Biden veut taxer chaque kilomètre parcouru dans votre voiture ⋆ .

L’administration Biden veut violer votre vie privée et augmenter vos impôts.

Le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, a récemment révélé que l’administration Biden souhaitait prélever une taxe sur le kilométrage des véhicules pour aider à financer de futurs projets d’infrastructure de plusieurs milliards de dollars.

La taxe nuira non seulement aux portefeuilles des Américains, mais elle leur enlèvera également une partie de leur vie privée.

Considérez ceci: le seul moyen de savoir combien de kilomètres un individu parcourt est d’installer une puce dans la voiture qui recueille les données et les transmet au gouvernement.

Le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, a déclaré vendredi que la Maison Blanche explorait un certain nombre d’options, y compris une taxe sur le kilométrage des véhicules, pour financer ce qui est censé être des projets d’infrastructure de plusieurs milliards de dollars.

Buttigieg a également fait valoir, dans une interview avec Kayla Tausche de CNBC, que les efforts à venir du président Joe Biden pour restaurer les autoroutes, les ponts et les rivières américains entraîneraient un avantage net pour les contribuables plutôt qu’une dépense nette.

«Quand vous pensez à l’infrastructure, c’est un exemple classique du type d’investissement qui porte ses fruits», a-t-il déclaré. «C’est l’une des raisons pour lesquelles nous pensons que c’est si important.

Il a également fait part de ses réflexions sur une variété de stratégies génératrices de revenus possibles pour le financement du projet. Il a préconisé une taxe sur le kilométrage, qui taxerait les passagers en fonction de la distance qu’ils parcourent plutôt que de la quantité de carburant qu’ils achètent.

Les démocrates ont progressivement renoncé à une taxe sur les carburants au profit d’une initiative respectueuse du climat pour permettre aux gens de conduire des véhicules électriques.

