Bidens surpris en train de violer le mandat du masque DC dans un restaurant chic de Georgetown

Le président Biden et la première dame Jill Biden ont été surpris en train de violer le mandat de masque d’intérieur de Washington, DC en traversant un restaurant haut de gamme de Georgetown sans masque samedi.

Les Bidens sans masque ont été enregistrés en train de quitter Fiola Mare alors qu’ils étaient flanqués d’agents masqués des services secrets.

Les deux ont dîné au cher restaurant de fruits de mer italien sur la rivière Potomac après avoir assisté à un service à l’église catholique Holy Trinity à Georgetown, selon le Daily Mail.

La maire démocrate de Washington, DC, Muriel Bowser, a rétabli un mandat de masque d’intérieur en juillet au milieu de la montée en puissance de la variante delta. Les Bidens ont également violé la politique de masques de Fiola Mare, qui reflète celle de la ville.

« Selon les directives du CDC et le décret du maire de DC Muriel Bowser, toutes les personnes de plus de 2 ans sont tenues de porter un masque à l’intérieur, quel que soit leur statut vaccinal. Les masques doivent toujours être portés dans nos restaurants, sauf en mangeant et en buvant. Merci de votre compréhension. « , indique le site Web du restaurant.

Fiola Mare n’a pas répondu à la demande de commentaires de Fox News à temps pour la publication.

Les établissements qui n’appliquent pas le décret de Bowser sont passibles d’avertissements, d’amendes et de la révocation de licences, bien que le décret indique également : ces personnes sont de service. »

Le comportement des Bidens a fait écho à celui de Bowser, qui a été photographiée à plusieurs reprises en train de bafouer ses propres mandats de masque.

Quelques heures avant l’entrée en vigueur de son mandat de masque d’intérieur en juillet, Bowser a été photographiée sans masque facial lors de sa propre célébration d’anniversaire avec le comédien Dave Chappelle.

Quelques heures après l’entrée en vigueur de son mandat de masque d’intérieur, elle a été photographiée sans masque lors d’une réception de mariage en intérieur.

Bowser a de nouveau déclenché une réaction en septembre lorsqu’elle a tweeté une photo d’elle avec un groupe de femmes lors d’un sommet intérieur Jack et Jill sans masque.

Caitlin McFall de Fox News a contribué à ce rapport.