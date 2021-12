Biden utilise la tragédie de la tornade pour faire avancer l’agenda climatique, suggère que les tempêtes sont « la conséquence du réchauffement »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président Biden a évoqué samedi les conditions météorologiques fatales qui ont ravagé certaines parties du Sud et du Midwest et a utilisé la tragédie pour renforcer ses propres convictions sur le changement climatique.

Tout en parlant aux journalistes et en évaluant virtuellement les dégâts de la tornade à Wilmington, dans le Delaware, on a demandé à Biden s’il « pouvait conclure que ces tempêtes et leur intensité étaient liées au changement climatique ».

Le président Joe Biden parle des efforts mondiaux de vaccination de son administration contre le COVID-19 avant le sommet du G-7, le jeudi 10 juin 2021, à St. Ives, en Angleterre. (AP Photo/Patrick Semansky) (AP)

LE NOMBRE DE MORTS DANS LA TORNADE DU KENTUCKY DÉPASSERA 70, AVERTIT LE GOUVERNEUR

« Tout ce que je sais, c’est que l’intensité de la météo dans tous les domaines a des impacts en raison du réchauffement de la planète et du changement climatique », a déclaré Biden. « L’impact spécifique sur ces tempêtes spécifiques, je ne peux pas le dire pour le moment. »

« Je vais demander à l’EPA et à d’autres d’y jeter un œil », a ajouté Biden. « Le fait est que nous savons tous que tout est plus intense lorsque le climat se réchauffe. Tout. Et évidemment, cela a un certain impact ici, mais je ne peux pas vous donner une lecture quantitative à ce sujet. »

Un habitant de Bowling Green, Kentucky, examine les dégâts suite à une tornade qui a frappé la région le 11 décembre 2021. (GUNNAR WORD/. via .)

Les remarques de Biden font suite à une série de tempêtes et de tornades meurtrières qui ont balayé le Kentucky, l’Illinois, l’Arkansas, le Tennessee et le Missouri pendant la nuit et ont fait de multiples blessures et la mort de près de 100 Américains.

Les tempêtes se sont accompagnées d’une quantité extrême de dégâts catastrophiques. Samedi matin, plus de 200 000 clients restaient sans électricité dans le Tennessee et le Kentucky.

Les travailleurs peinent à traverser la destruction à Mayfield Consumer Products Candle Factory après qu’elle a été détruite par une tornade avec des travailleurs à l’intérieur, à Mayfield, Kentucky, le 11 décembre 2021. (Photo de JOHN AMIS/. via .))

Les incidents majeurs causés par les tempêtes comprenaient de lourds dommages à un entrepôt d’Amazon à Edwardsville, dans l’Illinois, où au moins deux personnes sont décédées et des dizaines de travailleurs auraient été piégés à l’intérieur du bâtiment, et la destruction d’une maison de soins infirmiers dans l’Arkansas, où au moins deux personnes ont été tuées et cinq ont été blessées, selon les rapports.

De plus, une fabrique de bougies qui comptait environ 110 employés qui y travaillaient a été endommagée par la tornade, provoquant le piégeage de plusieurs à l’intérieur.

En novembre, Biden a affirmé que le changement climatique était « une menace existentielle pour l’existence humaine telle que nous la connaissons » lors de la conférence COP26 des Nations Unies et s’est excusé pour le retrait de l’ancien président Trump de l’accord de Paris sur le climat.