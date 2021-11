Bieber proposera des concerts à Madrid et Barcelone en janvier 2023

15/11/2021 à 17h30 CET

PE

chanteuse américaine Justin Bieber se produira en janvier 2023 à Madrid et Barcelone dans le cadre de sa tournée mondiale ‘Justice World Tour’. Cela a été annoncé par une déclaration du promoteur Doctor Music.

Bieber agira le 23 janvier au WiZink Center de Madrid et le 25 janvier au Palau Sant Jordi de Barcelone, et les billets de concert seront mis en vente ce vendredi.

Les nouveaux concerts annoncés entre mai 2022 et mars 2023 font suite à la tournée nord-américaine récemment annoncée pour 2022.

Après la tournée nord-américaine de 52 concerts, les concerts internationaux débuteront en mai 2022 au Mexique ; Scandinavie aux festivals en août ; Amérique du Sud, Afrique du Sud et Moyen-Orient en septembre et octobre ; Australie et Nouvelle-Zélande en novembre et décembre, et début 2023 au Royaume-Uni et en Europe.

Le « Justice World Tour » marque la première tournée mondiale de Justin Bieber depuis le « Purpose World Tour », organisé entre 2016 et 2017, et est intitulé de leur dernier album, ‘Justice’, sorti en mars de cette année.