Bidenomics : voici les aliments qui coûteront plus cher en 2022

Les produits alimentaires, de la soupe aux noix, devraient devenir plus chers en 2022, car les fabricants ciblent des prix plus élevés et les consommateurs sont confrontés à des coûts croissants dans les épiceries, ont rapporté plusieurs sources.

Les prix des aliments à l’échelle nationale devraient augmenter d’environ 5% au premier semestre 2022, selon les données du cabinet de recherche IRI, a rapporté le Wall Street Journal.

« Il n’y a rien à l’abri des augmentations de prix », a déclaré au WSJ Tony Sarsam, directeur général du détaillant et distributeur alimentaire SpartanNash. Les produits, les produits laitiers et les aliments emballés comme le pain et les jus de fruits sont des articles qui verront leur prix augmenter, a-t-il déclaré.

Mondelez International a annoncé qu’elle augmenterait les prix de ses biscuits, bonbons et autres collations de 6 à 7 % aux États-Unis à partir de janvier, a rapporté le WSJ. General Mills et Campbell Soup ont également annoncé que les consommateurs devraient s’attendre à des hausses de prix en janvier 2022.

Kraft Heinz a annoncé une augmentation moyenne des prix de 5% sur certains de ses produits, selon le WSJ. Certains produits, dont la moutarde Jell-O et Grey Poupon, pourraient voir leurs prix grimper jusqu’à 20 %.

Les coûts de production de Grey Poupon ont bondi de 22% en 2021, obligeant la société à augmenter son prix de 6% à 13%, a rapporté le WSJ.

Les prix des arachides étaient en moyenne de 25,8 cents la livre pour la semaine se terminant le 18 décembre, en hausse de 0,9 cent par rapport à la semaine précédente, selon l’USDA. Les prix du café ont atteint un sommet en 10 ans plus tôt en décembre, les experts prévoyant des coûts élevés jusqu’en 2023.

L’indice des prix à la consommation a atteint son plus haut niveau en près de 40 ans en novembre, l’indice des aliments à domicile ayant bondi de 6,5 % d’une année à l’autre. L’indice des viandes, de la volaille, du poisson et des œufs a bondi de 12,8%, selon les statistiques du Bureau of Labor des États-Unis.

Les augmentations de prix devraient aller de 2 % à 20 % pour les produits en supermarché, y compris les produits et les produits emballés. Les pommes de terre, le céleri et les autres légumes seront plus chers en raison des frais de transport et d’expédition plus élevés, selon le WSJ.

D’autres produits de base comme la mayonnaise et les produits surgelés devraient connaître une hausse des prix en raison de la hausse des coûts de main-d’œuvre, de logistique et d’emballage, a rapporté le WSJ. Le vin, la bière et les spiritueux, en particulier ceux importés, connaîtront également une augmentation des prix.

« Nous avons reçu une lettre d’un fournisseur annonçant des augmentations de prix le mois prochain », a déclaré au WSJ Reynolds Cramer, directeur général de Fareway Stores. « Nous n’avons pas appliqué les augmentations de prix qu’ils nous ont données ce mois-ci. »

Les consommateurs ont remarqué que leurs factures d’épicerie augmentaient au cours des derniers mois, ce qui incite les acheteurs à être plus conscients des prix lorsqu’ils achètent de la nourriture.

« Je dépense plus à l’épicerie, et ce n’est pas nécessairement que j’achète plus », a déclaré au WSJ Susie Scott, une retraitée qui vit à Collierville, Tennessee.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]