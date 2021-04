Biden veut que le monde fasse confiance à l’Amérique sur le changement climatique

L’administration du président Joe Biden a tout à fait la hauteur à 40 nations lors du sommet mondial sur le climat de cette semaine: Oui, l’Amérique n’a pas vraiment mené sur le changement climatique récemment, mais nous le ferons maintenant et à l’avenir. Fais nous confiance.

Des hauts responsables de l’administration se sont entretenus avec des journalistes lors d’un appel mercredi avant deux jours de réunions à distance avec des dirigeants mondiaux tels que Biden, le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine. Bien qu’ils n’aient pas confirmé les rapports selon lesquels les États-Unis espèrent réduire les émissions de 50% par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030, ils ont répondu à la question de Vox sur les raisons pour lesquelles les autres pays devraient faire confiance à l’Amérique pour tenir ses promesses sur le climat – étant donné que le gouvernement américain s’est énervé sur le climat. politique selon qui est le président.

L’un des responsables, qui a parlé sous couvert d’anonymat conformément aux directives de la Maison Blanche, a offert une réponse éclairante – mais pas entièrement convaincante – en trois parties. Il est clair que l’administration Biden pourrait avoir du mal à convaincre d’autres pays que les États-Unis sont vraiment dignes de confiance en tant que leader du climat, indépendamment de ce que le président et son équipe disent.

Premièrement, ce fonctionnaire a déclaré que le changement climatique est un problème mondial que les autres nations doivent, et vont donc, résoudre. “Nous sommes n ° 2 des émissions mondiales … Mais en même temps, nous sommes actuellement à environ 13%, donc le reste du monde va devoir agir, et ils le savent”, a déclaré le responsable. . Bien sûr, c’est plus un argument pour expliquer pourquoi les nations devraient prendre le changement climatique au sérieux, pas nécessairement pour les mesures prises par les États-Unis pour en réduire les effets.

Deuxièmement, les pays ne devraient pas trop lire sur les quatre dernières années du président Donald Trump, qui a brusquement retiré les États-Unis de l’accord de Paris sur le climat et nommé des lobbyistes des combustibles fossiles pour diriger les agences environnementales américaines. Bien que Trump prétende à tort que le changement climatique est un canular fabriqué par la Chine, les gouvernements des États et locaux et même les entreprises n’ont pas nécessairement suivi l’exemple de Trump et ont toujours poussé à réduire leurs émissions de carbone. En d’autres termes, peu importe ce que dit le président, mais ce que font les États-Unis dans leur ensemble.

“Nous regardons l’administration Obama et les engagements qui ont été pris à ce moment-là, et regardons où nous en sommes, nous sommes assez près d’être sur la trajectoire que nous avions annoncée”, a déclaré le responsable à Vox. soulignant le fait que les États-Unis sont sur la bonne voie pour atteindre l’objectif de l’administration Obama de ramener les émissions à l’échelle de l’économie d’environ 28% sous les niveaux de 2005 d’ici 2025.

«Le fait que le changement [in] l’administration a conduit à une vue d’ensemble qui [climate] n’était pas la priorité n’a en fait pas affecté une grande partie de la trajectoire dans le pays », a poursuivi le responsable. Ce point est juste, mais pourrait signaler aux autres dirigeants qu’ils n’ont personnellement pas à faire du changement climatique un gros problème ou une priorité si des progrès se produisent sans mandat descendant.

Troisièmement, l’Amérique montrera l’exemple, et d’autres pays devraient le suivre – et n’hésitez pas à critiquer les États-Unis s’ils ne tiennent pas leurs promesses. «Nous exhortons les gens à prêter attention à ce que nous disons, à ce que nous faisons et à ce que nous livrons», a déclaré le responsable de l’administration à Vox. Les engagements de l’administration Biden, la participation des gouvernements étatiques et locaux et l’adhésion du secteur privé «sont des choses que vous pouvez regarder, et vous pouvez juger».

«Nous pensons qu’il y aura beaucoup d’engagement et de volonté de nous soutenir à l’avenir, et ces trois raisons ont été bien accueillies par nos partenaires du monde entier», a conclu le responsable.

