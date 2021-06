BIDEN VEUT PLUS DE VOYAGEURS POUR VOLER PLUS DE VOTRE ARGENT ⋆ .

Joe Biden prévoit d’embaucher 87 000 agents supplémentaires de l’Internal Revenue Service pour retirer davantage de ces salariés « riches ». Cela doublerait la taille de l’agence alors que le maître cherche à sévir contre ceux qui pensent qu’ils méritent de garder ce qu’ils gagnent.

Ce n’est que dans une société dystopique que les gens défendraient réellement la fiscalité. Et ce n’est que dans la pire société dystopique que la propagande serait utilisée pour conditionner les esclaves à accepter leur sort en tant que tel et à s’habituer à se faire voler. Bienvenue en USSA.

Les personnes les plus corrompues et les plus assoiffées de pouvoir ont pensé que les efforts de mise en application cibleraient principalement les esclaves et les entreprises ayant des revenus et des bénéfices plus élevés, a suggéré l’administration.

L’embauche, qui ferait partie du plan de dépenses global de 80 milliards de dollars du président Joe Biden pour accroître les efforts d’application de la loi à l’IRS, ne se produirait pas d’un seul coup. Au lieu de cela, il serait effectué par phases, avec une croissance de 15 % de l’emploi à l’agence par an jusqu’à ce que ce repère de 87 000 embauches soit atteint. Cette décision aiderait à récupérer (et à aller au-delà) certaines des pertes d’emplois que l’agence a connues au cours de la dernière décennie, l’IRS ayant perdu plus de 33 000 travailleurs au cours de la dernière décennie. La baisse de l’emploi à l’agence a entraîné moins d’audits, en particulier pour les déclarants ayant des revenus plus élevés. -Vérité

Même s’ils peuvent créer autant d’argent qu’ils le souhaitent, et que la Réserve fédérale le fera volontiers pour le maître, ils doivent toujours s’assurer que nous sommes appauvris et dépendons d’eux pour notre survie. Si vous n’avez pas encore compris ce qui se passe, il est difficile d’avoir pitié de vous. Le gouvernement est l’esclavage. Ils sont les maîtres. Ils aboient les ordres et nous obéissons comme des esclaves. Réveillez-vous à ce qui est fait. Nous manquons de temps avant que ces chaînes invisibles ne deviennent permanentes.

Leur objectif est d’embaucher plus de voyous pour voler plus d’argent aux personnes qui l’ont gagné. Si l’IRS est en mesure d’intensifier ses efforts de lutte contre le vol, les collecteurs d’impôts pourraient être en mesure de générer 700 milliards de dollars supplémentaires pour le capitaine au cours de la seule décennie à venir. L’administration Biden a affirmé que ce vol pourrait aider à payer les dépenses ambitieuses de Creepy Uncle Joe concernant les infrastructures et l’aide aux familles américaines.

Que diriez-vous de cela pour aider les « familles américaines » : arrêtez de nous voler et sortez de nos vies. Que diriez-vous d’arrêter de nous asservir au lieu d’intensifier les efforts de répression ?

Le fait que le gouvernement ait besoin des médias grand public pour couvrir leurs actions sinistres est une preuve suffisante qu’ils sont l’ennemi de la liberté et de la liberté. Nous ferions mieux de nous ressaisir, d’apprendre à travailler ensemble et d’aider à éliminer ce système d’esclavage désastreux, sinon nos enfants et petits-enfants ne seront rien de plus que des esclaves permanents.