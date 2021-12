Biden visitera la dévastation des tornades du Kentucky tant qu’il ne « gênera pas »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président Joe Biden a répondu à une tornade meurtrière dans le Kentucky en disant qu’il déploierait des ressources fédérales dans les zones ravagées par la tempête et se rendrait sur les lieux tant qu’il n’entraverait pas le processus de nettoyage.

« Oui, je le fais », a déclaré le président lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait de visiter le Kentucky, où au moins 50 personnes ont été tuées par une tornade qui a frappé vendredi soir. Biden dit qu’il a dit au gouverneur démocrate du Kentucky, Andy Beshear, qu’il serait « heureux de venir mais je ne veux pas être un obstacle ».

TOPSHOT – Un résident du Cardinal Inn à Bowling Green, Kentucky, examine les dommages causés après qu’une tornade a touché le sol le 11 décembre 2021. – Des tornades ont ravagé cinq États américains pendant la nuit, faisant plus de 70 morts samedi dans le Kentucky et causant plusieurs décès dans un entrepôt d’Amazon dans l’Illinois qui a subi des « dommages catastrophiques » avec une centaine de personnes piégées à l’intérieur. La ville de Mayfield, dans l’ouest du Kentucky, était le « point zéro » de la tempête – une scène de « dévastation massive », a déclaré un responsable. (Photo par Gunnar WORD/.) (Photo par GUNNAR WORD/. via .) ((Photo par GUNNAR WORD/. via .))

GOUVERNEMENT DU KENTUCKY. BESHEAR DÉCLARE L’ÉTAT D’URGENCE APRÈS UNE TORNADE MORTELLE, DEMANDE À BIDEN DE L’AIDE

Biden a expliqué que « lorsque le président se présente, il se présente avec énormément de personnel » et a laissé entendre qu’il ne voulait pas « faire obstacle » aux efforts de rétablissement et travaille avec le gouvernement pour s’assurer que sa visite est un » proposition à valeur ajoutée.

La promesse de Biden de visiter le Kentucky intervient en même temps qu’il a été critiqué pour ne pas s’être rendu sur les lieux des récentes tragédies et crises nationales, notamment le Waukesha, le Wisconsin, le massacre du défilé et la frontière sud poreuse.

Biden a effectué plusieurs voyages pour visiter des zones ravagées par les tempêtes depuis le début de sa présidence, notamment des visites en Louisiane, au New Jersey et à New York en réponse à l’ouragan Ida en septembre.

Biden a également approuvé samedi une déclaration d’urgence fournissant des fonds fédéraux au Commonwealth du Kentucky.

« Aujourd’hui, le président Joseph R. Biden, Jr. a déclaré qu’il existait une urgence dans le Commonwealth du Kentucky et a ordonné une assistance fédérale pour compléter les efforts d’intervention du Commonwealth et locaux en raison des conditions d’urgence résultant de tempêtes violentes, de vents rectilignes, d’inondations et tornades commençant le 10 décembre 2021 et se poursuivant », a annoncé la Maison Blanche.

BIDEN INFORMÉ SUR LES TORNADES MORTELLES, S’ENGAGE À SOUTIEN DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL : « TRAGÉDIE IMPRÉVABLE »

Biden a également tweeté à propos de la tempête qu’il a qualifiée de « tragédie inimaginable ».

« Ce matin, j’ai été informé des tornades dévastatrices dans le centre des États-Unis. Perdre un être cher dans une tempête comme celle-ci est une tragédie inimaginable », a écrit Biden. « Nous travaillons avec les gouverneurs pour nous assurer qu’ils ont ce dont ils ont besoin alors que la recherche de survivants et l’évaluation des dommages se poursuivent. »

Beshear a déclaré lors d’une conférence de presse à 5 heures du matin qu’une seule tornade a ravagé l’ouest du Kentucky de manière soutenue sur plus de 200 milles – et qu’au moins quatre tornades différentes ont frappé l’État pendant la nuit.

En outre, il a déclaré que le nombre de morts pourrait atteindre entre 70 et 100 morts, dans cinq comtés ou plus.