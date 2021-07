Biden va signer un ordre qui attaque directement Big Tech

TL;DR

La Maison Blanche a annoncé aujourd’hui que le président Biden signera un décret qui attaquera directement Big Tech. L’ordre appellera au rétablissement des règles de neutralité du Net, exigera la fin des tactiques anticoncurrentielles, et plus encore. Il appelle également à la mise en place de règles dites de « droit à réparation », mais cela s’adresse principalement à l’industrie agricole.

Plus tôt cette semaine, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles le président des États-Unis, Joe Biden, utiliserait ses pouvoirs exécutifs pour pousser à des changements radicaux dans la sphère technologique. Aujourd’hui, la Maison Blanche a confirmé ces rumeurs en annonçant l’intention de Biden de signer un décret exécutif centré presque exclusivement sur l’industrie technologique.

Au total, il y a 72 initiatives dans l’ordre. Ils couvrent toute la gamme du secteur des transports à l’agriculture, aux soins de santé, aux services Internet, etc. Les initiatives envoient un signal fort à Big Tech que l’administration Biden est prête à intervenir.

La plus grande nouvelle liée à la commande est l’appel de Biden au rétablissement des règles de neutralité du Net. Ces règles sont nées sous l’administration Obama et demandaient que le service Internet à large bande soit traité de la même manière que les services publics, tels que l’électricité, l’eau, les eaux usées, etc. La dissolution de ces règles était un objectif majeur de l’administration Trump. Ajit Pai, alors président de la FCC, a réussi à démanteler la majeure partie de la neutralité du Net après que Trump l’a nommé à ce poste. Pai a démissionné de son poste de président de la FCC après l’élection de Biden.

L’ordre appelle également à un certain nombre d’initiatives qui ciblent directement Big Tech.

Big Tech dans la ligne de mire de Biden

Comme il y a 72 initiatives dans l’ordre, nous ne les couvrirons pas toutes ici. Cependant, voici quelques-unes des principales attaques contre Big Tech dans l’ordre :

Pour le service Internet, l’ordonnance interdira les « frais de résiliation anticipée excessifs » et mettra fin aux « arrangements d’exclusivité des propriétaires qui n’imposent aux locataires qu’une seule option Internet ». Instituez des règles sur le droit à la réparation pour « rendre plus facile et moins cher la réparation des articles que vous possédez en empêchant les fabricants d’interdire les auto-réparations ou les réparations par des tiers de leurs produits ». Cependant, cet arrêté est spécifique à l’industrie agricole dans l’arrêté, mais pourrait avoir des effets sur d’autres domaines. Appeler à une application plus stricte des lois antitrust et, plus particulièrement, permettre aux organisations antitrust de contester les ordonnances qui ont été précédemment approuvées. Établir un Conseil de la concurrence à la Maison Blanche pour surveiller les progrès de toutes les commandes.

Nous vous recommandons fortement de lire le document de synthèse complet, car il aborde de nombreux problèmes que les gens ont avec Big Tech.