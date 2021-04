Biden veut que les troupes américaines soient retirées d’Afghanistan d’ici le 11 septembre

Le président Joe Biden prévoit de retirer les 3500 soldats américains d’Afghanistan d’ici le 11 septembre 2021, mettant enfin un terme à la plus longue guerre américaine 20 ans jour pour jour après les attaques terroristes qui l’ont provoquée.

Biden devrait annoncer la décision, qui a été rapportée pour la première fois par le Washington Post et confirmée par Vox, mercredi. Un haut responsable de l’administration a déclaré aux journalistes mardi que les forces américaines «commenceront un retrait ordonné des forces restantes avant le 1er mai et prévoient de faire sortir toutes les troupes américaines du pays» d’ici l’anniversaire du 11 septembre.

La décision est capitale. Biden est le quatrième président à superviser la guerre, mais, si tout se passe comme prévu, il sera le premier à y mettre fin. Cela signifiera la fin des milliers de milliards dépensés, la fin américaine d’un conflit qui a coûté la vie à environ 2400 Américains (sans compter les milliers d’Afghans) et qui a tourmenté la politique étrangère américaine pendant deux décennies.

Biden n’a cependant pas pris cette décision à la légère. C’est le résultat d’un examen politique de plusieurs mois qui a commencé lorsqu’il est entré en fonction. Dans le cadre de cet examen, Biden s’est vu présenter trois grandes options sur la manière de procéder en Afghanistan.

Le premier était d’adhérer à l’accord de l’ancien président Donald Trump avec les talibans, qui obligerait Biden à retirer toutes les forces américaines en Afghanistan avant le 1er mai. Le second était de négocier une prolongation avec le groupe insurgé, permettant aux forces américaines de rester dans le pays. au-delà du début mai. Et le troisième était de défier complètement le pacte Trump-Taliban et de continuer à se battre en Afghanistan sans date de fin déclarée.

Biden choisit en quelque sorte la deuxième option: prolonger la présence américaine de quelques mois au-delà de la date limite, mais sans l’approbation explicite des talibans.

Cela pourrait être un problème, car les talibans avaient précédemment averti que si les États-Unis ne respectaient pas la date limite du 1er mai, ils mettraient fin à leur cessez-le-feu de plusieurs mois avec les États-Unis et recommenceraient à attaquer les troupes américaines. Le haut responsable de l’administration a déclaré mardi aux journalistes que les États-Unis réagiraient si les talibans ciblaient les Américains, évoquant la possibilité de représailles tit-for-tat dans les mois à venir.

Mais avec Biden indiquant clairement qu’il y a une date de retrait ferme, les talibans pourraient décider de ne pas attaquer les États-Unis, disent certains experts, afin de ne pas risquer de faire changer d’avis les Américains. Le haut responsable de l’administration a déclaré que le calendrier de retrait n’était pas basé sur des conditions, ce qui signifie que les États-Unis partiront quoi qu’il arrive au cours des prochains mois.

Le représentant Andy Kim (D-NJ), qui a conseillé les principaux généraux américains en Afghanistan et était conseiller à la sécurité nationale dans l’administration Obama, aime ce plan. «J’ai vu ce que les conditions vous apportent», m’a-t-il dit dans une interview après la diffusion de la nouvelle. «Cela vous fait gagner 20 ans dans une guerre en Afghanistan.»

Il y a aussi un autre facteur ici: le président a lancé un effort Je vous salue Marie pour négocier un accord de paix entre le gouvernement afghan et les talibans avant le départ des troupes américaines. Mais ce plan a frappé une pierre d’achoppement majeure lundi lorsque les insurgés ont rejeté une offre d’assister à une réunion à Istanbul avec des responsables de Kaboul plus tard cette semaine.

Sachant peut-être que parvenir à la paix dans un délai raccourci ne fonctionnera pas, Biden choisit d’annoncer un retrait et de mettre les troupes américaines hors de danger. “Ce que nous ne ferons pas, c’est utiliser nos troupes comme monnaie d’échange dans ce processus”, a déclaré un responsable anonyme au Washington Post.

La plupart des experts, cependant, pensent que Biden a réalisé que les États-Unis ne pouvaient guère faire plus dans le pays militairement après près de 20 ans de guerre.

«La décision de Biden de finaliser un retrait de troupes, non liée à l’amélioration des conditions sur le champ de bataille ou à la table de la paix, signale un sentiment de résignation avec la longue intervention américaine là-bas», a déclaré Andrew Watkins, analyste principal pour l’Afghanistan à l’International Crisis Group.

Mais, a-t-il averti, «ce n’est peut-être que le début d’un tout nouveau chapitre dans le conflit en Afghanistan.»

La guerre américaine en Afghanistan prend fin. Les problèmes de l’Afghanistan ne le sont pas.

Biden s’est engagé pendant la campagne présidentielle à ramener toutes les «troupes de combat» américaines d’Afghanistan d’ici la fin de son premier mandat. En utilisant le terme spongieux de «troupes de combat», il laissait essentiellement la porte ouverte au maintien d’un petit nombre de troupes dans le pays dont la mission se concentrerait uniquement sur les opérations de contre-terrorisme contre l’EI et al-Qaïda, et non sur la lutte contre les talibans.

Il semble que Biden ait abandonné cette approche. «Nous allons à zéro troupes d’ici septembre», a déclaré ce même haut fonctionnaire au Post.

