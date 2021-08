Biden va recruter des compagnies aériennes pour aider à évacuer les réfugiés d’Afghanistan 10z viral

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Au milieu du retrait désastreux des troupes américaines d’Afghanistan et de la difficulté à évacuer les civils de l’aéroport de Kaboul, le président Joe Biden aurait l’intention de forcer les compagnies aériennes américaines à prêter main-forte au transport de dizaines de milliers de réfugiés hors d’Afghanistan alors qu’il lutte pour traverser la crise humanitaire.

“La Maison Blanche devrait envisager d’activer la flotte aérienne de réserve civile, ou CRAF, créée en 1952 à la suite du pont aérien de Berlin après la Seconde Guerre mondiale, pour fournir près de 20 avions commerciaux de cinq compagnies aériennes au maximum afin d’augmenter les efforts militaires américains. pour transporter les évacués afghans des bases de la région », a rapporté le Wall Street Journal. “Les responsables envisagent des alternatives pour intensifier l’effort d’évacuation, notamment l’augmentation du nombre de bases dans la région pour réduire la surpopulation, ont déclaré des responsables, une mesure qui pourrait augmenter l’utilisation des compagnies aériennes civiles ou en éviter le besoin.”

Le rapport affirme que des bases militaires aux États-Unis ont été désignées pour fournir des logements aux dizaines de milliers de réfugiés qui quittent le pays grâce à l’aide de l’armée américaine. Le rapport fait suite à un rapport de . la semaine dernière selon lequel Biden était préoccupé par l’impact politique de l’importation de dizaines de milliers de réfugiés afghans dans le cadre de la crise actuelle à la frontière américano-mexicaine, qui a enregistré un nombre record de passages illégaux depuis l’entrée en fonction de Biden.

Selon le Wall Street Journal, les compagnies aériennes commerciales ne voleraient pas vers l’Afghanistan et fourniraient plutôt un service de convoyage pour les Afghans et les autres personnes bloquées dans les bases américaines au Qatar, à Bahreïn et en Allemagne. Le plan vise à « alléger la pression sur ces bases, qui se remplissent rapidement d’évacués afghans alors que les États-Unis étendent leurs efforts pour les faire sortir de l’aéroport de Kaboul ».

La publication a souligné comment le commandement des transports de l’armée américaine a déjà averti les transporteurs aériens civils qu’ils pourraient être enrôlés dans la création d’une flotte de réserve pour aider à l’effort d’évacuation.

« Le US Transportation Command a émis un ordre d’avertissement aux transporteurs américains vendredi soir sur l’activation possible du CRAF », a déclaré le capitaine John Perkins au Wall Street Journal.

Les détails du plan d’évacuation interviennent alors que Biden fait face à des pressions à la fois nationales et internationales pour sa gestion de la crise, qui a commencé le week-end dernier alors que la capitale afghane, Kaboul, est tombée aux mains des militants talibans qui ont balayé le pays à une vitesse alarmante. L’insurrection a été ponctuée par l’effondrement du gouvernement national afghan et l’auto-désignation des talibans comme nouveaux dirigeants.

Biden a fait l’objet de vives critiques de la part des alliés de l’OTAN et du Parlement britannique, qui ont condamné Biden la semaine dernière. Décrivant sa tentative de rejeter la faute sur les soldats afghans, dont des dizaines de milliers sont tombés au combat contre les talibans, comme “honteuse”, des membres du gouvernement britannique ont déclaré que les actions du président américain avaient provoqué une situation “bien pire” que celle de Saigon au fin de la guerre du Vietnam en 1975. Biden a peut-être « condamné le monde à la domination chinoise à l’avenir et à la fin de la démocratie libérale occidentale », a rapporté le Daily Wire.

“Ce que Biden a fait en Afghanistan sera considéré comme l’un des actes de trahison les plus honteux et les plus méprisables de la part d’un président américain. Des dizaines de milliers d’hommes seront massacrés, des milliers de jeunes filles forcées d’épouser ces brutes talibanes et 14 millions de femmes réduites en esclavage », a déclaré Lord Blenchathra.

“Le discours du président Biden l’autre jour, blâmant tout le monde et tout sauf le retrait précipité de son administration, était vraiment horrible”, a fait écho Lord Dodds of Duncairn. « Je crains que la décision des États-Unis de se retirer comme ils l’ont fait n’ait des conséquences désastreuses. Il envoie un message aux terroristes et aux États voyous que l’Occident peut être vaincu. Cela envoie un message à nos amis qu’en fin de compte, ils peuvent être abandonnés. Cela envoie un message à ceux qui veulent vivre en liberté et avec des droits humains garantis, en particulier les femmes et les filles d’Afghanistan, qu’on ne peut pas compter sur nous. »