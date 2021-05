Biden utilise le piratage de pipeline pour présenter son plan d’infrastructure – qui ne mentionne pas la cybersécurité ⋆ .

Le président Biden a présenté jeudi son plan d’emploi américain de 2,25 billions de dollars lors d’un discours sur le piratage du pipeline colonial – mais la proposition ne mentionne pas la cybersécurité, le piratage ou la cybercriminalité.

Le plan américain pour l’emploi de Biden comprend des investissements dans les infrastructures physiques dans les routes, les ponts et la modernisation des bâtiments fédéraux, ainsi que des initiatives d’énergie verte.

Colonial Pipeline aurait payé aux cyber-hackers près de 5 millions de dollars en rançon. Biden a livré une adresse en réponse au piratage.

Au cours du discours, Biden a déclaré que le piratage du pipeline colonial montrait la nécessité de «renforcer notre infrastructure» contre les attaques.

«Cet événement nous rappelle de toute urgence pourquoi nous devons renforcer notre infrastructure et la rendre plus résistante à toutes les menaces, naturelles et artificielles», a-t-il déclaré.

«Maintenant, nous voyons l’effet des hackers criminels», a poursuivi Biden. «Avec des conduites de gaz dans tout le sud-est et nous sommes en concurrence avec la Chine et le reste du monde pour gagner le 21e siècle économiquement, et nous n’allons pas le gagner en concurrençant une infrastructure qui est hors du 20e siècle . Nous avons besoin d’une infrastructure moderne. My American Jobs Plan comprend des investissements transformateurs dans la modernisation et la sécurisation de nos infrastructures essentielles. »

La Maison Blanche a publié une fiche d’information décrivant le plan de Biden. Il n’a pas encore été rédigé dans la législation.

«Notre réseau électrique est vulnérable aux pannes catastrophiques», lit-on dans les grandes lignes du plan. Un trop grand nombre d’entre eux n’ont pas accès à un Internet haute vitesse abordable et à un logement de qualité. Le plan du président Biden augmente la résilience dans les services les plus essentiels, y compris le réseau électrique; systèmes alimentaires; infrastructure urbaine; santé communautaire et hôpitaux; et nos infrastructures routières, ferroviaires et autres moyens de transport. »