Des femmes, des jeunes, des militants et des anciens afghans se réunissent lors d’un rassemblement pour soutenir les pourparlers de paix et à Kaboul, en Afghanistan, le 29 mars 2021.Haroon Sabawoon / Anadolu Agency via .

L’administration est toujours soucieuse de s’assurer que des groupes comme al-Qaïda n’utilisent pas le pays pour planifier des attaques contre l’Amérique ou ses alliés, a déclaré un haut responsable de l’administration aux journalistes. Cependant, le plan est de «repositionner» les «capacités antiterroristes» américaines, en conservant des atouts importants dans la région pour contrer la réémergence potentielle de la menace terroriste sur la patrie depuis l’Afghanistan.

En d’autres termes, il y aura toujours des forces américaines dans la région pour surveiller la menace terroriste en Afghanistan, mais ces troupes ne seront pas en Afghanistan même.

Cependant, les États-Unis n’abandonneront pas complètement l’Afghanistan. “Nous mettons fin à nos opérations militaires pendant que nous concentrons nos efforts sur le soutien diplomatique”, a déclaré le responsable.

Trois autres questions clés restent sans réponse avant le discours de mercredi de Biden.

Le premier, c’est quand toutes les troupes de l’OTAN quitteront le pays. Le haut responsable de l’administration a déclaré que «nous allons coordonner avec les alliés et partenaires de l’OTAN un retrait de leurs forces dans le même laps de temps» – ce qui signifie qu’ils quitteront également l’Afghanistan avant le 11 septembre.

Cela a du sens, car l’OTAN ne peut pas vraiment faire grand-chose sans la puissance de feu américaine dans le pays. De plus, ces troupes n’ont vraiment rejoint l’effort de guerre mené par les États-Unis en Afghanistan que parce que les États-Unis leur ont demandé, appelant les alliés de l’OTAN à venir en aide aux États-Unis après l’attaque du 11 septembre. Donc, si les États-Unis ne combattent plus la guerre, il n’y a pas non plus de raisons pour que leurs alliés restent.

Le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin sont actuellement à Bruxelles, siège du siège de l’OTAN, expliquant la décision de Biden aux alliés.

La deuxième question est ce qu’il adviendra du processus de paix entre les talibans et le gouvernement afghan à Kaboul. Les États-Unis veulent rester un acteur clé de la diplomatie, mais certains analystes disent que les talibans seront beaucoup moins incités à faire des concessions au gouvernement une fois que les troupes américaines ne seront plus là pour le soutenir. Certains experts affirment donc que le retrait saperait tout effet de levier que l’Amérique avait laissé dans la guerre.

D’autres ne sont pas d’accord. «En fin de compte, l’avenir de l’Afghanistan est une chose sur laquelle les Afghans doivent s’entendre collectivement, et la présence militaire américaine empêche que cela se produise, a déclaré Jonathan Schroden, un expert sur la guerre à l’organisation de recherche de l’AIIC à Arlington, en Virginie.

Cela conduit à la troisième, et la plus importante, question: que va-t-il arriver au pays après le départ de l’Amérique?

Les talibans contrôlent actuellement la plupart des terres du pays – et c’est avec l’armée américaine toujours là. Avec la disparition des États-Unis, les forces militaires et de sécurité afghanes seront beaucoup plus faibles. C’est pourquoi de nombreux experts préviennent qu’un retrait des troupes américaines pourrait très bien être suivi rapidement par une prise de contrôle totale du pays par les talibans, y compris la capitale Kaboul.

Si cela devait arriver, cela signifierait la mort de millions d’Afghans, notamment des femmes et des enfants. Lorsque les talibans ont dirigé le pays pour la dernière fois, de 1996 à 2001, ils ont imposé une forme extrême et extrêmement brutale de gouvernement islamique au pays qui a vu les femmes interdites non seulement de travailler mais même d’apparaître en public sans accompagnateur masculin, et les filles. interdit d’aller à l’école.

Bien que les talibans d’aujourd’hui ne soient pas tout à fait la même organisation qu’ils étaient lorsqu’ils dirigeaient le pays de 1996 à 2001, ils visent toujours à établir sa version d’un gouvernement islamique – et si la façon dont il gouverne dans les zones déjà sous son contrôle est indication de ce à quoi cela pourrait ressembler, l’avenir sera probablement sombre pour les femmes.

Les Afghans souffriront également alors que le gouvernement afghan, formé pendant des années par l’armée américaine, tente de se défendre contre toute avancée des talibans. Une guerre civile qui s’aggrave ne fera qu’exacerber les nombreux problèmes de la nation.

La décision de Biden de se retirer n’est donc pas sans risques. Les républicains, par exemple, font déjà exploser le mouvement. «Un retrait complet d’Afghanistan est plus stupide que la saleté et diaboliquement dangereux», a déclaré la sénatrice Lindsey Graham (R-SC). «Le président Biden aura essentiellement annulé une police d’assurance contre un autre 11 septembre.»

Mais après deux décennies de combats en Afghanistan, avec très peu de preuves à part des milliers de milliards dépensés et 2 400 Américains morts, beaucoup disent qu’il était temps pour les États-Unis de partir.

«C’est la bonne décision», m’a dit le représentant Kim. «Nous devons mettre fin à la guerre cette année.»