécurité nationale, Jim Scuitto, a déploré dans un tweet de lundi soir que « ce que nous n’entendons pas ici de [Secretary of State Blinken] est une reconnaissance d’une erreur de calcul dans le retrait ou la planification de celui-ci », un thème qui a été repris partout alors que les chacals assoiffés de sang de la sphère des médias d’entreprise hurlaient la pénitence de l’administration Biden pour le péché impardonnable qu’il avait commis contre l’institution de l’empire américain.

Mais si ces charognards s’attendaient au genre d’excuses qu’ils sont généralement capables d’intimider les présidents démocrates, ils ont été tristement déçus. Biden a assumé la responsabilité du chaos et a fait taire les critiques lui demandant d’admettre qu’il avait fait une erreur. « J’assume la responsabilité de la décision… Maintenant, certains disent que vous auriez dû commencer les évacuations massives plus tôt et que cela n’aurait pas pu être fait de manière plus ordonnée. Je ne suis pas d’accord avec respect. Il y aurait toujours eu une ruée vers l’aéroport… En fin de compte, il n’y a pas d’évacuation de la fin d’une guerre que vous puissiez mener sans le genre de complexités, de défis et de menaces auxquels nous avons été confrontés. Aucun », a déclaré le président.

Le président n’a pas hésité à réprimander les généraux du clavier, les blogueurs de griefs pâteux et les weenies des groupes de réflexion qui ont été les voix les plus fortes en faveur du militarisme américain mais n’ont jamais vraiment fait de service, leur disant que « je ne pense que nous comprenons ce que nous avons demandé au 1% d’Américains qui servent. Et il a tout à fait raison.

Malgré toutes les larmes de crocodile que ces salauds sans vergogne et sans âme versés pour les vies américaines perdues (et le refus studieux de reconnaître les dizaines de milliers d’autres Afghans innocents qui sont morts dans le conflit), ils ne se soucient pas du tout d’eux. S’ils soutenaient réellement les troupes, ils seraient furieux que trois administrations successives mentent au public et aux militaires eux-mêmes sur le plan pour l’Afghanistan, les progrès de la guerre et ce que nous faisions là-bas en premier lieu !

Mais non; la guerre leur fournit une excuse bon marché pour gonfler leur propre image avec un kabuki larmoyant sur leur amour pour les troupes et pour propager des contes de fées sur le rôle de l’Amérique en tant que gardienne mondiale des droits de l’homme et de la démocratie au nom de l’armée de l’ombre de les entrepreneurs de la défense et les extracteurs de ressources qui récoltent une aubaine de l’abattoir de l’impérialisme.

“Je vous donne ma parole, de tout mon cœur: je crois que c’est la bonne décision, une sage décision et la meilleure décision pour l’Amérique”, a terminé Joe Biden, qui a prouvé à la nation à quel point sa colonne vertébrale est solide en tournant son revenir et sortir sans répondre à aucune question.

Cela a inévitablement provoqué une nouvelle vague de grognements amers et de perle dans les médias, mais après le spectacle épouvantable de lèche-bottes et de soif de sang affamée qu’ils ont mis en place ces deux dernières semaines, ils ne méritent franchement pas de poser de questions. Alors qu’ils s’inclinent immédiatement et assument l’objectivité «des deux côtés» lorsqu’il s’agit de promouvoir les théories du complot de droite et la rhétorique nationaliste blanche, au moment où quelqu’un franchit le statu quo du militarisme perpétuel, toute objectivité est jetée à la poubelle et les crocs sortent.

Leur réaction a clairement montré pourquoi il a été si difficile pour un président de poursuivre son retrait au cours des deux dernières décennies – et la réponse de Biden est une démonstration bienvenue et surprenante de défi quasi-révolutionnaire que nous espérons qu’il continuera à incarner en tant que il reporte son attention sur le sort du paquet budgétaire le plus ambitieux et progressiste de l’histoire américaine.

Regardez son discours ici :