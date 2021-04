Biden veut couper les subventions aux combustibles fossiles dans son plan d’infrastructure

L’une des grandes ironies de la politique climatique est que l’Amérique continue de subventionner – à hauteur de milliards de dollars par an – les industries mêmes qui sont les plus responsables du réchauffement de la planète. Biden veut mettre fin à cela.

Son plan pour l’emploi américain, publié la semaine dernière, reconnaît que si les États-Unis veulent atteindre les objectifs de décarbonisation, et maîtriser le changement climatique, La suppression du soutien gouvernemental aux combustibles fossiles est une première étape logique. La proposition vise les avantages fiscaux, les échappatoires et les lois qui permettent aux entreprises de combustibles fossiles d’éviter les coûts et d’éviter de nettoyer leur pollution.

Dans le cadre de la section sur la réforme fiscale du plan, la suppression du traitement préférentiel pour les sociétés pétrolières, gazières et charbonnières libérerait également des dollars fédéraux pour soutenir des dizaines d’autres initiatives climatiques, pour lesquelles Biden a proposé un investissement d’environ 1 billion de dollars.

Mais détourner ces avantages de l’industrie a été difficile dans le passé. Le président Barack Obama et les démocrates du Congrès ont tenté en vain de supprimer les subventions, ce qui a finalement frappé les barrages routiers républicains.

Maintenant, avec une faible majorité au Congrès, les démocrates ont une chance de terminer le travail. Dans les mois à venir, ils travailleront sur un projet de loi d’infrastructure qui pourrait intégrer de nombreux éléments du plan américain pour l’emploi de Biden – y compris la section sur la réforme des subventions.

Les défenseurs du climat disent que la fin des subventions aura un impact économique pratique pour une industrie où les marges sont souvent serrées, et cela enverra également un signal politique que le gouvernement poursuit sans ambiguïté un avenir énergétique propre.

Pour saisir l’impact potentiel de cette réforme, examinons le réseau des subventions aujourd’hui et ce qu’il faudra exactement pour le démêler enfin.

Augmentation du soutien gouvernemental à l’industrie des combustibles fossiles

Premièrement, le terme «subvention» peut être interprété de différentes manières, mais il se réfère généralement au soutien financier du gouvernement à une industrie.

Certaines des subventions les plus importantes accordées aujourd’hui à l’industrie pétrolière et gazière remontent à près de 100 ans. Comme Molly Sherlock l’a écrit dans un rapport de 2011 sur leur histoire pour le Congressional Research Service, «Pendant plus d’un demi-siècle, la politique fiscale fédérale sur l’énergie s’est concentrée presque exclusivement sur l’augmentation des réserves et de la production nationales de pétrole et de gaz.»

Au fil du temps, le gouvernement a également commencé à subventionner l’énergie nucléaire et l’énergie renouvelable, mais le soutien à l’industrie des combustibles fossiles reste fort. Le premier grand projet de loi d’allégement Covid-19 a démontré que: Le Congrès a accordé 8,2 milliards de dollars d’allégements fiscaux à 77 entreprises de combustibles fossiles, selon une nouvelle analyse de l’organisation à but non lucratif BailoutWatch.

«C’est l’une des façons les plus flagrantes par lesquelles le gouvernement prolonge l’ère des combustibles fossiles et l’influence de l’industrie des combustibles fossiles dans notre politique», a déclaré Collin Rees, un militant principal du groupe de défense du climat Oil Change International, à Vox.

Les subventions sont souvent dissimulées dans un langage obscur dans les codes fiscaux des États et fédéraux, mais Oil Change International a passé au peigne fin les archives et a produit un rapport approfondi en 2017. particulièrement flagrants – et méritent donc notre attention – car ils peuvent faire pencher la balance vers une extraction plus poussée des combustibles fossiles.

La consommation et les subventions indirectes soutiennent également la survie de l’activité des combustibles fossiles, mais moins directement. (Nous reviendrons sur ces catégories dans un instant.)

Le BEC a identifié 20,5 milliards de dollars de gouvernements annuels subventions aux industries du pétrole, du gaz et du charbon de 2015 à 2016 – 14,7 milliards de dollars au niveau fédéral et 5,8 milliards de dollars au niveau des États. Pour mettre ces chiffres dans leur contexte, le soutien aux combustibles fossiles l’emportait sur le soutien aux énergies renouvelables sur la base des données, a rapporté le contributeur de Vox David Roberts.

La majorité des subventions – 80% – est allée à l’industrie pétrolière et gazière, selon l’OCI. Et la subvention la plus importante est probablement celle dont peu d’Américains ont entendu parler. Les sociétés obtiennent une importante déduction fiscale pour les «frais de forage immatériels», qui s’appliquent aux dépenses d’exploration pétrolière et gazière avant le début du forage. Une autre subvention obscure mais importante se présente sous la forme d’une structure d’entreprise, «Master Limited Partnership», qui permet aux sociétés de combustibles fossiles d’éviter de payer des impôts sur les bénéfices des sociétés.

Pour le secteur du charbon, le principal cadeau a été les baux bon marché dans le bassin de la rivière Powder dans le Wyoming et le Montana, où se déroule la grande majorité des mines de charbon sur les terres fédérales. Les baux ont été attribués sans appel d’offres depuis des décennies.

Le graphique ci-dessous classe ces avantages parmi les autres principales subventions.

Oil Change International

Là encore, ces subventions à la production étudiées par l’OCI ne sont qu’un sous-ensemble du soutien total à l’industrie. D’autres incitations sont données aux consommateurs pour qu’ils utilisent le pétrole et le gaz.

