Bidenomics : la confiance des Américains dans l’économie s’effondre davantage à mesure que l’inflation augmente

La confiance des consommateurs américains est tombée en novembre à son plus bas niveau en 10 ans, les Américains devenant de plus en plus préoccupés par l’inflation et les décideurs politiques n’ayant pas réussi à lutter contre la flambée des prix.

L’indice du sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan a chuté à 66,8 en novembre, en baisse par rapport au chiffre de 72,5 d’octobre et au plus bas depuis que l’indice a atteint 71,7 en novembre 2011.

L’enquête a montré que les consommateurs anticipaient des taux d’inflation plus élevés à l’avenir, les prévisions sur 12 ans atteignant 4,9 %.

« Le sentiment des consommateurs est tombé début novembre à son plus bas niveau en une décennie en raison d’une escalade du taux d’inflation et de la conviction croissante des consommateurs qu’aucune politique efficace n’a encore été élaborée pour réduire les dommages causés par la flambée de l’inflation », Richard Curtin, économiste en chef de l’enquête. , a déclaré dans le rapport.

De plus, l’enquête a révélé qu’un Américain sur quatre a réduit son niveau de vie en raison de l’augmentation des prix et que la moitié de toutes les familles s’attendent à une réduction du revenu réel l’année prochaine en raison de l’inflation croissante.

« La hausse des prix des maisons, des véhicules et des biens durables a été signalée plus fréquemment qu’à tout autre moment depuis plus d’un demi-siècle », a ajouté Curtain.

L’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,9 % en octobre, portant l’augmentation d’une année à l’autre de l’indicateur clé de l’inflation à 6,2 %, a annoncé mercredi le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis.

Pendant ce temps, un nombre record de 4,4 millions de personnes ont quitté leur emploi en septembre, et les offres d’emploi sont restées proches des niveaux record alors que les travailleurs réévaluaient leur situation d’emploi et recherchaient des salaires plus élevés.

L’économie américaine a créé 531 000 emplois en octobre et le chômage a chuté de 0,2% malgré des pénuries massives de main-d’œuvre et des problèmes de chaîne d’approvisionnement, a rapporté le BLS le 5 novembre.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]