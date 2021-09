Bidens, Obama et Clinton se réunissent au mémorial du 11 septembre à l’occasion du 20e anniversaire

Président Joe Biden et Première Dame Jill Biden ont été rejoints par d’anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton et leurs femmes Michelle obama et Hillary Clinton alors qu’ils honoraient les victimes des attentats du 11 septembre à l’occasion du 20e anniversaire de la tragédie.

Les trois couples, qui se sont vus pour la dernière fois lors de l’inauguration de Biden en janvier, ont assisté à la cérémonie de commémoration nationale annuelle le samedi 7 septembre. 11, au mémorial et musée du 11 septembre sur le site du World Trade Center, dont les tours jumelles emblématiques se sont effondrées après que des avions, détournés par des terroristes d’al-Qaïda, les ont percutés, tuant plus de 2 600 des près de 3 000 personnes qui sont mortes Ce jour là.

Les Bidens ont déposé une gerbe au mémorial. Eux, ainsi que les Obama et les Clinton, ont été rejoints par plusieurs politiciens et autres personnalités publiques lors de la cérémonie et se sont tenus solennellement les mains sur le cœur pendant que l’hymne national était joué. Les participants se sont également tenus debout pendant six moments de silence, chacun marquant le moment où les tours ont été heurtées et sont tombées, lorsque le Pentagone a été attaqué et le crash du vol 93, un quatrième avion détourné, à Shanksville, Penn.