Bieber répand à nouveau l’évangile! ⋆ 10z viral

IL EST RESSUSCITÉ! En vacances pour célébrer la résurrection de Jésus, le chanteur / compositeur / enfant de Dieu Justin Bieber a partagé la parole de Jésus!

À peine deux semaines après son premier album Justice, Bieber a surpris les fans le dimanche de Pâques avec son nouvel EP Freedom. Ce mini album comprend six nouvelles chansons pop-gospel originales. Bien qu’il soit rare que les célébrités soient si ouvertes sur leur foi, ces derniers temps, Bieber a été confiant et sans excuse quant au partage de l’amour de Jésus.

Dimanche après-midi, Bieber a tweeté un lien vers Freedom. Il n’y a pas eu de marketing majeur pour la sortie, c’est pourquoi l’album a été un tel choc. Non seulement cela, même avec l’annonce, Bieber est allé avec une simple capture d’écran de ses notes iPhone comme pochette d’album.

Liberté sur toutes les plateformes https://t.co/k9a33Pb2Gu pic.twitter.com/BkAqqaKJRZ – Justin Bieber (@justinbieber) 4 avril 2021

Les artistes rejoignant Bieber pour l’album gospel comprenaient BEAM, Brandon Love, Chandler Moore, Pink Sweats, Judah Smith, Tori Kelly et Lauren Walters. Bieber a reçu un large soutien sur le produit fini de la part des artistes en vedette et des fans.

C’est agréable de voir une telle appréciation pour la liberté et le message qu’elle partage puisque la musique est continuellement infiltrée de haine, de vulgarité et littéralement de lap dance pour le diable.

Dans le dernier album de Bieber, Justice, les fans étaient divisés quant à savoir s’ils aimaient l’album dans son ensemble ou si Bieber était «sourd» pour avoir présenté l’audio des discours de Martin Luther King Jr.. Heureusement, les critiques positives et le message encourageant de l’Évangile sont diffusés avec la liberté, ce qui manque définitivement aux médias.

Certaines des lignes les plus remarquables du PE incluent:

Liberté: « La sueur, le sang, les larmes sur la croix / Saviez-vous qu’Il a payé le prix pour vous? » Où tu vas je suis: «Le troisième jour, oui, tu t’es levé / Et tu as vaincu la mort une fois pour toutes… Mais, Seigneur, tu viens toujours me sauver / Dieu tout-puissant, ma sécurité / Tu es ma fin, Tu es mon nouveau départ »Afraid To Say s’est terminé par un verset scripturaire très pro-vie:« Tu as vu l’essence de moi, avant que je sois formé / Avant que j’existe, tous mes jours étaient écrits dans ton livre / Psaumes 139: 13-16 pouces

Des paroles audacieuses pour dire le moins, mais dans le monde séculier d’aujourd’hui, l’audace est le seul moyen d’attirer l’attention des gens.

Bieber a une si grande plate-forme pour influencer et encourager les «croyants» à mener une vie remplie de Jésus. Son passage transformationnel d’un «mauvais garçon» et d’un toxicomane à un chrétien est une source d’inspiration. Maintenant, il visite même les prisons pour partager l’Évangile et soutenir des programmes basés sur la foi!

En ce qui concerne les vues et les flux, le manque de marketing avant la sortie laisse entendre que tout cela n’a pas autant d’importance pour Bieber que le partage de l’évangile. Maintenant, c’est quelque chose à noter pour une pop star internationale comme lui.