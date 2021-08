Biden’s Saigon – Ben Garrison Cartoon ⋆ 10z viral

Saigon de Biden

Les généraux réveillés prouvent que réveillé est une blague

Les talibans reprenaient Kaboul lorsque la Maison Blanche a publié une photo d’un faible Joe Biden à une très grande table de conférence. Il n’y avait pas de conseillers ou de généraux là-bas, seulement un échec confus d’un homme qui a regardé, impuissant, notre ambassade abattre le drapeau vénéré LGBQT+. Ils ont également abattu Old Glory.

La photo est devenue controversée alors que les millennials en colère qui dirigeaient la Maison Blanche ont dévoilé les emplacements et les identités des responsables du renseignement lorsqu’ils ont tweeté l’image. Les gens ont également remarqué que les horloges étaient décalées de 3 heures entre Londres et Moscou. S’agissait-il d’une vieille photo retouchée de mars, lorsque l’heure d’été était en vigueur ?

Nous venons de voir le pire échec militaire et embarras depuis la chute de Saigon et Sleepy Joe a tout imputé à Trump. C’est un flic bien sûr. Joe ne va prendre aucune responsabilité car l’homme manque de caractère. Pourtant, peut-être que Joe était trop occupé à s’assurer que notre armée devenait plus «éveillée» et que de nombreux soldats homosexuels et trans étaient à leur maximum de préparation. Joe a dit qu’il n’y avait aucune chance que nous voyions une répétition d’hélicoptères à la Saigon évacuer notre personnel de Kaboul, mais c’est exactement ce que nous avons vu.

Alors que les talibans collectaient des millions de dollars d’hélicoptères, de véhicules, d’armes et de la fierté américaine laissés pour compte, Biden était en « vacances » à Camp David. À peine six mois après le début de son régime et il doit prendre des vacances. Rien de la part de son commandant en second non plus. Ils savent probablement que personne ne veut entendre la hyène caquetante Kamala Harris, qui rirait probablement de tout cela.

Nous savions tous que les États-Unis finiraient par mettre fin à une guerre très impopulaire qui n’aurait jamais dû commencer en premier lieu. Le blâme peut être mis aux pieds de la famille du crime Bush pour l’avoir commencé. La prémisse de « l’action de la police » américaine était le 11 septembre. Et pourtant, nous savons tous que le bâtiment 7 était un travail de démolition effectué par des initiés avec l’approbation du gouvernement fantôme. Cheney et Rumsfeld ont sans aucun doute supervisé l’opération. Ils ont organisé le 11 septembre pour provoquer la guerre et la tyrannie et permettre au complexe militaro-industriel de se gorger. Des milliards de dollars et des milliers de vies perdues plus tard, rien n’a été accompli. Les fanatiques religieux talibans ont repris le contrôle et sont plus forts que jamais.

Nous ne pouvons pas rejeter tout le blâme sur Bush et Biden. Le peuple afghan ne voulait pas de notre liberté. La même liberté que Bush a dit qu’ils nous détestaient. Oh bien sûr, il y a des exceptions, mais si les Afghans voulaient vraiment être libres, ils se seraient battus pour leur liberté. Ils ne l’ont pas fait. Désormais, les femmes porteront la burqa et se verront refuser les études supérieures. Des Afghans homosexuels seront assassinés. La charia sera brutalement appliquée.

C’est dommage, mais ça n’a jamais été notre affaire. Peut-être que maintenant, après deux défaites, l’Amérique aura enfin appris la leçon de forcer la liberté à ceux qui la méprisent.

— Ben Garnison