Par exemple, des millions de propriétaires reçoivent une aide pour payer leurs factures de chauffage dans le cadre du Programme d’aide à l’énergie pour les ménages à faible revenu. Pour les maisons chauffées au gaz naturel ou au mazout, ce soutien fonctionne comme une subvention indirecte aux combustibles fossiles. OCI soutient que le programme pourrait être repensé pour soutenir son objectif sans augmenter la consommation de combustibles fossiles (en fournissant une aide pour convertir les maisons en chauffage électrique, par exemple).

Autre subvention indirecte: les marchés de l’électricité sont souvent structurés pour favoriser les combustibles fossiles, comme l’a expliqué David Roberts dans son récapitulatif des subventions de 2018.

L’aide gouvernementale à l’industrie est encore plus profonde si vous prenez en compte les externalités invisibles de la combustion de combustibles fossiles – dont les coûts sont actuellement supportés par le public. Il s’agit notamment des dommages causés par les impacts climatiques et du fardeau sanitaire de la pollution atmosphérique. Comme l’a précédemment signalé Umair Irfan de Vox, le Fonds monétaire international a calculé que ces subventions générales coûtaient 5,4 billions de dollars à l’échelle mondiale en 2017.

Cependant, il y a eu un débat sur l’utilité de classer ces coûts comme «subventions» d’un point de vue politique. En ce qui concerne l’approche de Biden, il reconnaît ces coûts de la combustion des combustibles fossiles, mais il a évité de proposer une tarification du carbone directement après l’échec du projet de loi sur le plafonnement et l’échange d’Obama. Il a proposé d’utiliser à la place une norme d’électricité propre et d’autres politiques sectorielles pour lutter contre les émissions et leurs coûts sociaux.

Et dans la section sur la réforme des subventions de son plan, il se réfère spécifiquement à l’élimination des avantages fiscaux et à la participation des pollueurs au Superfund d’assainissement.

Comment le Congrès pourrait faire disparaître ces subventions

De sa campagne à ses premiers mois au pouvoir, Biden a clairement indiqué que le démantèlement de ces subventions aux combustibles fossiles était l’une de ses priorités climatiques.

Même sans le Congrès, il a le pouvoir d’apporter des changements depuis la Maison Blanche. L’une des principales mesures qu’il peut prendre est de bloquer les futurs baux de forage pétrolier et gazier sur les terres fédérales. Biden n’a pas explicitement mentionné le crédit-bail fédéral dans la section des subventions du plan américain pour l’emploi, mais dans son décret du 27 janvier sur le climat, il a appelé à une pause dans la délivrance de baux pétroliers et gaziers sur les terres et les eaux fédérales. Début mars, le ministère de l’Intérieur a lancé un examen du programme de crédit-bail.

Becca Ellison, responsable des politiques chez Evergreen Action, qui a co-écrit un article de janvier sur les subventions, considère l’action sur les terres fédérales comme un progrès. «L’important est que l’administration et le Congrès prennent des mesures globales, qu’ils appellent cela une subvention ou non, mais nous avons vu des mesures vraiment prometteuses pour mettre fin au soutien aux entreprises de combustibles fossiles», a-t-elle déclaré.

Mais bon nombre des plus grandes réformes nécessitent le soutien du Congrès; Les démocrates ont proposé plusieurs projets de loi pour s’attaquer au problème. Un plan complet co-écrit par le sénateur Bernie Sanders (I-VT) et le représentant Ilhan Omar (D-MN), baptisé End Polluter Welfare Act, est considéré comme la «norme d’or» par les groupes de défense. Rees a déclaré que le projet de loi serait réintroduit – après avoir échoué à gagner du terrain avec le Sénat contrôlé par les républicains en juillet dernier – plus tard ce mois-ci.

L’adoption d’une législation visant à éliminer les subventions peut s’avérer difficile. De nombreux républicains ont depuis longtemps abandonné leurs valeurs de marché libre pour plaider bruyamment en faveur du soutien aux combustibles fossiles ces dernières années, comme Brian Kahn l’a détaillé dans Gizmodo. Et il peut être difficile de convaincre certains démocrates qui représentent des États producteurs de combustibles fossiles, a rapporté .. Mais si la mince majorité démocrate se maintient, Ellison a déclaré que les subventions pourraient être supprimées grâce au processus de réconciliation budgétaire.

Si un projet de loi comprenant une réforme des subventions est adopté, il pourrait avoir des effets d’entraînement importants.

«Vous verriez une industrie des combustibles fossiles qui peut être éliminée plus rapidement à la fois parce qu’elle ne reçoit pas le même soutien financier et parce qu’elle n’occupe pas le même piédestal politique qu’elle l’a fait pendant une grande partie du siècle dernier», a déclaré Rees m’a dit.

Un changement aux États-Unis pourrait également aider à faire avancer d’autres pays, a-t-il ajouté. Depuis 2009, le G20 appelle à la suppression progressive de ces subventions et l’accord de Paris pousse également les pays à aligner leurs finances publiques sur ses objectifs climatiques mondiaux.

Une étude de 2018 dans Nature a révélé que l’élimination des subventions mondiales aux combustibles fossiles réduirait les émissions de dioxyde de carbone de 0,5 à 2 gigatonnes d’ici 2030, soit l’équivalent des émissions annuelles du Japon.

Ces subventions ont aidé les États-Unis à devenir le plus grand émetteur cumulatif de gaz à effet de serre au monde au cours du siècle dernier. Les rejeter semble certainement être une condition préalable fondamentale pour que l’Amérique reprenne son leadership sur le changement climatique.

