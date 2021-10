Biden White House minimise la crise de la chaîne d’approvisionnement comme un «problème de grande classe»

Alors que la Maison Blanche de Biden fait l’objet d’un examen minutieux de sa réponse à la crise de la chaîne d’approvisionnement, l’administration se retrouve également à devoir répondre à un nombre croissant d’erreurs auto-infligées.

Essentiellement, au moins trois hauts responsables de l’administration, d’une manière ou d’une autre, ont tous minimisé ces derniers jours l’effondrement de la chaîne d’approvisionnement qui s’est manifesté dans tout, des ports bouchés aux étagères vides des magasins. Il y avait par exemple le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, qui a retweeté il y a quelques jours un article dénonçant l’effondrement de toute la chaîne d’approvisionnement comme un « problème de grande classe ». Qu’est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, le secrétaire aux transports un peu MIA, Pete Buttigieg, l’a exprimé ainsi dans une interview télévisée : le président Biden « a réussi à sortir cette économie des dents d’une terrifiante récession ». L’implication est que nous sommes tous en train de devenir fous en achetant tellement de choses avec notre argent post-récession que nous sommes aussi – oups ! — obstruer la fichue chaîne d’approvisionnement.

La Maison Blanche minimise la crise de la chaîne d’approvisionnement

Mais ensuite, mardi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a ajouté la cerise sur le gâteau. Il s’agissait d’une blague désinvolte lors du point de presse quotidien, en réponse à une question de Michael Shear du New York Times. Shear a demandé: Pourquoi l’administration Biden n’a-t-elle pas agi de manière plus agressive au début de la pandémie? Plus précisément, en mars 2021 – alors qu’il était déjà clair que la pandémie perturberait la chaîne d’approvisionnement mondiale ?

« Il était clair que les choses ne s’amélioraient pas », a déclaré Shear lors de sa question à Psaki. « Les gens ne pouvaient pas se faire livrer à temps les lave-vaisselle, les meubles et les tapis roulants. Sans parler de toutes sortes d’autres choses.

Psaki rétorqua : « … La tragédie du tapis roulant qui est retardée.

OMG Jen Psaki : « La tragédie du tapis roulant qui est retardée. » pic.twitter.com/4jWw5RWOzm – Mike Sington (@MikeSington) 19 octobre 2021

Cela semblait être sa tentative de suggérer que ce qui se passe réellement dans tout ce problème de chaîne d’approvisionnement ne se répercute pas sur la vie des gens ordinaires. Que cela ne perturbe pas la capacité des gens à acheter les biens et services de base dont ils ont besoin (par opposition, par exemple, aux articles coûteux comme les tapis roulants). Seulement… ce n’est pas tout à fait vrai.

« Les défis … se poursuivront l’année prochaine »

Le flux normal de produits de première nécessité vers les magasins et autres lieux à travers le pays est en effet un peu perturbé en ce moment. « Je n’aurais jamais imaginé que nous serions ici en octobre 2021 pour parler de problèmes de chaîne d’approvisionnement, mais c’est une réalité », a déclaré à Bloomberg Vivek Sankaran, directeur général de la chaîne d’épicerie Albertsons Cos. « Chaque jour, il vous manquera quelque chose dans nos magasins, et ce, dans toutes les catégories. »

Cela ressemble-t-il à un système de chaîne d’approvisionnement qui fonctionne comme d’habitude ?

Un emballeur de viande américain aurait dû utiliser des montres Apple pour inciter de nouveaux employés. La coopérative agricole américaine Land O’Lakes Inc. affirme que ses membres produisent beaucoup de lait dans leurs journaux. « Les défis de la chaîne d’approvisionnement continuent d’être des problèmes tels que les pénuries de chauffeurs, la main-d’œuvre et la congestion dans les ports », a déclaré le directeur de la chaîne d’approvisionnement, Yone Dewberry, dans un e-mail à Bloomberg. « Je viens de faire des courses… encore une fois… merci #EmptyShelvesJoe J’aime vraiment devoir y aller tous les jours maintenant pour trouver ce qui prenait un voyage », a écrit un utilisateur de Twitter. Le tweet comprenait une photo d’étagères presque nues dans une épicerie.

Welp #bidenemptyshelves pic.twitter.com/9u8O58N5w4 – Ric 🍙 (@RiceKun) 17 octobre 2021

Les experts disent que le coût des jouets pour enfants a augmenté de 10 % avant la saison des achats de Noël. Le sentiment est que l’augmentation va se poursuivre. Et que les articles les plus en vogue et les plus demandés pourraient être en rupture de stock dans un délai relativement court.

« Certes, de nombreux défis que nous avons rencontrés cette année se poursuivront l’année prochaine », a déclaré Buttigieg à CNN cette semaine. Y compris, vraisemblablement, des tapis roulants.