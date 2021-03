Biden vante les progrès sur COVID-19 tandis que le chef du CDC met en garde contre une «  catastrophe imminente  » ⋆ .

Lors de sa conférence de presse de jeudi, le président Joe Biden a proclamé de grands progrès dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

«Le 8 décembre, j’ai indiqué que j’espérais recevoir 100 millions de coups de feu dans les bras des gens au cours de mes 100 premiers jours. Nous avons atteint cet objectif la semaine dernière par jour 58 – 42 jours avant le calendrier », a déclaré Biden à la Maison Blanche.

«Aujourd’hui, je me fixe un deuxième objectif, à savoir: nous aurons, à mon 100e jour au pouvoir, administré 200 millions de tirs dans les bras des gens. C’est vrai: 200 millions de clichés en 100 jours. »

Biden a déclaré que son administration allait cibler « les communautés les plus à risque – en raison du virus – en investissant 10 milliards de dollars supplémentaires pour pouvoir les atteindre. »

Il a déclaré: «grâce à l’énorme travail accompli par notre administration, nos éducateurs, nos parents, nos responsables locaux de l’éducation et nos dirigeants – une récente enquête du Département de l’éducation montre que près de la moitié des écoles de la maternelle à la 8e année sont ouvertes maintenant à plein temps, cinq jours par semaine, pour l’apprentissage en personne. »

«Pas encore une majorité, mais nous sommes vraiment proches. Et je crois que dans les 35 jours restants, nous atteindrons également cet objectif », a déclaré Biden.

Lundi, Biden a déclaré: «Les progrès que nous avons réalisés dans la vaccination de ce pays sont une grande histoire américaine.»

Mais aussi lundi, son directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a brossé un tableau différent – et bien plus sombre -.

«Les hospitalisations sont en hausse et les décès commencent lentement à augmenter avec environ 1 000 décès par jour», a déclaré le Dr Rochelle Walensky lors d’un briefing à la Maison Blanche.

«C’est maintenant un de ces moments où je dois partager la vérité et je dois espérer et avoir confiance que vous écouterez», a poursuivi Walensky. «Je vais réfléchir au sentiment récurrent que j’ai de malheur imminent. Nous avons tellement à espérer, tellement de promesses et de potentiel de là où nous en sommes, et tellement de raisons d’espérer, mais pour le moment, j’ai peur… s’il vous plaît, attendez un peu plus longtemps.

Walensky a ajouté que «la trajectoire de la pandémie aux États-Unis ressemble à celle d’autres États européens», y compris l’Allemagne et la France, où elle a déclaré qu’il y avait un «pic inquiétant de cas».

«Nous pouvons changer la trajectoire si nous continuons à faire les bonnes choses. Nous n’avons pas le luxe de l’inaction, [we must] travaillez maintenant pour éviter une quatrième poussée », a-t-elle déclaré.

Elle a également mis en garde contre un autre pic comme celui qui s’est produit à la fin de l’été et à nouveau après Thanksgiving.

«Je crains que nous ne revoyons les surtensions que nous avons constatées au cours de l’été et de l’hiver», a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle mettrait en garde les gouverneurs de divers États contre une «ouverture trop rapide».

Biden a changé d’avis lundi, avertissant les gouverneurs qu’ils ne devraient pas encore rouvrir leurs économies et condamnant le «comportement imprudent» comme la suppression des mandats masqués.

«Notre travail est loin d’être terminé. La guerre contre Covid-19 est loin d’être gagnée », a déclaré Biden lors d’un point de presse à la Maison Blanche. «C’est extrêmement grave.»

« Nous abandonnons des gains durement gagnés et durement gagnés », a déclaré Biden. «Et autant que nous faisons l’Amérique, il est temps d’en faire encore plus», a déclaré Biden. «Nous faisons des progrès en matière de vaccination, mais les cas augmentent et le virus se propage encore dans de trop nombreux endroits.»