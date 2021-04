Biden vous donnera-t-il un quatrième chèque de relance? Nous en apprendrons plus cette semaine

En espérant une autre série de vérifications de relance?

Le président Joe Biden devrait révéler cette semaine les détails d’un nouveau plan de dépenses qui pourrait mettre de côté plus d’argent pour les Américains en difficulté.

Alors que l’IRS continue de distribuer les troisièmes chèques de relance de la pandémie, pour un maximum de 1 400 $ chacun, le tollé monte pour que le gouvernement fournisse aux Américains un quatrième paiement – et peut-être plus.

Biden ressent la pression pour des paiements plus directs

Jason Raff / Shutterstock

Les groupes de défense et les démocrates du Congrès ont intensifié la pression sur Biden pour qu’il soutienne non seulement un quatrième chèque de relance, mais aussi des paiements en espèces réguliers jusqu’à la fin de la crise COVID.

«Les familles ne devraient pas avoir à se demander si elles auront suffisamment d’argent pour payer les produits essentiels dans les mois à venir, alors que le pays continue de lutter contre une pandémie mondiale», a déclaré une vingtaine de sénateurs démocrates américains à Biden dans une lettre appelant à des paiements récurrents.

La plupart des gens ont utilisé leurs récents chèques de 1 400 $ pour des produits essentiels, y compris de la nourriture et des factures, selon une nouvelle analyse des données du recensement du projet de sécurité économique à but non lucratif.

Cela a été typique. Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis a constaté que les premiers contrôles de relance de l’année dernière étaient en grande partie consacrés à l’essentiel, bien que certaines personnes aient économisé ou investi de l’argent, ou l’aient utilisé pour d’autres dépenses. Cela peut avoir inclus l’achat d’une assurance-vie abordable – la demande de polices a augmenté au milieu de la pandémie.

Le discours du président mercredi offrira des indices

Orhan Cam / Shutterstock

Le président est-il ouvert à l’idée d’un quatrième contrôle de relance, et peut-être plus par la suite? Il peut donner une indication lors d’une importante allocution au Congrès et à la nation mercredi soir.

Dans le discours, Biden dévoilera une proposition de 1,8 billion de dollars que la Maison Blanche appelle son «plan pour les familles américaines». Il comprendra le financement de l’éducation, de la garde d’enfants et des congés familiaux payés, selon plusieurs médias.

Pour aider les familles à joindre les deux bouts, le projet de loi maintiendrait un crédit d’impôt pour enfants élargi qui devrait fournir aux parents des «chèques de relance» mensuels d’une sorte, jusqu’à 300 $ par enfant. Ces paiements ne sont désormais prévus que pour 2021, mais seraient prolongés jusqu’en 2025 dans le cadre du nouveau programme de dépenses.

Pour l’instant, on ne sait pas si le plan familial de l’administration comprendra une quatrième série de contrôles de relance habituels pour la plupart des Américains. Ni Biden ni l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, n’ont fait de commentaire, le discours sera donc suivi de près pour tout indice.

Un quatrième test de relance ferait face à une résistance

La bataille pour faire passer le paquet de sauvetage COVID de 1,9 billion de dollars de Biden le mois dernier met en évidence les défis liés à l’approbation de tout contrôle de relance supplémentaire – ou chèque -.

Le projet de loi n’a reçu aucun soutien des républicains du Congrès, qui ont tous voté contre. Même les démocrates modérés étaient sceptiques quant à la nécessité du troisième cycle de paiements directs de la législation.

Les dirigeants démocrates ont fait adopter le projet de loi en utilisant une manœuvre budgétaire qui a permis son adoption avec de simples majorités. Ils pourraient essayer la même tactique avec le programme de secours pour les familles.

Mais ajouter une nouvelle dimension de difficulté est la façon dont Biden veut payer son nouveau plan: en augmentant les impôts des Américains les plus riches. Cela ne manquera pas d’attirer une solide opposition de la part des républicains, et certains démocrates pourraient également se prononcer contre les hausses d’impôts.

Si vous pouviez utiliser un autre test de stimulation maintenant

Lopolo / Shutterstock

Si vous avez besoin de plus d’argent pour vous amener de l’autre côté de la crise des coronavirus, attendre l’action de Washington n’est pas votre seule option. Voici quelques moyens de trouver de l’argent par vous-même.

Réduisez le coût de votre dette. Les dépenses liées aux cartes de crédit et de débit ont augmenté de 45% en mars par rapport au même mois l’année dernière, selon Bank of America. Si vous vous êtes fortement appuyé sur votre plastique pendant la pandémie, un intérêt coûteux est inévitable. Réduisez vos dettes – et remboursez-les plus rapidement – en transformant vos soldes en un prêt de consolidation de dettes à faible taux d’intérêt.

Réduisez vos factures d’assurance. Étant donné que de nombreuses personnes conduisaient moins fréquemment pendant la pandémie, certaines compagnies d’assurance automobile ont offert des rabais spéciaux. Si votre assureur n’en fait pas partie, il est temps de chercher une meilleure offre. De plus, vous pourriez économiser des centaines de dollars sur l’assurance habitation en comparant les prix et en trouvant également un prix inférieur sur cette couverture.

Refinancez votre prêt hypothécaire. Si vous êtes propriétaire et que vous n’avez pas refinancé votre prêt au cours de la dernière année, vous risquez de manquer de grosses économies. Le fournisseur de données et de technologies hypothécaires, Black Knight, a déclaré la semaine dernière que 13 millions de propriétaires avaient encore la possibilité d’économiser en moyenne 283 $ par mois grâce à une refi.

Faites gagner de l’argent en investissant de la monnaie de rechange. Vous n’avez pas besoin d’être riche pour gagner des rendements sur le marché boursier record. Une application populaire vous aide à créer un portefeuille diversifié simplement en utilisant la «monnaie de rechange» des achats quotidiens.