Bidonomique ? Les prix du gaz atteignent leur plus haut niveau en 7 ans ⋆ .

in

Après avoir connu de faibles coûts de carburant l’année dernière dans la plupart des régions du pays, les prix du gaz ont maintenant atteint un nouveau sommet en sept ans à l’échelle nationale.

La moyenne nationale pour un gallon d’essence ordinaire pour la semaine du 2 août était de 3,159 $, selon le rapport hebdomadaire sur les prix de détail de l’essence et du diesel de l’Energy Information Administration (EIA).

Selon Patrick De Haan, analyste pétrolier en chef de GasBuddy, la moyenne nationale est de 3,19 $ le gallon, le plus élevé depuis le 12 octobre 2014.

En une semaine, les prix ont augmenté de plus de deux cents, avec les prix les plus élevés en Californie (4,213 $) et à San Francisco en particulier (4,322 $), rapporte l’EIA.

Selon l’American Automobile Association, les prix du gaz devraient augmenter tant que les prix du pétrole brut resteront supérieurs à 70 $ le baril.

“En moyenne, les automobilistes paient 15 cents de plus pour faire le plein depuis le début du mois de mai”, a déclaré la porte-parole de l’AAA, Jeanette McGee. “Août pourrait s’avérer encore plus cher si les prix du pétrole brut augmentent, en raison des inquiétudes du marché concernant l’augmentation du nombre de cas de COVID et de la manière dont cela pourrait affecter négativement la demande mondiale dans un proche avenir.”

À la clôture des négociations officielles vendredi, l’indice West Texas a augmenté de 33 cents à 73,95 $.

Les prix du brut ont également été renforcés après que le dernier rapport de l’EIA a montré une baisse totale du stock de brut national de 4,1 millions de barils à 435,6 millions de barils. Les prix du brut devraient augmenter si l’EIA signale une nouvelle baisse de l’offre intérieure totale de brut.

Les États qui ont vu leurs prix augmenter le plus la semaine dernière, note AAA, sont le Delaware (+10 cents), le Nevada (+6 cents), le Maryland (+6 cents), l’Illinois (+6 cents), le Wyoming (+6 cents). ), Idaho (+6 cents), Montana (+5 cents), Dakota du Nord (+4 cents), Californie (+4 cents) et Ohio (+4 cents).

Les dix États avec des prix du gaz relativement bas par rapport aux autres, selon AAA, comprennent le Mississippi (2,78 $), la Louisiane (2,81 $), le Texas (2,83 $), l’Alabama (2,84 $), l’Arkansas (2,86 $), le Missouri (2,86 $), l’Oklahoma (2,89 $). ), Caroline du Sud (2,89 $), Tennessee (2,89 $) et Kentucky (2,92 $).

De Haan suggère que les prix de l’essence diminueront dans une semaine ou deux après le retour des vacances ou le retour au travail en personne à l’automne.