Biden va signer un décret exécutif pour réprimer Big Tech et renforcer les lois antitrust ⋆ .

Le président Biden devrait signer vendredi un décret exécutif qui réprime les pratiques anticoncurrentielles des Big Tech, du travail et d’autres secteurs de l’économie.

L’ordonnance comprend 72 actions et recommandations, en réponse aux préoccupations croissantes concernant la consolidation des entreprises et l’efficacité des lois antitrust existantes.

L’ordre radical impliquera également plus d’une douzaine d’agences fédérales, selon une fiche d’information de la Maison Blanche.

Les objectifs et les initiatives de grande envergure consistent notamment à exhorter la Federal Trade Commission à « contester les mauvaises fusions antérieures » que les administrations précédentes n’ont pas faites et à l’agence d’interdire ou de limiter les accords de non-concurrence.

Biden demandera à la FTC, dans le cadre de la commande, de bloquer les accords d’exclusivité entre les propriétaires et les fournisseurs de haut débit, selon CNBC.com.

“Le manque de concurrence fait monter les prix pour les consommateurs”, a déclaré la Maison Blanche avant la signature prévue de la commande par Biden. « Comme moins de grands acteurs contrôlent une plus grande partie du marché, les majorations (frais sur les coûts) ont triplé. Les familles paient des prix plus élevés pour les produits de première nécessité, comme les médicaments sur ordonnance, les appareils auditifs et le service Internet.

