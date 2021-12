Bidens accueille un nouveau chiot berger allemand, commandant, à la Maison Blanche

Noël est arrivé tôt pour le président Biden – le gars a un nouveau membre à quatre pattes dans sa famille … et il exhibe son cadeau au 1600 Pennsylvania Avenue.

Première dame Jill BidenL’attaché de presse de a confirmé lundi … oui, les Bidens ont un nouveau chien parmi eux, un chiot berger allemand nommé Commander. Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, le Prez s’est lui-même rendu sur Twitter et a donné un mot officiel avec un joli coup.

Il a tagué sa photo avec « Bienvenue à la Maison Blanche, commandant »… montrant le mignon petit gars qui court dans l’herbe avec une balle dans la bouche.

Joe a également posté une vidéo mettant en vedette Commander … et il semble déjà se sentir chez lui.

Rencontrez le dernier Biden. pic.twitter.com/JHAbH53iRk – Président Biden (@POTUS) 20 décembre 2021 @POTUS

La nouvelle d’un nouveau chien dans la couvée de Biden a commencé à se répandre lorsque les gens ont vu le commandant ici courir à travers la pelouse sud. Selon les rapports… il est un cadeau au Prez de sa propre famille, un cadeau qu’ils n’ont apparemment pas pu garder caché jusqu’à ce week-end.

Le chien est un spectacle bienvenu, nous en sommes sûrs, pour 46 ans et le Dr Biden … qui vient de ont perdu leur premier berger bien-aimé, Champ, de retour en juin à l’âge de 13 ans. Ils ont un autre GS, Major, qui bat toujours son plein – mais il a été un peu un mauvais garçon ces derniers temps avec ses choppers.

En espérant que le commandant se comporte mieux. Oh, et BTW, les animaux de compagnie pourraient bien continuer à entrer dans les portes d’entrée du WH dans un proche avenir. La Première Dame a dit plus tôt cette année qu’ils seraient avoir un chat bientôt.

Des nouvelles assez cool sur les animaux et tout – mais le cynique en nous ne peut s’empêcher de remarquer … c’est une distraction assez mignonne et câline de la défaite Build Back Better que l’administration Biden vient de subir. Au moins, il a le Commandant dans les parages pour panser ses blessures !!!