Tout cela sonne bien et correspond au mantra de Biden selon lequel «l’Amérique est de retour». Cela correspond également au désir de l’administration de traiter le changement climatique comme la principale menace à la sécurité nationale de notre époque.

La question est de savoir si d’autres pays, à savoir d’autres grands émetteurs de carbone, dont la Chine, l’Inde et la Russie, achèteront ce que l’Amérique vend. Les experts disent qu’il n’est pas tout à fait clair qu’ils suivraient de toute façon l’exemple de Washington parce que chaque nation a ses propres priorités et sa propre perception du changement climatique existentiel. Mais la pensée de l’administration Biden est que si l’Amérique mène et donne le bon exemple, d’autres se joindront à la lutte contre le climat – même des adversaires.

Le problème est qu’ils semblent déjà sceptiques. “Les États-Unis ont choisi d’aller et venir à leur guise en ce qui concerne l’Accord de Paris”, a déclaré récemment Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. «Son retour n’est en aucun cas un retour glorieux, mais plutôt l’élève faisant l’école buissonnière pour retourner en classe.»

Les fluctuations politiques des États-Unis rendent les progrès significatifs difficiles

Le plus gros problème avec l’argument de l’administration Biden selon lequel il est redevenu un leader mondial sur le climat pourrait être la prochaine élection de mi-mandat.

Les dirigeants mondiaux ont vu deux précédents présidents républicains – George W. Bush en 2001 et Donald Trump en 2017 – rejeter les principaux traités sur le climat ou s’en retirer complètement. Et les démocrates et les républicains restent très éloignés sur le degré d’audace des États-Unis face au changement climatique.

Ainsi, même si Biden ou un démocrate remporte quatre ans de plus à la Maison Blanche en 2024, les fluctuations des élections au Congrès tous les deux ans pourraient signifier que les progrès sont au point mort s’il y a un Congrès divisé après les élections de 2022. En d’autres termes, les États-Unis ont une fenêtre extrêmement limitée pour faire des progrès significatifs vers de profondes réductions d’émissions.

Dans le cadre de l’Accord de Paris, les pays du monde entier ont convenu que l’objectif devrait être de limiter le réchauffement à moins de 2 ° C d’ici 2100. Mais comme l’a noté Umair Irfan de Vox, «À notre taux actuel d’émissions, nous allons probablement dépasser 1,5 ° C. C dès 2030 et atteint 3 ° C en 2100. » Le maintien des émissions à 1,5 ° C est le meilleur des cas, mais même ce niveau de réchauffement sera dévastateur pour les zones les plus vulnérables du monde.

Lors de la campagne électorale, Biden s’est engagé à décarboniser le secteur de l’électricité américain d’ici 2035 et à mettre le pays sur la voie de zéro émission nette d’ici 2050. Les responsables de l’administration examinent le plan américain pour l’emploi du président – qui ferait passer le transport américain de manière décisive vers les véhicules électriques et promulguerait une norme d’électricité propre – comme meilleur pari pour y arriver.

Les démocrates ont le vote décisif dans un Sénat américain divisé à 50-50, ce qui leur donne la plus mince des majorités. Cela pourrait suffire à faire passer le plan d’infrastructure et d’emplois de 2,25 billions de dollars de Biden – qui sert également de projet de loi sur le climat du président – sans le soutien des républicains en utilisant un outil de procédure obscur appelé réconciliation budgétaire.

Mais le fait demeure que que ce soit en 2022, 2024 ou 2028, les républicains reprendront probablement le contrôle d’au moins une chambre du Congrès ou de la Maison Blanche, ce qui pourrait remettre en question les ambitions climatiques actuelles de Biden. Alors que les deux parties conviennent pour la plupart que le changement climatique est réel, les plans initiaux des républicains pour lutter contre le changement climatique tournent autour de la plantation d’un billion d’arbres dans le monde et de l’investissement dans des technologies pour éliminer le carbone de l’atmosphère – plutôt que de réorienter l’économie américaine pour ne pas produire de carbone dans le premier. endroit.

