Biden unifie l’Amérique… contre lui

Joe Biden a fait campagne comme la personne qui pourrait rassembler le pays après quatre ans de Donald Trump. Il a fait campagne pour avoir l’expérience, le talent et les relations dans le monde entier pour réparer notre image que Donald Trump avait endommagée. Joe a fait campagne pour qu’il mettrait les gens en place pour reconstruire notre pays et notre économie.

L’Amérique n’a pas acheté une telle facture depuis que nous avons élu un producteur d’arachides de Géorgie en 1976 qui nous a donné la pire présidence de notre histoire jusqu’en 2020. En seulement neuf mois, Joe Biden nous a montré qu’il supplanterait Jimmy Carter sur le Mount Rushmore des pires présidents. L’administration de Joe Biden est une épave de train. Vous pouvez l’édulcorer et dire que nous devons lui donner une chance, mais NON. Il ne mérite aucune chance. Joe Biden est à Washington depuis 50 ans et nous a dit qu’il serait prêt à partir le premier jour.

Il était prêt à partir le jour 1, mais pas comme quiconque l’imaginait. Avec stylo et classeurs de décrets, il a démantelé l’œuvre de Donald Trump. Il a détruit quatre années de progrès en une heure après avoir signé son nom dans les ordres exécutifs de Biden. C’était un aperçu d’une heure de la catastrophe à suivre.

Ces déclarations sont mon opinion, mais elles sont renforcées par les chiffres des sondages récemment publiés. Joe Biden a connu la baisse la plus importante de sa cote d’approbation au cours des neuf premiers mois que n’importe quel président depuis la Seconde Guerre mondiale. En d’autres termes, la lune de miel est terminée pour Joe Biden, et sa cote d’approbation est en baisse dans toutes les catégories, y compris les démocrates. Personne ne veut être déclaré complice du président Biden. C’est un navire seul comme ceux qui sont entassés hors de nos ports.

Il y a eu de nombreux points faibles pour Biden en 2021. Mais son équipe avec AG Merrick Garland et la NSBA, National School Board Association, pour étiqueter les parents qui sont en conflit avec les responsables de l’école locale comme des terroristes domestiques pourrait fixer la note basse pour la barre. S’il y a un moyen d’unifier les gens, c’est de les qualifier de terroristes. Ils ont essayé de revenir sur ces commentaires, mais le cheval proverbial est sorti de la grange. AG Garland a aggravé les choses lors de son témoignage la semaine dernière devant le comité judiciaire de la Chambre. Il n’avait aucun fait, aucune donnée, aucune enquête pour étayer sa lettre et ses commentaires autres qu’une lettre de la NSBA.

Les sondages sont catastrophiques. Selon Real Clear Politics, les chiffres de Biden sont :

Ces chiffres montrent que Biden a non seulement perdu les personnes qui ont soutenu Trump, mais perd également ses partisans. Je pense que la direction du pays est l’indicateur clé. Les gens n’ont pas confiance dans le chemin que Biden nous a tracé. Il n’y a aucune confiance dans les décisions de Biden ou dans l’équipe imprudente de divers secrétaires de son cabinet. Ces choix faits en cochant les cases éveillées plutôt que de choisir les meilleurs et les plus brillants feront tomber ce président. Kamala Harris ne sera d’aucun secours dans sa descente. Elle est déjà absente par plan de toute activité administrative.

Peut-il renverser la vapeur ? Non. Le faire signifierait rétablir certaines des politiques de Trump, et il est impossible que Biden admette que Trump avait raison sur quoi que ce soit. Notre seul espoir est de rester dans l’impasse jusqu’à mi-parcours. Si les républicains regagnent la Chambre et le Sénat, cela arrêtera les choses pour les deux prochaines années. À la lumière de l’endroit où nous nous dirigeons, une halte sera une alternative bienvenue.