Biden veut que les contrôles de relance continuent l’année prochaine

Le président Biden et les démocrates au Congrès sont toujours au cœur des négociations sur le programme national méga-ambitieux de la Maison Blanche, Build Back Better, réduisant le prix de l’énorme projet de loi sur les dépenses sociales de ce programme en abandonnant les caractéristiques opposées par quelques démocrates du Sénat. Une victime du deal de porte dérobée ? L’extension populaire du crédit d’impôt pour enfants, qui, depuis juillet, signifie un contrôle de relance mensuel régulier pour les parents d’enfants éligibles à travers le pays.

Le président Biden avait souhaité prolonger cette prolongation de trois ans supplémentaires, ce qui aurait probablement signifié 36 vérifications mensuelles supplémentaires du crédit d’impôt pour enfants. Cependant, en grande partie à la suite de l’opposition du sénateur démocrate de Virginie-Occidentale Joe Manchin, la Maison Blanche a accepté de réduire la prolongation du crédit d’impôt pour enfants de trois ans à seulement un an de plus (pour l’instant).

Build Back Better agenda réduit

Le sénateur américain démocrate de Virginie-Occidentale Joe Manchin, illustré. Source de l’image : Sarah Silbiger/UPI Newscom/Mega Agency

Ce n’est pas encore définitif, bien sûr. Mais le changement est une tentative d’atteindre deux objectifs très importants.

L’un d’eux est de garder Manchin du côté. Les démocrates, rappelez-vous, ont la plus faible des majorités au Sénat – et ce n’est en fait qu’une majorité via un détail technique. La division des partis au Sénat est de 50-50, les démocrates ne jouissant d’une majorité que s’ils sont tous solidaires et que le vice-président Kamala Harris rompt l’égalité.

L’autre objectif important de la réduction de l’extension du crédit d’impôt pour enfants est de maintenir la taille globale de la facture de dépenses au cœur du programme Build Back Better de Biden bien inférieure à ce qu’elle était à l’origine. D’après un nouveau rapport de Politico cette semaine : « Maintenant, la Maison Blanche propose une prolongation d’un an pour réduire le prix initial de 450 milliards de dollars. Même si Manchin veut pour imposer des exigences de travail et garantir que le crédit supplémentaire ne va qu’aux familles gagnant 60 000 $ ou moins, Biden a publiquement rejeté cette idée la semaine dernière.

Crédit d’impôt pour enfants

Le crédit d’impôt pour enfants du président Biden est une réduction d’impôt pour la classe moyenne. Les familles de la classe moyenne recevront un paiement mensuel de 250 $ pour un enfant de plus de 6 ans et de 300 $ pour les enfants de moins de 6 ans. C’est une grosse affaire. – La Maison Blanche (@WhiteHouse) 22 octobre 2021

Pour rappel, les spécificités du crédit d’impôt pour enfants sont les suivantes :

Le crédit d’impôt est une somme d’argent unique pour les familles d’enfants admissibles. Pour cette année, le Congrès a fait preuve de créativité dans la façon dont il a structuré le crédit. La moitié est venue sous la forme d’un acompte, plus précisément sous la forme de six chèques mensuels. La seconde moitié du crédit viendra l’année prochaine lorsque les familles produiront leur déclaration de revenus fédérale.

L’idée était que, avec la pandémie de coronavirus qui fait toujours rage et ses effets sur l’économie en cours, les familles ont besoin de secours maintenant. Le Congrès ne voulait pas les forcer à attendre l’année prochaine pour le crédit. L’avance a donc été décomposée en six versements.

Encore une fois, le projet de loi de dépenses n’est toujours pas définitif. Mais une chose qui pourrait arriver l’année prochaine ? L’extension de crédit pourrait être structurée pour payer sur une période de 12 mois – au lieu de six.

