Biden veut un impôt minimum mondial pour compenser son énorme augmentation de l’impôt sur les sociétés ⋆ .

par Andrew Moran, Institut Mises:

Dans le film classique de 1939, Les années folles, un James Cagney désespéré dit à Priscilla Lane: «Vous voulez le pont de Brooklyn, tout ce que vous avez à faire est de le demander. Si je ne peux pas l’acheter, je vais le voler. Comme un chiot désespéré en mal d’amour essayant de forcer l’objet de son affection à tomber amoureux de lui, le président Joe Biden a promis au peuple américain le pont de Brooklyn, comptant sur un élixir d’impôts plus élevés pour mener à bien ses projets. Mais supposons qu’il ne parvienne pas à satisfaire les deux tiers des Américains qui approuvent ses plans de dépenses. Dans ce cas, ces gens pourraient tomber amoureux du candidat potentiel républicain à la présidentielle 2024 qui peut fournir les biens de la prospérité et de la croissance. Biden pourrait tout essayer sous le soleil pour courtiser son béguin et s’assurer qu’il répand l’amour de sa vie avec des diamants et des perles, quitte à faire appel aux pires instincts des mondialistes: la confiscation.

4D Chess: Impôt minimum global

Récemment, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a dévoilé une nouvelle proposition visant à mettre en œuvre un impôt minimum mondial sur les sociétés afin d’empêcher ces vastes entreprises de rechercher le taux le plus bas. Cela s’ajouterait à une augmentation du taux d’imposition des sociétés à 28%. Étant donné qu’une grande partie des plans de dépenses de Biden dépendent de la capacité de se soustraire davantage au secteur privé, les entreprises fuyant les États-Unis pour des pâturages plus verts créeraient une lacune importante dans son projet de grand gouvernement. Mais un conseiller économique clé de la Maison Blanche pense qu’un compromis serait suffisant pour générer suffisamment de revenus.

S’exprimant dans une interview avec Fox News dimanche, la présidente du Conseil des conseillers économiques, Cecilia Rouse, a avancé un impôt minimum mondial pour contrer la hausse proposée. Elle a soutenu que le concept est de s’assurer que certaines plus grandes entreprises américaines paient leur juste valeur et de combler certaines des lacunes pour empêcher une plus grande allocation financière offshore. En fin de compte, selon Rouse, il s’agit de mettre fin à la course vers le bas de l’impôt sur les sociétés, une politique publique adoptée par des pays comme l’Irlande et le Luxembourg.

Elle a dit au réseau:

«Le président Biden dit vraiment:« Écoutez, tout le monde devrait payer sa juste part ». Oui, à l’échelle internationale, nous ne voulons pas être désavantagés, alors il travaille également avec d’autres pays pour que nous ayons un impôt minimum à l’échelle internationale afin qu’il n’y ait pas de nivellement par le bas. «Ce que nous avons vu au cours des dernières décennies, c’est que les Américains les plus riches, les grandes entreprises s’enrichissent et contribuent moins en termes de revenus fédéraux.»

Les entreprises ont averti que renverser la mesure de l’ancien président Donald Trump nuirait à la compétitivité de l’Amérique et ralentirait la croissance des salaires. Mais ces poids lourds multinationaux se contenteraient-ils d’un compromis de suspension d’une augmentation fiscale en échange d’un taux minimum global?

Un cas de meurtre ou de suicide?

Les politiciens régurgitent le concept selon lequel les entreprises et les Américains les plus riches doivent commencer à payer leur juste part. Les entreprises et les ménages aisés s’en tirent avec une facture fiscale moins élevée parce qu’ils exploitent les innombrables échappatoires du code fédéral, ce que l’économiste légendaire Ludwig von Mises était clair: «Le capitalisme respire les échappatoires».

Cela dit, qu’il s’agisse de grandes entreprises ou de particuliers, les 10% les plus riches couvrent déjà environ les deux tiers de la note de la nation, et les 1% les plus riches paient environ 40% des impôts.

Mais quels que soient les dollars et les cents, il est clair que l’augmentation des pénalités pour les entreprises rend les investissements plus coûteux. Lorsque cela se produit, cela étouffe une pléthore d’opportunités, telles que l’investissement dans de nouveaux équipements commerciaux ou la hausse des salaires, qui sont liées entre elles. Mises a écrit dans The Anti-Capitalistic Mentality:

«Comme l’employeur sera par conséquent en mesure d’obtenir des consommateurs plus pour ce que l’employé a produit en une heure de travail, il est en mesure – et, par la concurrence d’autres employeurs, contraint – de payer un prix plus élevé pour le le travail de l’homme.

Taxer les riches est peut-être une grande économie de pare-chocs, mais ce nostrum progressiste est dépourvu de réalité.

Oncle Sam est chargé

Le gouvernement américain ne souffre pas d’un problème de revenus. Washington perçoit environ 4,5 billions de dollars de taxes sur le revenu et sur la masse salariale par an. Même pendant la pandémie de coronavirus, la capitale du pays a confisqué environ 3,5 billions de dollars au peuple américain. Qu’il suffise de dire que l’Oncle Sam est chargé. Le vrai problème aux États-Unis est que le gouvernement souffre d’une dépendance pathologique aux dépenses. Les politiciens et les bureaucrates concéderont rarement ce fait car cela rendrait leurs positions injustifiables. Biden soutient que ne pas ajouter des billions au budget déjà gonflé de plusieurs billions de dollars nuira aux finances de la nation – si cela a du sens. S’il s’agit d’une politique publique qualifiée de visionnaire et brillante, le pays est condamné. À quoi les conservateurs budgétaires pourraient-ils s’attendre de plus lorsque le président a annulé 26 milliards de dollars de réductions de dépenses par crainte que cela ne nuise à la nation?

En savoir plus @ Mises.org