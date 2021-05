Bidenomics en attente? Des rapports économiques médiocres soulèvent des signaux de prudence pour des plans de dépenses massifs ⋆ .

Alors que les problèmes du président Biden se multiplient dans le pays et à l’étranger, Bidenomics – les dépenses publiques massives qui sous-tendent le programme économique et intérieur du président – fait soudainement face à des vents contraires particulièrement forts, car de mauvais rapports sur l’emploi et l’inflation ont soulevé des drapeaux jaunes géants d’avertissement.

Le mois d’avril a produit un rapport sur l’emploi décevant de manière inattendue, suivi d’une forte hausse de l’inflation – à l’épicerie et à la pompe à essence – qui se fait ressentir de la même manière dans les foyers à travers le pays et sur les marchés financiers, qui ont été plongés dans une frénésie. par les chiffres. Et les Américains continuent de faire la queue pour du gaz (coûteux) tout au long de la côte Est avant le Memorial Day.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a conseillé aux Américains de ne pas trop s’inquiéter de l’inflation, arguant qu’une certaine augmentation était toujours un sous-produit inévitable de la reprise économique après la pandémie. Il va s’atténuer, dit-il.

Cecilia Rouse, présidente du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche, affirme que les emplois les plus récents ne tiennent pas compte de plusieurs facteurs, notamment les ajustements saisonniers, les week-ends de vacances et l’écart entre le fait de recevoir un vaccin et de devenir totalement immunisé.

La Maison Blanche s’efforce de calmer les nerfs entourant les mauvais rapports économiques alors qu’elle continue de faire avancer des paquets législatifs jumeaux qui représenteraient 4 000 milliards de dollars supplémentaires de dépenses.

Les États-Unis peuvent se permettre environ un quart des dépenses actuellement proposées par l’administration, prévient l’économiste conservateur Peter Morici.

«Nous pouvons nous permettre un programme d’un billion de dollars pour améliorer l’infrastructure afin de rendre l’industrie des semi-conducteurs plus compétitive par rapport aux Chinois, pour durcir la chaîne d’approvisionnement et ramener une partie de l’industrie», a déclaré Morici à «Just the News AM» cette semaine. «Mais nous ne pouvons pas nous permettre d’augmenter massivement les services sociaux.»

“[U]À moins que nous ne voulions avoir beaucoup d’inflation, ou taxer les entreprises au point qu’elles quittent le pays », a-t-il averti, les États-Unis ne peuvent vraiment se permettre d’investir que dans les infrastructures nécessaires – pas de dépenser des milliers de milliards pour« bâtir l’État ».

Morici était d’accord avec l’évaluation de la Maison Blanche du rapport sur l’emploi d’avril, affirmant qu’il reflétait «de mauvaises statistiques, pas de mauvais chiffres» et prédisant que les rapports de mai et juin montreraient des hausses significatives.

Même ainsi, la montée de l’inflation le préoccupe.

“Les chiffres de l’inflation sont terribles pour ce début de reprise, ils indiquent que nous sommes dans une longue période d’inflation soutenue, qui est assez dommageable pour la classe ouvrière américaine et pour les personnes âgées”, a-t-il déclaré.

L’ancien secrétaire au Trésor, Lawrence Summers, a récemment partagé avec Bloomberg des appréhensions similaires au sujet de la flambée de l’inflation. “[I]Tout s’est déplacé beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt que je ne l’avais prédit », a-t-il déclaré. «Cela doit nous rendre nerveux à l’avenir.»

Continuer à dépenser quelques billions de dollars par paquet législatif dans un contexte d’inflation renouvelée, c’est comme «charger de l’essence sur un feu de forêt», a déclaré l’ancien conseiller économique de Trump, Steven Moore, dans un récent épisode du podcast John Solomon Reports.

Les rapports récents mis à part, l’économie est actuellement forte et serait prête pour un retour régulier, si le gouvernement se retirait, selon le pro-marché Moore. Les deux paquets de Biden injecteraient plutôt le gouvernement fédéral dans l’économie à une échelle avec peu de précédent en temps de paix.

«Pouvez-vous imaginer si nous avons dépensé 2 000 milliards de dollars supplémentaires?» Moore a postulé. «Cela va conduire à une inflation beaucoup plus élevée, des taux d’intérêt beaucoup plus élevés» et, en fin de compte, augmenter la dette américaine de plusieurs milliers de milliards.

Les démocrates au Congrès ne semblent pas prêts à freiner de si tôt les 4 billions de dollars proposés par Biden. «Il n’y a aucune inquiétude concernant les plans de dépenses», a déclaré le représentant Don Beyer (D-Va.) À Business Insider.

Si les dépenses se produisent, 2022-2023 seront des années économiques «beaucoup plus faibles» que «nous n’aurions eu autrement», a déclaré Moore, citant les débâcles électorales démocratiques de mi-mandat en 1994 et 2010 survenus pendant les ralentissements économiques comme un avertissement pour les démocrates en 2022. .

Notant que «Joe Biden veut aider les Américains les moins favorisés», a déclaré Morici, «dépenser trop d’argent est un excellent moyen de ne pas le faire.»

Comme Moore, Morici prévoit que les démocrates paieront un prix politique élevé s’ils dépensaient la nation pour un retour de l’inflation. «S’ils pensent qu’ils peuvent avoir une inflation de 3% ou 4% et des visages heureux d’aller travailler tous les matins après avoir payé trop cher pour l’essence, l’histoire indique qu’ils se trompent», a-t-il prévenu.