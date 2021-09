BIDU Stock continue d’être une histoire de réussite à long terme

in

Techniquement, les problèmes de Baidu (NASDAQ :BIDU) a commencé en mai 2019. Il a perdu pied là-bas et a lancé une tendance baissière avec une baisse potentielle de 60%. Le stock de BIDU a presque tout rempli puisqu’il a chuté de 50% par la suite.

Il s’est arrêté juste avant la cible de crash idéale et a finalement atteint un creux après le crash de panique pandémique de 2020. À partir de là, les taureaux ont profité d’un rallye de 325%. Malheureusement, cela s’est terminé en larmes à partir de février, alors que BIDU a continué à chuter de 60%.

Aujourd’hui, nous soutenons qu’il est viable de détenir des actions BIDU à long terme. Bien que tout ne soit pas clair, il est raisonnablement sûr de retourner dans ces eaux.

Je voudrais cependant laisser beaucoup de place à l’erreur et au doute. Cette dernière correction n’est pas due à un problème avec Baidu. Les autorités chinoises y mènent la guerre contre leurs grandes capitalisations. A leur poursuite se trouvent des décombres d’excellents stocks en ruines comme Alibaba (NYSE :BABA) par exemple.

Ils uniformisent les règles du jeu, donc ils réduisent les potentiels de profit pour tous.

Le stock BIDU n’est pas le problème

Les iShares Trust – ETF iShares China Large-Cap (NYSEARCA :FXI) a chuté de 30 % avant de toucher également un creux fin juillet. Ce n’est pas la première fois que cela arrive. Le FXI a également chuté de 30% à deux reprises, une fois en janvier 2018 et de nouveau en avril 2019. L’action BIDU n’a pas oscillé autant, mais a chuté tout aussi violemment.

Sa reprise depuis le fond de 2020 a été saine jusqu’en décembre – trop saine peut-être. C’était un tour de fusée à 340 $ par action et déraisonnable. Wall Street a fait comme d’habitude et a dépassé dans les deux sens, donc ils l’ont évalué presque aussi rapidement.

Depuis deux semaines, BIDU tente de se stabiliser. Le niveau auquel il le fait est logique, car 140 $ sont essentiels depuis 2019. Lorsque les actions tombent dans des lignes de décolleté importantes, elles ont tendance à trouver un soutien à la baisse.

Je ne m’attends pas à un retour vers les sommets, mais la première étape est de trouver pied. À ce stade, les investisseurs avisés pourraient utiliser des options pour déployer le risque et laisser place à l’erreur. Il n’y a pas d’experts de la politique chinoise, nous n’avons donc aucune idée s’ils ont atteint leurs objectifs. Il pourrait y avoir plus de chocs à venir.

À titre d’exemple cette semaine, des actions comme Roblox (NYSE :RBLX) et Tencent (OCTMKTS :TCEHY) s’est effondré dans les gros titres sur “l’opium spirituel”. Le gouvernement veut limiter le temps d’écran des jeux pour les enfants. Il n’y a aucune quantité de devoirs qui peut nous aider à prévoir de tels pièges. Par conséquent, toutes les positions haussières sur les actions Baidu doivent porter le label spéculatif. Cela signifie que les investisseurs feraient bien de ne pas investir.

La prudence est la clé

Dans de telles situations, au lieu d’acheter de l’espoir à la hausse, je préfère vendre le risque à la baisse. De cette façon, je n’ai même pas besoin d’un rallye pour gagner. Un investisseur traditionnel doit risquer 157 $ pour acheter des actions, sans aucune marge d’erreur. Un trader d’options peut à la place percevoir une prime pour la vente d’un BIDU mis 20 % en dessous du prix actuel.

Il s’agit également d’une position haussière, mais elle pourrait encore profiter après une correction à part entière. Même alors, je tempérerais mon enthousiasme en raison des conditions macroéconomiques globales.

La semaine dernière, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s’est presque engagé à commencer à diminuer cette année. Il s’agit de la première étape pour mettre fin au QE qui a commencé en 2018. Il est possible que les cours des actions ratent les plus gros vents arrière qu’ils ont eus depuis des décennies, voire jamais. Les indices à des sommets de tous les temps pourraient être vulnérables à de fortes baisses.

Des risques géopolitiques planent également en Europe, notamment en Allemagne. Nous avons déjà vu des politiciens du monde entier faire des ravages à Wall Street. Cela ne me surprendrait pas si la prochaine crise boursière venait d’eux. Les régulateurs ont à peu près colmaté les menaces potentielles pour le système financier. Mais je ne sous-estime pas la volonté politique de détruire pour atteindre les objectifs.

Nous ne savons pas ce que nous ne savons pas, il y a donc toujours de la place pour un choc surprise. Le monde n’a pas l’intention d’avoir des accidents, pourtant ils arrivent. Protéger les portefeuilles est facile en utilisant des instruments comme le Indice de volatilité CBOE (VIX). Garder un portefeuille d’actions entier longtemps sans cela est dangereux à ces altitudes.

Pourquoi s’embêter avec Baidu ?

Ne vous méprenez pas, les taureaux sont complètement responsables de l’action des prix, mais je suis néanmoins prudent. L’action BIDU est dans un commerce de reprise viable dans cette action de prix haussière. Le potentiel de hausse pourrait être important même s’il revenait juste à la ligne de cou de juillet. Cela représenterait une récupération de 30% par rapport au fond. Il y aura des vendeurs qui se cachent là-bas et aussi à 210 $ par action.

Les fondamentaux de l’entreprise étant solides, il s’agit également d’un bon investissement à long terme. Le chiffre d’affaires total augmente à un rythme soutenu et le bénéfice net a plus que doublé depuis 2017. Pourtant, les propriétaires de l’action sont réalistes avec leurs attentes. Le ratio cours-bénéfice de Baidu est inférieur à 9 et son rapport cours/ventes n’est que de 3.

Il sera difficile de décevoir les investisseurs qui ont des prévisions modestes. Les propriétaires du stock ici-bas sont moins susceptibles de paniquer pour le vendre. La conclusion simple est que le potentiel de hausse de Baidu l’emporte sur le risque de baisse.

