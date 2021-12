Biden toujours irréprochable sur COVID aux yeux de nos médias libéraux

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alors que les mauvaises nouvelles déferlent sur le coronavirus, on sent facilement le manque de vitriol politique de ce président. Joe Biden obtient un laissez-passer gratuit.

Dans l’émission « Face the Nation » de CBS le 19 décembre, le journaliste Mark Strassmann a solennellement marqué « un autre jalon dans le deuil ». « Les cloches ont sonné jeudi pour 800 000 Américains morts du virus. C’est presque la population de San Francisco. Environ 1 200 Américains meurent encore chaque jour du virus. » Personne n’a blâmé Biden.

Au lieu de cela, CBS a précédé ce chant funèbre avec une conférence Biden: « Pour les non vaccinés, nous envisageons un hiver de maladies graves et de décès, non vaccinés, pour eux-mêmes, leurs familles et l’hôpital qu’ils vont bientôt submerger. » Les blâmer, pas moi, insiste-t-il.

Certains journalistes ont explicitement tenu Biden irréprochable. Sur MSNBC, John Heilemann a proclamé : « Nous savons que le président n’est pas responsable de cela… Nous savons que les présidents sont blâmés pour des choses pour lesquelles ils ne méritent pas d’être blâmés.

Mais au début de 2020, Heilemann a déclaré exactement le contraire sur la même chaîne : « Je ne pense pas que ce soit en fait une exagération de dire que Donald Trump a — il y a des dizaines de milliers de personnes qui mourront dans le pays, ou certains d’entre eux ils sont déjà morts, d’autres vont encore mourir à cause de l’incompétence et du manque de leadership de Donald Trump. »

Les garçons de Comcast ont blâmé Trump pour chaque mort alors que le bilan commençait. Le 12 mars 2020, Lawrence O’Donnell de MSNBC a annoncé : « Plus de gens sont malades en Amérique ce soir parce que Donald Trump est président. Plus de gens sont morts et meurent en Amérique ce soir parce que Donald Trump est président.

Ils ont jeté cette hypothèse à Biden. Le 29 mars, l’animateur de « Meet the Press » sur NBC, Chuck Todd, a demandé : « Pensez-vous qu’il y a du sang sur les mains du président, compte tenu de la lenteur de la réponse ? »

Deux jours plus tard, le présentateur de MSNBC en disgrâce, Brian Williams, a répété : « Quel est le niveau de culpabilité du président Trump, quel est son niveau de responsabilité, disons, vis-à-vis de la maladie et des décès dont nous sommes témoins toutes les quelques minutes ces jours-ci ?

Biden a différé mais n’a pas critiqué les questionneurs pour ce super-softball, avec son écho de « Ne pouvez-vous pas faire mieux que cet imbécile désastreux? »

Jonathan Alter a proposé cette version extravagante de Trump sur MSNBC: « C’est une menace pour la santé publique, et il a des rivières de sang sur les mains. »

Joe Scarborough était particulièrement enragé : « Personne n’a jamais fait autant pour tuer autant de gens. » Il y a quelques semaines à peine, alors que le nombre de morts dépassait 750 000, Smeary Scarborough blâmait toujours Trump pour tout.

Il y a quelques semaines encore, Steve Schmidt, un habitué de MSNBC, blâmait encore les seuls républicains : « Ils ont tué des centaines de milliers de personnes avec des mensonges sur une pandémie, sur une maladie qui peut être contrôlée. »

Si c’est si contrôlé, pourquoi ne s’est-il pas arrêté ? Lors du dernier débat présidentiel le 22 octobre 2020, Biden a déclaré que le nombre de morts s’élevait à 220 000, et, « Quiconque est responsable de tant de morts ne devrait pas rester président. » D’après cette norme, ne devrait-il pas démissionner ? Il s’est vanté: « Je vais mettre fin à cela. »

Mais ses facilitateurs dans la presse (y compris les « vérificateurs de faits ») ne font qu’esquiver, éluder et excuser. En septembre, PolitiFact a classé sa promesse de mettre fin à COVID comme « En chantier » ! PolitiFact a déployé le Dr Georges Benjamin de l’American Public Health Association, qui a donné à Biden « un B-plus sain » pour maîtriser le COVID.

Ce n’est pas un jugement factuel. C’est du pur spin. Benjamin a régulièrement fait des dons aux démocrates, dont Barack Obama et Martin O’Malley.

Les médias de gauche tels que MSNBC ont passé 2020 à traiter COVID comme s’il était facilement réparable – si les électeurs mettaient simplement les démocrates en charge. Leur manque total d’humilité démontre qu’il s’agissait toujours de politique d’abord, de science ensuite.