«Leur rhétorique a tellement manqué de détails ou de suivi», a déclaré Josh Freed, responsable du programme climat et énergie du groupe de réflexion centriste Third Way, à Vox dans une récente interview. «Quelles sont leurs idées? Souhaitent-ils réellement gouverner et résoudre les problèmes, ou veulent-ils rivaliser pour être diffusés sur Fox News et Newsmax? »

La Maison Blanche Biden est très consciente du potentiel d’inversement du progrès climatique par les républicains. C’est pourquoi il est beaucoup plus concentré sur la proposition de changements concrets qui sont «difficiles à annuler», selon un responsable de la Maison Blanche. Cela comprend la construction de 500 000 bornes de recharge pour véhicules électriques autour des routes du pays, la construction de maisons et de bureaux écoénergétiques, et le doublement de l’énergie solaire et éolienne pour produire de l’énergie propre dans le pays.

Pourtant, il complique les choses pour les dirigeants mondiaux à la recherche de garanties.

Les entreprises et les États recherchent des conseils fédéraux

Le deuxième problème avec l’argument de l’administration Biden est que de nombreux experts conviennent que pour obtenir des réductions d’émissions importantes nécessaires pour éviter une catastrophe mondiale, les États-Unis ont besoin d’un leadership fédéral fort.

L’administration Biden a raison de dire que de nombreuses entreprises, États et municipalités ont poursuivi leurs objectifs climatiques en l’absence de tout leadership de Trump. Alors que Trump réduisait les réglementations environnementales pour les véhicules, des États comme la Californie se sont mobilisés pour mettre en œuvre des normes d’émissions plus strictes pour les voitures.

«Les États et les villes ont été les moteurs à la fois de l’innovation et du déploiement des opportunités existantes au cours des quatre dernières années», a déclaré à Vox la conseillère nationale pour le climat de la Maison Blanche, Gina McCarthy, dans une récente interview. «Ils ont été un succès remarquable; c’est comme si 25 États ont des normes d’énergie renouvelable ou d’énergie propre. Nous parlons de centaines de villes. La toute dernière chose que je ferais en tant que personne qui a travaillé au niveau de l’État pendant plus de 20 ans est de les oublier.

Il est vrai que certains États se sont fixés leurs propres objectifs ambitieux. Mais la réponse fédérale au climat compte toujours, et les fluctuations politiques sauvages de Barack Obama à Trump à Biden signifiait que les investisseurs, les services publics et les entreprises étaient à bout de souffle, attendant la prochaine courbe.

«Les investisseurs aiment la certitude et ils n’en ont obtenu aucune au niveau fédéral», a déclaré à Vox Karen Wayland, conseillère politique du groupe de coalition des services d’électricité Gridwise Alliance. Dans les années Trump, a ajouté Wayland, les services publics «se fixaient des objectifs en l’absence de politique fédérale».

Une étude récente du Rhodium Group a révélé que bien que les États-Unis soient en effet sur la bonne voie pour atteindre les objectifs d’émissions de l’ère Obama, cela ne s’est pas nécessairement produit en raison des bonnes intentions des entreprises et de l’industrie américaines. L’étude du Rhodium Group a révélé que la pandémie de Covid-19, qui a soudainement stoppé l’économie, a entraîné une baisse de 10,3% des émissions de gaz à effet de serre (GES) aux États-Unis en 2020.

«Avec les vaccins contre les coronavirus maintenant en distribution, nous prévoyons une reprise de l’activité économique en 2021, mais sans changements structurels significatifs dans l’intensité carbone de l’économie américaine, les émissions augmenteront probablement à nouveau», a conclu l’étude du groupe Rhodium. En d’autres termes, le gouvernement fédéral ne peut pas se fier uniquement aux entreprises pour faire ce qu’il faut.

L’administration Biden est arrivée avec des orientations plus fermes et de nombreuses entreprises réagissent déjà. Le constructeur automobile américain General Motors a annoncé cette année qu’il déménageait ses voitures à zéro émission d’ici 2035, après Ford et d’autres.

L’industrie américaine se dirige vers zéro émission, mais il faut le leadership du gouvernement fédéral – et des investissements majeurs dans les infrastructures – pour donner suite à de grandes promesses.