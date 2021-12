Biden vient à la rescousse de l’UE et fait chuter les prix du gaz en déjouant Poutine | Sciences | Des nouvelles

Les États-Unis ont envoyé 20 pétroliers de gaz naturel liquéfié en route vers l’Europe, dont certains ont même été redirigés d’Asie où le prix du gaz naturel était beaucoup moins lucratif. Bien qu’il puisse s’agir d’une décision commerciale pour les sociétés gazières américaines, ces expéditions de gaz naturel liquéfié contribueront à compenser la réduction des flux en provenance de Russie, le plus grand fournisseur de l’UE.

La crise énergétique de l’UE s’est intensifiée la semaine dernière après l’arrêt des réacteurs nucléaires en France, l’Allemagne enregistrant une faible production d’énergie éolienne.

La pénurie d’électricité qui en a résulté a incité les pays à brûler plus de charbon et même de pétrole pour garder les lumières allumées et les maisons chaudes, allant à l’encontre de l’engagement de la COP26 d’éliminer progressivement les combustibles fossiles.

Le prix de référence du gaz en Europe a atteint un nouveau record la semaine dernière, en hausse de près de 800 % depuis le début de l’année.

La nouvelle des cargaisons de GNL se dirigeant vers le continent pour offrir un soulagement a fait chuter les prix du gaz à des niveaux records.

Parmi les navires en transit, le Minerva Chios, qui a quitté le terminal d’exportation de GNL Sabine Pass de Cheniere Energy en Louisiane à la mi-novembre et était dans l’océan Indien avant d’être dérouté vers l’Europe la semaine dernière.

M. Poutine a été accusé d’avoir organisé la crise du gaz en Europe, affirmant que le Kremlin utilise son monopole à des fins politiques.

Les analystes ont également accusé le Kremlin d’utiliser ses sociétés gazières d’État comme une arme politique alors que les tensions montent en Ukraine.

Cependant, le projet de M. Poutine d’utiliser le gaz russe pour faire avancer son programme pourrait être déjoué après l’annonce de l’arrivée de pétroliers américains ayant réduit de moitié les prix du gaz dans l’UE.

