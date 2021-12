Biden, un climatologue/activiste influent, utilise une tornade mortelle pour faire avancer le récit du changement climatique

Le président Joe Biden a examiné mercredi les dégâts causés par une tornade mortelle le week-end à Mayfield, dans le Kentucky, et a déclaré : « Nous avons subi des dommages d’une valeur de 99 milliards de dollars rien que cette année – juste l’année – à cause du mauvais temps et du changement climatique.

À Dawson Springs, dans le Kentucky, il a réitéré le coût des dommages et puis, dans une référence possible à son Build Back Better Act, il a déclaré : « Je vous promets : vous allez guérir. Nous allons récupérer. Vous allez reconstruire. Vous allez être plus fort qu’avant. Nous allons reconstruire mieux qu’avant.

Le projet de loi géant de Biden, cependant, est en contradiction avec l’industrie charbonnière; Le Kentucky abrite un cinquième de toutes les mines de charbon américaines.

L’une des pierres angulaires de Build Back Better consiste à « passer à l’énergie propre ». Biden prévoit de déplacer les centrales électriques au charbon pour « desservir des industries nouvelles et en croissance ». Le plan encourage également les mineurs à devenir « prêts à soutenir les projets de nouvelle génération », tels que l’énergie solaire.

Le revenu médian des ménages de Mayfield est inférieur à 32 300 $ par an.

Certains Kentuckiens ont exprimé leur mécontentement envers Biden, qui a été chahuté par « Allons-y, Brandon! » des railleries et un drapeau Trump.

Une personne a tourné le dos au cortège de Biden et a scandé: « Allons-y, Brandon! » au passage du président.

Une autre personne a posté une vidéo sur TikTok, disant: « F *** ce fils d’ab**** le voilà et toute sa petite Gestapo…. Allons-y, Brandon.

Le climatologue de Penn State, Michael Mann, a quant à lui utilisé la tornade pour exprimer son soutien à Build Back Better lors d’une interview avec MSNBC.

« Eh bien, vous savez, vous devez adopter Build Back Better parce que ce projet de loi contient des dispositions climatiques qui résoudront ce problème, vous savez, en son cœur, qui est le réchauffement de la planète dû à la pollution au carbone, à la combustion de combustibles fossiles, « , a déclaré Mann. « Alors c’est le plus important. Nous pouvons empêcher que cela ne s’aggrave si nous agissons maintenant sur le climat. »

On ne sait pas quelle est la source de l’estimation de Biden de 99 milliards de dollars de dommages dus au mauvais temps et au changement climatique cette année ou sur quelle méthodologie il pourrait s’appuyer pour évaluer la contribution du changement climatique aux catastrophes météorologiques locales comme la tornade ou à la météo mondiale. catastrophes observées sur des intervalles de temps relativement brefs comme une seule année.

Le Scientific American a rapporté mercredi que les pertes assurées dues aux catastrophes météorologiques dans le monde devraient atteindre 101 milliards de dollars cette année. C’est la troisième fois depuis 1970 que des conditions météorologiques extrêmes ont causé plus de 100 milliards de dollars de pertes assurées.

Cependant, le Scientific American n’a pas attribué ces pertes dues aux catastrophes météorologiques au changement climatique, et le média n’a pas non plus estimé combien le changement climatique coûte au public.

Ni la Maison Blanche ni l’Environmental Protection Agency n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.